Prof. Dr. Ömer Özkan'a sürpriz doğum günü kutlaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Prof. Dr. Ömer Özkan'a sürpriz doğum günü kutlaması - Son Dakika

Prof. Dr. Ömer Özkan'a sürpriz doğum günü kutlaması

6 saat önce

AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, yeni yaşına klinik çalışanları ve hastaların sürpriz doğum günü partisiyle girdi.

Prof. Dr. Ömer Özkan'a sürpriz doğum günü kutlaması, System.String[]

AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, yeni yaşına klinik çalışanları ve hastaların sürpriz doğum günü partisiyle girdi. Kutlamaya Türkiye'nin ilk yüz nakillisi Uğur Acar ve yüz nakli olmayı bekleyen Leyla Demirci de katıldı.

Organ Nakli Merkez Toplantı Salonu'ndaki kutlamaya, Plastik Rekonstrüktif Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan, Prof. Dr. Ömer Bayezid, Prof. Dr. Murat Turhan, Prof. Dr. Cumhur Arıcı, Prof. Dr. Yusuf Akar, Prof. Dr. Hilmi Uysal, klinik çalışanları, Türkiye'nin ilk yüz nakillisi Uğur Acar ve yüz nakli olmayı bekleyen Leyla Demirci katıldı.

EŞİNE HİTAP ETTİ

Partide eşine hitaben konuşan Prof. Dr. Özlenen Özkan, "2002 yılından beri sizi tanıyorum. Bu aslında teşekkür toplantısıydı. İyi ki doğdunuz, iyi ki plastik cerrah olmuşsunuz. 2002'den beri sizi tanımak benim için şeref, hayata bakış açısından da çok şey öğrendim sizden. İyi ki varsınız, hala yapacağınız çok şey var. Allah sana uzun ömürler versin" dedi.

Yüz, çift kol, rahim nakli olan hastaları da, Prof. Dr. Özkan'a sinevizyon aracılığıyla kutlama mesajı yolladı. Doğum gününe katılan tüm konuklara teşekkür eden Prof. Dr. Özkan da, "Bugün izinliydim, böyle bir sürprizi tahmin etmedim. Buradaki insanlarla olmaktan mutluyum. Çok büyük sürpriz, hastalarımın mesajları da çok güzel sürpriz oldu" diye konuştu.

NAKİL YAPAN DOKTOR PASTASI

49 yaşına giren Prof. Dr. Özkan'a hediye takdiminin ardından ameliyat masasındaki bir hastaya nakil yapan doktor heykeli şeklindeki pasta kesildi.


Ömer Özkan, Plastik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:24 Kaynak: DHA
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