Prof. Dr. Ömer Çomaklı: "Hayali Hayata Geçirecek Dönüşümü Başlattık"

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi Koordinatörü Prof. Dr. Atilla Keskin TRT Erzurum Radyosunun konuğu oldu.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi Koordinatörü Prof. Dr. Atilla Keskin TRT Erzurum Radyosunun konuğu oldu.



Rektör Çomaklı, misafir ettiği konukları ve yayına taşıdığı konu başlıkları ile şehrin nabzını tutan TRT Erzurum Radyosunun canlı yayınına katıldı. Atatürk Üniversitesinde başlayan dönüşümden geliştirilen projelere, bilimsel çalışmalardan kültürel faaliyetlere kadar birçok konuda bilgi paylaşımında bulunan Rektör Prof. Dr. Çomaklı, merak edilen soruları içtenlikle yanıtladı.



Genel bir değerlendirme yapan Çomaklı; çok güçlü akademik, fiziki, teknolojik, bilişim ve laboratuvar altyapısına sahip olduklarını, bundan sonraki süreçte yöneldikleri konunun eğitimde kalite anlayışını ön planda tutmak olduğunu vurguladı.



Göreve geldikleri günden itibaren "Yeni Nesil Üniversite" anlayışını gündemlerine aldıklarını, 2018 yılının Şubat ayında ise ilk adımı attıklarını belirten Rektör Çomaklı, geçtiğimiz günlerde "Tasarım ve Dönüşüm Projesinin 11. arama konferansını düzenlediklerini söyledi. Yeni YÖK Vizyonunun bir gereği olarak üniversitenin akademik ve fiziki imkanlarının geliştirildiğinin altını çizen Çomaklı "dünya üniversiteleri ile rekabet edebilecek bir üniversite olma" hedefine doğru emin adımlarla ilerlediklerini aktardı.



"İçinde Bulunduğumuz Topluma Değer Sağlama Gayreti İçindeyiz"



Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi Koordinatörü Prof. Dr. Atilla Keskin ise üniversitenin, Erzurum'da bulunan kamu kurum ve kuruluşları, siyasiler, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve eğitimcilerin katkıları ve yol göstericiliğinde, içinde bulunduğu topluma değer sağlamaya ve Atatürk Üniversitesinin yükseköğretimde dünya ile rekabet edecek evrensel politikalarına hizmet etmeye devam edeceklerini ifade etti. - ERZURUM

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