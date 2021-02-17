Prof. Dr. Ömer Türker, "İslam Düşünce Gelenekleri"ni anlattı Açıklaması - Son Dakika

Prof. Dr. Ömer Türker, "İslam Düşünce Gelenekleri"ni anlattı Açıklaması

17.02.2021 19:03
Prof. Dr. Ömer Türker,

Prof. Dr. Ömer Türker, İstanbul Üniversitesi İslam Araştırmaları Merkezi (İSAMER) tarafından düzenlenen çevrim içi etkinliğe katıldı.

Prof. Dr. Ömer Türker, İstanbul Üniversitesi İslam Araştırmaları Merkezi (İSAMER) tarafından düzenlenen çevrim içi etkinliğe katıldı.

İSAMER Merkez Konuşmaları kapsamında 7.si düzenlenen "İslam Düşünce Gelenekleri" başlıklı söyleşiyi Prof.Dr. Ahmet Hamdi Furat yönetti.

Prof. Dr. Ömer Türker, programda yaptığı konuşmada araştırmacı ve okuyucularla buluşan "İslam Düşünce Gelenekleri/ Kelam-Felsefe-Tasavvuf" adlı eserini, İslam düşüncesi hakkında ortak bir kültür oluşturma amacıyla kaleme aldığını söyledi.

Kelam, felsefe ve tasavvuf geleneklerinin temel yapısını benzer başlıklarda ele alındığı çalışmaya ilişkin bilgiler veren Türker, "İslam düşünce geleneklerinin bütününe ilişkin bir zihni tasavvur oluşturma amacı güdüldü. Üslubu da akademik olmaktan ziyade daha genel, okuyucuya hitap eden bir üslup. Akademik birikimi dikkate alan, akademik bilgiyi esas kabul eden ama genel okuyucuyu dikkate alan bir üslubu var." şeklinde konuştu.

Bahsi geçen geleneklerin yaşadığı problemlere değinen Türker, "Geleneklerin akıl tasavvurunu, alem tasavvurunu, insan tasavvurunu yani bilgi teorisini anlattım." diye konuştu.

Prof. Dr. Türker, bazı çağdaş problemleri ele almak için yola çıktığını, bir yazı dizisiyle başlayan çalışmanın zamanla kapsamının genişlediğini ifade etti.

Geleneklerin hem önceki mirası devraldıklarını hem de İslam'ın yeni oluşan medeni havzasının kendine özgü problemlerini dikkate alarak hareket ettiğini aktaran Türker, şunları kaydetti:

"Geleneklerin aslında en orijinal tarafları yeni oluşan bilimsel ya da kültürel havzanın etkisiyle ortaya çıkan şeyler. Bilhassa metafizik alanda, bilgi teorisi alanında, teorik fizik alanında bunu daha net görebiliriz.

İslam, İbn-i Sina ile birlikte felsefe geleneğinde kendine özgü ontolojisini nihayet oluşturabildi. Mutezile geleneği söz konusu olduğunda Ebu Haşim el-Cübbai ile birlikte anlatıyı bütüncül ve bütün diğer gelenekleri etkileyecek bir seviyeye çıkarabildi. Tasavvuf geleneği söz konusu olduğunda İbnü'l-Arabi kilit bir noktada durur ve İbnü'l-Arabi önceki dönemden intikal eden gerek İslam öncesi, gerek İslam içinde ortaya çıkmış mirasın tamamını kabule şayan bütüncül bir forumda anlatan düşüncelere tekabül eder. Kelam ve felsefe geleneği söz konusu olduğunda bütün bu geleneklerde ortaya çıkan bütüncül anlatıyı İslam dünyasının tamamını ilgilendirecek ve her kesimden insanın kabulüne mazhar olacak şekilde takdim etmeyi başaran düşünürse Fahreddin Razi olmuştur."

Prof. Dr. Ömer Türker, bu gelenekler tarafından ileri sürülen görüşlerin modern düşüncenin ortaya çıkışıyla birlikte kriz yaşadıklarını kaydetti.

Türker, "İçinde yaşadığımız dönemde herhangi bir problemi ele alırken bu geleneklerle irtibatımızın gücü ve zaafları aynı zamanda ele aldığımız problemlere yaklaşımımızın da gücü ve zaafları olarak kendini gösteriyor. Bu geleneklerden irtibatı keserek modern bir sorunu değerlendirmek bizim için mümkün olmuyor." değerlendirmesini yaptı.

