Üye Girişi
PROF. DR. ORTAYLI: 2 AĞUSTOS BEŞERİYET TARİHİN TANIDIĞI EN BÜYÜK ZULÜMDÜR - Son Dakika

PROF. DR. ORTAYLI: 2 AĞUSTOS BEŞERİYET TARİHİN TANIDIĞI EN BÜYÜK ZULÜMDÜR

31.07.2021 14:36

TARİHÇİ Prof. Dr. İlber Ortaylı, 2'nci Dünya Savaşı'nda Alman ordusunun yaptığı soykırımı 'bir kavmin delirmesi' olarak nitelendirdi.

TARİHÇİ Prof. Dr. İlber Ortaylı, 2'nci Dünya Savaşı'nda Alman ordusunun yaptığı soykırımı 'bir kavmin delirmesi' olarak nitelendirdi. Binlerce Romanın Auschwitz'teki toplama kampında katledilmesine dikkat çeken Prof. Dr. Ortaylı, "Bu durum beşeriyet tarihinin tanıdığı en büyük sapıkça zulümdür. Bu diktatörlüğün başka hiçbir diktatörlükle benzer tarafı da yoktur. Konuşurken Hitler, Mussolini ve Franko diyorlar. Kusura bakmayın ne Franko'yu severim ne de Mussolini'yi ama hiçbirinin Hitlerle, Alman nazizmi ile mukayese edilir yanı yoktur" dedi.

Edirne'de, Avrupa Birliği GoForYouth programı kapsamında, Roman Gençlik Derneği ve Edirne Belediyesi iş birliğiyle Roman Gençlik Akademisi çalıştayı düzenlendi. 2 Ağustos Roman Soykırımı Anma Günü'ne adanan çalıştayın konusunu Roman Dili, Kültürü ve Tarihi konusu oluşturdu. Prof. Dr. Hristo Kyuchukov ve Prof. Dr. Emine Zingeç gibi Roman tarihi konusunda isimlerin katıldığı çalıştayda açılış konuşmasını tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı yaptı. Prof. Dr. Ortaylı, konuşmasının büyük bölümünü 2'nci Dünya Savaşı'nda Alman ordusunun Auschwitz kampında yaptığı soykırıma ayırdı.

Polonya'da bulunan Auschwitz kampını görmek istemediği halde gidip ziyaret ettiğini belirten Prof. Dr. Ortaylı, "Korkunç bir kamptı. Bildiklerimiz, görmediklerimizin yanında hiçbir şey değil. Orada bir oda dikkatimi çekti. Bir sürü ayakkabılar vardı. Yapma bir yer olmadığını size söyleyebilirim. Şimdi yeni bir moda çıktı, bilhassa Almanya'da, 'Bunların hiçbirisi olmadı, şişirmedir, abartmadır' veya 'Yahudilerin, komünizmin uydurmalarıdır' gibi laflar söyleniyor. Çünkü öyle şeyler var ki bunu yapma zeka uyduramaz, yani teatral bir uydurma olamaz" dedi.

'2 AĞUSTOS'TA YAPILANLARIN ÜSTÜ ÖRTÜLMEYE ÇALIŞILIYOR'

2 Ağustos 1944'te Auschwitz kampında yapılanın büyük bir zulüm olduğunu ve halen üzerinin örtülmeye çalışıldığını söyleyen Prof. Dr. Ortaylı, "Dikkatimde kalan imaj şuydu; çocuk ayakkabılar, kadın ayakkabıları, herkes son yolculuğuna çıkıyor fakat onlara bu söylenmiyor. 'Siz başka bir yere gidip yerleşeceksiniz' deniyor. O yeni hayata koşan saf gönüllü insanların içerisinde bir Roman kadın vardır mutlaka. Gittiği yerin soğuk olduğunu bilmiyor. Bir sandalet, cıvıl cıvıl renkte. O da oradaydı, çok hazin bir görüntü. Bu hakikaten zulümdür. 2 Ağustos'un sonrasında bugün halen çok dar çevrelerde anılıyor ve propaganda ile üstü örtülmeye çalışılıyor. Bilinenler, olanların ve gözlenenlerin çok gerisinde. Bu bilhassa 2'nci Cihan Harbi'ndeki Roman halkın tarihi bakımından çok önemlidir" diye konuştu.

'UZUN SÜRE İŞKENCELERE TABİ TUTULUYORLAR'

2'nci Dünya Savaş'ında yaşananları 'bir kavmin delirmesi' olarak nitelendiren Prof. Dr. Ortaylı, "Bu toplama kampları değildi sadece konu, bu çılgın bir kavmin delirmesidir. Öyle Hitlerle falan gelmiş değildir, Luther'e kadar gider bunun uçları. Gayet enteresan eserler çıkıyor Luther ve Yahudiler diye, Luther ve Türkler diye. Tehditleri var adamın. Dağda, ormanda gezen bir çingene aileyi topluyor götürüyor. Ne onun dünyadan haberi var ne orada ne olduğundan haberi var. Hayatında Roman görmemiş Berlinli herifler, görülmemiş bir kinle demeyeceğim çünkü kin için bir geçmişinin olması gerekir, bunlar manyaklıkla insanları toplayıp sevk ediyorlar. Bunun üzerinde gayet ırki teorileri doğrulatacak mengele deneyleri yapılıyor çocuklar üzerinde. Uzun süre işkencelere tabi tutuluyorlar" ifadelerini kullandı.

'BEŞERİYET TARİHİNİN TANIDIĞI EN BÜYÜK ZULÜM'

Soykırımın Avrupa'da sadece Yahudileri değil, milyonlarca insanı götürdüğünü belirten Prof. Dr. Ortaylı, "Bu durum beşeriyet tarihinin tanıdığı en büyük sapıkça zulümdür. Bu diktatörlüğün başka hiçbir diktatörlükle benzer tarafı da yoktur. Konuşurken Hitler, Mussolini ve Franko diyorlar. Kusura bakmayın ne Franko'yu severim ne de Mussolini'yi ama hiçbirinin Hitlerle, Alman nazizmi ile mukayese edilir yanı yoktur. Bazı şeyleri sulandırmak için de ketçapla kremşantiyi birbirine karıştırmanın manası yoktur" şeklinde konuştu.

PROF. DR. ORTAYLI: 2 AĞUSTOS BEŞERİYET TARİHİN TANIDIĞI EN BÜYÜK ZULÜMDÜR
PROF. DR. ORTAYLI: 2 AĞUSTOS BEŞERİYET TARİHİN TANIDIĞI EN BÜYÜK ZULÜMDÜR
PROF. DR. ORTAYLI: 2 AĞUSTOS BEŞERİYET TARİHİN TANIDIĞI EN BÜYÜK ZULÜMDÜR
PROF. DR. ORTAYLI: 2 AĞUSTOS BEŞERİYET TARİHİN TANIDIĞI EN BÜYÜK ZULÜMDÜR
PROF. DR. ORTAYLI: 2 AĞUSTOS BEŞERİYET TARİHİN TANIDIĞI EN BÜYÜK ZULÜMDÜR
PROF. DR. ORTAYLI: 2 AĞUSTOS BEŞERİYET TARİHİN TANIDIĞI EN BÜYÜK ZULÜMDÜR
PROF. DR. ORTAYLI: 2 AĞUSTOS BEŞERİYET TARİHİN TANIDIĞI EN BÜYÜK ZULÜMDÜR
PROF. DR. ORTAYLI: 2 AĞUSTOS BEŞERİYET TARİHİN TANIDIĞI EN BÜYÜK ZULÜMDÜR
PROF. DR. ORTAYLI: 2 AĞUSTOS BEŞERİYET TARİHİN TANIDIĞI EN BÜYÜK ZULÜMDÜR
PROF. DR. ORTAYLI: 2 AĞUSTOS BEŞERİYET TARİHİN TANIDIĞI EN BÜYÜK ZULÜMDÜR
PROF. DR. ORTAYLI: 2 AĞUSTOS BEŞERİYET TARİHİN TANIDIĞI EN BÜYÜK ZULÜMDÜR
PROF. DR. ORTAYLI: 2 AĞUSTOS BEŞERİYET TARİHİN TANIDIĞI EN BÜYÜK ZULÜMDÜR
PROF. DR. ORTAYLI: 2 AĞUSTOS BEŞERİYET TARİHİN TANIDIĞI EN BÜYÜK ZULÜMDÜR
PROF. DR. ORTAYLI: 2 AĞUSTOS BEŞERİYET TARİHİN TANIDIĞI EN BÜYÜK ZULÜMDÜR

