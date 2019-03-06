Prof. Dr. Ortaylı: 'Göç Beraberinde Zenginliği Getirir'

AVUSTURYA'nın başkenti Viyana
'daki Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Viyana Diplomasi Akademisi'nde düzenlenen 'Avrupa
'da 1848 Devrimleri ve Göç' başlıklı konferansta konuşan Prof. Dr. Ortaylı, devrimlerin bütün Avrupa'yı etkisi altına aldığını söyledi. Ortaylı, Almanca gerçekleştirilen konferansta, büyük imparatorlukların sarsılmasına neden olan 1848 devrimlerinin Avrupa toplumlarında meydana getirdiği sosyal ve siyasal alandaki etkilerini aktardı. Ortaylı, Fransa
'nın yanı sıra Almanya
, İtalya
ve Avusturya- Macaristan
İmparatorluğu gibi ülkelerde etkili olan devrimlerin toplumsal dönüşümlere yol açtığını ifade ederek, halk ayaklanmaları nedeniyle yaşanan olaylardan ötürü çok sayıda kişinin Avrupa'dan göç etmek zorunda kaldığını söyledi.
'TÜRKİYE HER ZAMAN GÖÇ ALDI'
Göçün tarihi ve olumlu yanlarına değinen Ortaylı, şunları söyledi: "Göç edenler, farklı diller, farklı kültürler taşır göç ettikleri yerlere. Göç beraberinde zenginliği getirir. Son yıllarda özellikle Avrupa'da gündemin ilk sıralarında yer alan göç konusu, çevre kirliliği, küresel ısınma gibi çağın önemli sorunlarından biri. Ancak göçün toplumları birçok açıdan zenginleştiren olumlu yanları göz ardı ediliyor. Türkiye
, tarihin çeşitli evrelerinde her zaman göç alan bir ülke oldu. İspanya
'dan gelen Yahudiler gibi daha sonra çok sayıda önemli şahsiyet de Osmanlı Devleti
'ne göç etti. Avrupa'da yaşanan devrimler nedeniyle Osmanlı İmparatorluğu
'na göç eden önemli kişiler vardı. Avusturya'dan Osmanlı Devleti'ne sığınan ve sonradan ihtida eden Dr. Abdullah Hammerschmidt'i örnek verebiliriz. Kendisi Kızılay
'n kurucuları arasında yer almıştır."