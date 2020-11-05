Prof. Dr. Oruç,17 Ağustos depreminde ölen kızının anısına şiir kitabı yazdı - Son Dakika

Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bülent Oruç, 17 Ağustos 1999 depremine ailesiyle birlikte Gölcük 'te yaşadığı 5 katlı apartmanın 2'nci katında yakalandı. Yaklaşık 1,5 saat sonra eşiyle birlikte enkaz altında kurtulan Bülent Oruç'un enkaz altında kalan 2,5 yaşındaki kızı Hande'nin ise cansız bedeni çıkartıldı. Yaklaşık 3 yıldır kızı ve 17 Ağustos depremiyle ilgili şiirler yazan Oruç, "Önce gülümsedi sonra kanatlandı melek" adlı şiir kitabını çıkardı.

KOCAELİ Üniversitesi Jeofizik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bülent Oruç, 17 Ağustos depreminde enkaz altında kalarak, yaşamını yitiren 2,5 yaşındaki kızının anısına şiir kitabı yazdı. Bülent Oruç, "Bu dizeleri yazmamdaki temel neden 17 Ağustos depreminde yitirdiğim kızımın verdiği acılardı. Allah'ın merhametiyle cennet bahçelerine yürüdü yavrum. Şimdi eşimle beraber ümidimiz ahiret gününde onunla buluşmak" dedi.

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