Sakalları uzadı, hatları daha belirgin! İşte yüz nakli yapılan Uğur Acar'ın 10 yıl sonraki hali - Son Dakika
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Sakalları uzadı, hatları daha belirgin! İşte yüz nakli yapılan Uğur Acar'ın 10 yıl sonraki hali

07.11.2022 13:17
Sakalları uzadı, hatları daha belirgin! İşte yüz nakli yapılan Uğur Acar'ın 10 yıl sonraki hali

Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından 2012 yılında yüz nakli yapıln Uğur Acar'ın hali ortaya çıktı.

Nakil ile farklı bir dünyaya adım attığını aktaran Uğur Acar, duygularını, "Benim için hayat nakilden önce ve sonra diye değişiyor. Bir dünyada yıpranıyorsunuz ama öbür dünyada yeniden doğmuş gibi oluyorsunuz. Aynaya bakınca yüzüm çok hoşuma gidiyor. Artık kendimi daha iyi hissediyorum. Hayata daha pozitif enerjiyle bakıyorum." diye anlattı.

Acar, işe girmesinden sonra organ nakli derneğinde görevler aldığını, nakil bekleyen hastalara yardımcı olmak ve moral vermek için çabaladığını kaydetti.

İşte Uğur Acar'ın son görüntüsü;

Sakalları uzadı, hatları daha belirgin! İşte yüz nakli yapılan Uğur Acar'ın 10 yıl sonraki hali
Sakalları uzadı, hatları daha belirgin! İşte yüz nakli yapılan Uğur Acar'ın 10 yıl sonraki hali
YORUMLAR
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Nakille yüzleri gibi hayatları da değişti Nakille yüzleri gibi hayatları da değişti

Uğur Acar, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Sakalları uzadı, hatları daha belirgin! İşte yüz nakli yapılan Uğur Acar'ın 10 yıl sonraki hali - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakalları uzadı, hatları daha belirgin! İşte yüz nakli yapılan Uğur Acar'ın 10 yıl sonraki hali - Son Dakika
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