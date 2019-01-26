Son Dakika Haberleri: Prof. Dr. Öner: "5 Yaşına Kadar Düz Tabanlık ve İçe Basma Normal"

Prof. Dr. Öner: "5 Yaşına Kadar Düz Tabanlık ve İçe Basma Normal"

35 dakika önce

Prof. Dr. Öner: "5 yaşına kadar düz tabanlık ve içe basma normal"KAYSERİ - Çocuklarda 5 yaşına kadar düz tabanlığın normal gelişim sürecinin sonucu olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr.

Prof. Dr. Öner: "5 yaşına kadar düz tabanlık ve içe basma normal"

KAYSERİ - Çocuklarda 5 yaşına kadar düz tabanlığın normal gelişim sürecinin sonucu olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mithat Öner, bu yaştan önce özel bir tabanlık ya da ayakkabı kullanmaya gerek olmadığını söyledi.
Memorial Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mithat Öner, 5 yaşına kadar çocuklara bilimsel olarak 'düz tabanlık' tanısı konulamayacağını, bu yaştan sonra devam eden düz tabanlıkların tedavi edilmesi gerektiğini ifade etti. Ailelerin bu yaşlardaki çocuklarının düz tabanlıkla ilgili yoğun endişelerinin, özel tabanlık ve özel ayakkabı satışı gibi suistimallere yol açtığını belirten Prof. Dr. Öner, sözlerini şöyle sürdürdü:
Özel tabanlık ve ayakkabılara ihtiyaç yok
"Beş yaşına kadar hemen hemen tüm çocukların düz taban olduğu bilinmelidir. Bu, bilimsel bir gerçektir. Ayak tabanı anatomik olarak 4'üncü yaşın sonunda kendini tamamlar. Onun için erken dönemde endişe etmeye gerek yoktur. Bu konu suistimale çok açıktır. Son zamanlarda anaokullarına kadar inecek biçimde, ayak taramaları altında, özel tabanlık veya özel ayakkabı satışları yapılmakta. Çocuklar buralarda muayene edilip aileleri endişeye sürükleyen durumlar ortaya çıkarılmaktadır. Buna karşı dikkatli olunmalıdır. Çünkü çocukların 5 yaşından önce bilimsel olarak düz taban tanısı alması mümkün değildir."
Prof. Öner, 5 yaşından önce çocuklara evde çıplak ayakla yürümeyi, dışarıda da ekstra özelliğe gerek olmaksızın yalnızca yumuşak ayakkabılar giydirilmesi tavsiyesinde bulundu.
8 yaşından sonraki çocuklarda, iki ayağının birbirine takılıp düşmesi, ağrı ve spor yapmayı engelleyen durumlarda tedaviye başlanması gerektiğini belirten Prof. Dr. Öner, "Düz tabanlıkların yüzde 85'i tedaviye ihtiyaç göstermeyen ve çocuğun günlük hayatında sıkıntıya neden olmayan düz tabanlıklardır. Geri kalan yüzde 15'i ise, ortopedi hekiminin müdahale etmesi gereken, doğuştan kemik eksiklikleri ya da fazlalıkları gibi altta yatan bir hastalık olan durumlardır. Bunlar ortopedi hekimleri tarafından en iyi şekilde tedavi edilecektir. 8-12 yaş aralığı tedaviye en iyi cevap veren yaş aralığıdır" ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 03:06 Kaynak: İHA

Sağlık
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