İstanbul Üniversitesi, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Ömer Türker, 'İslam Düşünce Gelenekleri'ni anlattı Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu'nun ölüm nedeni belli oldu Serenay Sarıkaya'nın Maldivler tatilinden makyajsız doğal pozu mest etti Gara'da 13 vatandaşımızı şehit eden teröristin çok sayıda saldırının sorumlusu olduğu ortaya çıktı 12 yaşındaki çocuk, babaannesinin evine giren hırsızı öldürdü Gram altının fiyatı 400 TL'nin altına indi Coşkun Sabah yumurta çiftliği kurdu Kabine, Erdoğan başkanlığında toplandı! Masada 5 konu başlığı var Eksi 10 derecede narkozla hayatına son veren doktorun veda mektubu ortaya çıktı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısıtlamalarda esnemenin konuşulduğu Kabine toplantısı sonrası açıklama yapıyor Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısıtlamalarda esnemenin konuşulduğu Kabine toplantısı sonrası açıklama yapıyor         
19:19
Eski F.Bahçeli Lugano'dan G.Saray maçı itirafı: Derbiden sonra Erdoğan'dan mektup aldım Eski F.Bahçeli Lugano'dan G.Saray maçı itirafı: Derbiden sonra Erdoğan'dan mektup aldım         
19:06
Markete yapılan baskında 200 tüm tavuk ve 150 kilogram kokmuş kıyma ele geçirildi Markete yapılan baskında 200 tüm tavuk ve 150 kilogram kokmuş kıyma ele geçirildi         
18:05
Çin'in 'İklimi kontrol etmemizi sağlayacak' dediği teknoloji, tartışmaların odağında Çin'in 'İklimi kontrol etmemizi sağlayacak' dediği teknoloji, tartışmaların odağında         
17:52
Hastalığı yüzünden gün gün eriyen Neslihan Atagül, son halini paylaştı Hastalığı yüzünden gün gün eriyen Neslihan Atagül, son halini paylaştı         
17:17
Çad'da çobanlar ile çiftçiler arasında çatışma: 35 ölü Çad'da çobanlar ile çiftçiler arasında çatışma: 35 ölü         
17:02
Çölün ortasında inanılmaz olay! Bir arabanın yanında 8 cansız beden bulundu Çölün ortasında inanılmaz olay! Bir arabanın yanında 8 cansız beden bulundu         
16:54
Cennet Mahallesi dizisinin çekildiği simge ahşap ev rekor ücretle satışa çıkarıldı Cennet Mahallesi dizisinin çekildiği simge ahşap ev rekor ücretle satışa çıkarıldı         
16:11
Mesut Özil dijital ürünlerinin satışından 10 dakikada 3,5 milyon TL gelir sağladı Mesut Özil dijital ürünlerinin satışından 10 dakikada 3,5 milyon TL gelir sağladı         
16:09
İstanbul kara teslimken İBB Başkanı İmamoğlu tiyatro salonunda incelemelerde bulundu İstanbul kara teslimken İBB Başkanı İmamoğlu tiyatro salonunda incelemelerde bulundu         
14:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Pandemiye rağmen kalabalık kongreler yapıyorlar" eleştirilerine yanıt         
13:52
Her şey izin istedikten sonra oldu! Kaybolan kadının annesi, suçladığı adama canlı yayında ayakkabı fırlattı Her şey izin istedikten sonra oldu! Kaybolan kadının annesi, suçladığı adama canlı yayında ayakkabı fırlattı         
13:34
Uzmanlardan vaka sayılarının en yüksek olduğu Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Samsun için bölgesel kısıtlama talebi Uzmanlardan vaka sayılarının en yüksek olduğu Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Samsun için bölgesel kısıtlama talebi         
12:40
Salma Hayek, sevişme sahnesini çekerken yaşadığı zorluğu anlattı: Babam ve erkek kardeşimi düşündüm Salma Hayek, sevişme sahnesini çekerken yaşadığı zorluğu anlattı: Babam ve erkek kardeşimi düşündüm         
12:33
Gara şehidinin babası Gara şehidinin babası "jetler bombaladı" yalanını çürüttü: Oğlumun cenazesini yıkadım, başından vurulmuştu         
11:35
Canlı yayın açıp uyuyan genç, gözlerini açtığında 111 bin TL'nin sahibi oldu Canlı yayın açıp uyuyan genç, gözlerini açtığında 111 bin TL'nin sahibi oldu         
11:03
Memet Ali Alabora, sığındığı ülkede ekranlara geri dönüyor Memet Ali Alabora, sığındığı ülkede ekranlara geri dönüyor         
10:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2021 19:24:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Prof. Dr. Ömer Türker, "İslam Düşünce Gelenekleri"ni anlattı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei