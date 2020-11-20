Prof. Dr. Önal, uluslararası toplantıda DÜ'yü temsil etti - Son Dakika

Prof. Dr. Önal, uluslararası toplantıda DÜ'yü temsil etti
20.11.2020 13:37
DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi (DÜ) öğretim Üyesi Prof. Dr. Binnur Önal, Uluslararası Amerikan Sitopatoloji Derneği'nin toplantısında Düzce Üniversitesi'ni temsil etti.
DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi (DÜ) öğretim Üyesi Prof. Dr. Binnur Önal, Uluslararası Amerikan Sitopatoloji Derneği'nin toplantısında Düzce Üniversitesi'ni temsil etti.
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Binnur Önal, Uluslararası Amerikan Sitopatoloji Derneği tarafından online olarak düzenlenen 68. yıllık bilimsel kongrede Düzce Üniversitesi'ni temsil etti. Kongrede gerçekleştirilen oturumlarda konuşmacı ve tartışmacı olarak yer alan Prof. Dr. Binnur Önal, bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. - DÜZCE
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