Avrupa Birliği, İlber Ortaylı, Auschwitz, Alman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PROF. DR. ORTAYLI: 2 AĞUSTOS BEŞERİYET TARİHİN TANIDIĞI EN BÜYÜK ZULÜMDÜR - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangının bir türlü kontrol altına alınamadığı Manavgat'ta incelemelerde bulundu 14:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangının bir türlü kontrol altına alınamadığı Manavgat'ta incelemelerde bulundu Kayıp olarak aranan 2 çocuk babası, yanında ekmek bıçağıyla ölü bulundu 13:59 Kayıp olarak aranan 2 çocuk babası, yanında ekmek bıçağıyla ölü bulundu Alman devi Dortmund, Szalai için Fenerbahçe'ye resmi teklif mektubu gönderdi 13:45 Alman devi Dortmund, Szalai için Fenerbahçe'ye resmi teklif mektubu gönderdi
Kızların etek altı fotoğraflarını çeken sapığı evire çevire dövdüler! Anbean kamerada 13:26 Kızların etek altı fotoğraflarını çeken sapığı evire çevire dövdüler! Anbean kamerada Arda Turan'ın teknesinde güzel sevgilisiyle aşka gelen G.Saraylı Oğulcan, öpücüklere boğuldu 13:14 Arda Turan'ın teknesinde güzel sevgilisiyle aşka gelen G.Saraylı Oğulcan, öpücüklere boğuldu Ağacı ateşe vermeye çalıştıkları anlar olay yaratmıştı! Zonguldak Valiliği iddiaları yalanladı 12:42 Ağacı ateşe vermeye çalıştıkları anlar olay yaratmıştı! Zonguldak Valiliği iddiaları yalanladı
Minibüs ve otomobil kafa kafaya çarpıştı, aynı aileden 5 kişi feci şekilde can verdi 12:06 Minibüs ve otomobil kafa kafaya çarpıştı, aynı aileden 5 kişi feci şekilde can verdi Ünlü astrolog Arzum Koyuncu'nun 11:29 Ünlü astrolog Arzum Koyuncu'nun "eskort" isyanı! Sosyal medya için anlaştığı adam kabusu yaşattı

