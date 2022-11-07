Sakalları uzadı, hatları daha belirgin! İşte yüz nakli yapılan Uğur Acar'ın 10 yıl sonraki hali

Nakil ile farklı bir dünyaya adım attığını aktaran Uğur Acar, duygularını, "Benim için hayat nakilden önce ve sonra diye değişiyor. Bir dünyada yıpranıyorsunuz ama öbür dünyada yeniden doğmuş gibi oluyorsunuz. Aynaya bakınca yüzüm çok hoşuma gidiyor. Artık kendimi daha iyi hissediyorum. Hayata daha pozitif enerjiyle bakıyorum." diye anlattı.

Acar, işe girmesinden sonra organ nakli derneğinde görevler aldığını, nakil bekleyen hastalara yardımcı olmak ve moral vermek için çabaladığını kaydetti.

İşte Uğur Acar'ın son görüntüsü;