Son Dakika Haberleri
18:29 Muhtar öldürüldü, yeğeni de intikam almak için katilin kardeşini öldürdü
18:28 Dilencinin rahatlığı şaşırttı! Zabıtaları bekletip topladığı paralardan çocuğuna dondurma aldı
18:20 Galatasaray ve Antalyaspor'dan duygulandıran karşılaşma! Tüm gelir TEMA Vakfı'na bağışlanacak
18:09 Hakları asla ödenmez! Orman işçileri yangını söndürdükleri bölgede toprak üstünde uyudu
17:49 Rosier, Fatih Terim'i büyük reddetti! Görüşme talebine cevabı: Gelecek sezon rakip olacağız
17:39 Yangın önlemleri arttırıldı! İstanbul dahil 12 kentte ormanlara giriş yasaklandı
17:32 İYİ Partili Arzu Önşen, yangın mağduru adamın evine giremedi! Kapıdan çeviren vatandaş: Benim için yapacağınız bir şey yok
17:23 Maça çıkmadan gol yedi! Sarı-Kırmızılı taraftar yeni transfer Berkan'a baskı yaparak fotoğraf kaldırttı
17:13 Son Dakika: Topçu ve Füze Okulu'nu yakmaya çalışan zanlı, tutuklandı
17:00 Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'dan Türkiye'ye destek! Yangınlara kayıtsız kalmadı
Somali'de futbol takımının otobüsüne bombalı saldırı: 4 ölü, 10 yaralı Somali'de futbol takımının otobüsüne bombalı saldırı: 4 ölü, 10 yaralı         
15:09
Şeyma Subaşı, ayrılıp barıştığı sevgilisinin kucağında poz verdi Şeyma Subaşı, ayrılıp barıştığı sevgilisinin kucağında poz verdi         
14:34
Oyuncu Burcu Biricik, yangın sonrası yapılan fidan bağışlarına isyan etti: Evlerinden olan insanlara yardım yapılsın Oyuncu Burcu Biricik, yangın sonrası yapılan fidan bağışlarına isyan etti: Evlerinden olan insanlara yardım yapılsın         
13:55
Bir yangın da Hatay'da! Alevlere evlere sıçradı, ekipler alevleri kontrol altına aldı Bir yangın da Hatay'da! Alevlere evlere sıçradı, ekipler alevleri kontrol altına aldı         
13:34
Bodrum'da yerleşim alanına 150 metre uzaklıkta yangın çıktı! Ekipler seferber oldu Bodrum'da yerleşim alanına 150 metre uzaklıkta yangın çıktı! Ekipler seferber oldu         
13:22
Bu illerde oturanlar dikkat! Meteoroloji harita paylaştı, termometreler 43 dereceyi gösterecek Bu illerde oturanlar dikkat! Meteoroloji harita paylaştı, termometreler 43 dereceyi gösterecek         
13:03
Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü aile katliamıyla ilgili kahreden sözler: Birkaç kişi araya girdi, barış olacaktı Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü aile katliamıyla ilgili kahreden sözler: Birkaç kişi araya girdi, barış olacaktı         
12:13
Bahçeli, Afganlar konusunda Bakan Soylu kadar iyimser değil: Adı konmamış bir istiladır Bahçeli, Afganlar konusunda Bakan Soylu kadar iyimser değil: Adı konmamış bir istiladır         
11:39
Dua Lipa ile Anwar Hadid el ele denize atladı! İlk yorum müstakbel kayınvalideden geldi Dua Lipa ile Anwar Hadid el ele denize atladı! İlk yorum müstakbel kayınvalideden geldi         
10:22
Kendisini fark eden küçük kıza sandalye ile saldıran hırsıza cezasını mahalleli verdi Kendisini fark eden küçük kıza sandalye ile saldıran hırsıza cezasını mahalleli verdi         
09:52
Türkiye yangın felaketleriyle boğuşurken Azeri spikerin sözleri tüyleri diken diken etti Türkiye yangın felaketleriyle boğuşurken Azeri spikerin sözleri tüyleri diken diken etti         
09:41
Gezinti gününü kayda almak isteyen damat, kayınvalidesinin uçurumdan aşağıya düştüğü anları görüntüledi Gezinti gününü kayda almak isteyen damat, kayınvalidesinin uçurumdan aşağıya düştüğü anları görüntüledi         
09:35
Hayatını kaybeden Hüseyin Avni Coş'tan geriye 15 Temmuz'daki silahlı pozu kaldı Hayatını kaybeden Hüseyin Avni Coş'tan geriye 15 Temmuz'daki silahlı pozu kaldı         
09:03
Fethiye Belediye Başkanı'ndan orman yangınları için kafa karıştıran iddia: 4 kişi molotof attı Fethiye Belediye Başkanı'ndan orman yangınları için kafa karıştıran iddia: 4 kişi molotof attı         
03:30
Tolgahan Sayışman'ın 48 yaşındaki kayınvalidesi Albana Abazi, güzelliğiyle olay oldu Tolgahan Sayışman'ın 48 yaşındaki kayınvalidesi Albana Abazi, güzelliğiyle olay oldu         
18:56
İYİ Partili Arzu Önşen, yangın mağduru adamın evine giremedi! Kapıdan çeviren vatandaş: Benim için yapacağınız bir şey yok İYİ Partili Arzu Önşen, yangın mağduru adamın evine giremedi! Kapıdan çeviren vatandaş: Benim için yapacağınız bir şey yok         
17:32
Twitch yayıncıları gelirlerini Tema Vakfı'na gönderiyor Twitch yayıncıları gelirlerini Tema Vakfı'na gönderiyor         
17:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2021 15:18:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: PROF. DR. ORTAYLI: 2 AĞUSTOS BEŞERİYET TARİHİN TANIDIĞI EN BÜYÜK ZULÜMDÜR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement