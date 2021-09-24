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PROF. DR. ORUÇ MARMARA DENİZİ'NDE TSUNAMİ, İNSANLARI DENİZE SÜRÜKLEYEBİLİR - Son Dakika

PROF. DR. ORUÇ MARMARA DENİZİ'NDE TSUNAMİ, İNSANLARI DENİZE SÜRÜKLEYEBİLİR

24.09.2021 13:17

KOCAELİ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bülent Oruç, Marmara Denizi'nde yıkıcı depremde oluşabilecek tsunaminin kıyıya yakın kişileri, araçları ve canlıları denize sürükleyebileceğini belirtti.

KOCAELİ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bülent Oruç, Marmara Denizi'nde yıkıcı depremde oluşabilecek tsunaminin kıyıya yakın kişileri, araçları ve canlıları denize sürükleyebileceğini belirtti. Oruç, Marmara Denizi'nde 1200 metrelik çukurluklar var. Yıkıcı depremde Marmara denizinde ortalama 1 metrelik dalga yüksekliği 50 ile 100 metre arasında kıyıya su kütlesinin gelmesine neden olabilir dedi.

Prof. Dr. Bülent Oruç, olası İstanbul depreminde deniz içinde kütle düşmeleri nedeniyle tsunami oluşabileceğini söyledi. Oruç, Marmara Denizi'nde Pasifik Okyanusu'ndaki gibi yıkıcı tsunami olmayacağını kaydederek, Marmara Denizi içerisinde Kuzey Anadolu fay hattının alt kolları devam ediyor. Birincisi Adalar kolu diğeri Orta Marmara kolu ve Tekirdağ kolu olmak üzere kollar var. Aslında bu kolların geçtiği bölgeler, çukurlukları denetleyen kollar. Yaklaşık olarak 1200 metrelik bir çukurluktan bahsetmek gerekir Marmara Denizi içerisinde. Biz deprem sınıflandırması yaparken 6.9'dan büyük depremlere yıkıcı deprem adını veriyoruz. Burada yaşanacak bir yıkıcı depremde, derin denizlerdeki dik yamaçlara bağlı olarak bir heyelan söz konusu olabilir. Bu büyük kütle düşmeleri de tsunami dediğimiz olaylara neden olabilir fakat Pasifik Okyanusu'ndaki o büyük dalma-batma alanlarında ortaya çıkan çok yıkıcı depremlerin meydana getirdiği tsunami türünden tsunamiler Marmara Denizi'nde asla olmayacak diye konuştu.

'KIYIYA YAKIN İNSANLARI, ARAÇLARI, CANLILARI SÜRÜKLER'

Tsunamiyle ilgili birçok adım atılması gereken konu olduğunu belirten Oruç, şöyle konuştu

Marmara Denizi'nde olursa ortalama 1 metrelik bir dalga yüksekliği, kıyıya doğru 50 metre ile 100 metre arasında bir mesafede su kütlesinin gelmesine neden olabilir. Bu ölçekte bir tsunami bile kıyıya yakın olan araçları, insanları, canlıları çekip, açık denizlere doğru sürükleyebilir. Bundan kurtulmak mümkün değildir. Bunu açıkça söylemek lazım. Bununla ilgili birçok adım atılması lazım. Bu adımlardan biri Büyükçekmece'de bulunan istasyonun kurulmasıydı fakat sadece istasyon kurulumu yetmiyor. İnsanların tsunamiye karşı davranış ve tepkilerinin doğru kurgulanması lazım. Bu kurgular içerisindeki en önemli şey, kaçış güzergahlarını belirlemek ve bununla ilgili uyarı levhaları asmaktır. Bu yapıldı.

'TATBİKAT YAPMAK GEREK'

Kaçış güzergahları ile insanların yükseklere doğru kaçışlarının planlanması gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Oruç, Ama insanlarımızda tsunami tehlikesine karşı nasıl davranacakları hususu şu anda eksik. Dolayısıyla burada risk planlandı, ama insanların davranış ve tepkileri planlanmadı. Bunun için de bolca tatbikat yapmak gerekiyor. Özellikle kıyılarda yaşayan insanların bu tatbikatlardan yararlanması lazım. Belirli zaman aralıklarında, bunlar canlı tutularak birbirini ezmeden, birbirine zarar vermeden, olabildiğince geniş kaçış güzergahları ile insanların yükseklere doğru kaçışlarının planlanması lazım. Bu önemli. Sadece tek bir istasyon tabi ki yetmeyecektir. Sayılarının artırılması gerekecek. Ege bölgesindeki körfez bölgelerinde bu istasyon kurulumlarının çok parametreli ölçümlerle yapılması lazım dedi.

PROF. DR. ORUÇ MARMARA DENİZİ'NDE TSUNAMİ, İNSANLARI DENİZE SÜRÜKLEYEBİLİR
PROF. DR. ORUÇ MARMARA DENİZİ'NDE TSUNAMİ, İNSANLARI DENİZE SÜRÜKLEYEBİLİR
PROF. DR. ORUÇ MARMARA DENİZİ'NDE TSUNAMİ, İNSANLARI DENİZE SÜRÜKLEYEBİLİR
PROF. DR. ORUÇ MARMARA DENİZİ'NDE TSUNAMİ, İNSANLARI DENİZE SÜRÜKLEYEBİLİR

Marmara Denizi, Marmara, Tsunami, Oruç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PROF. DR. ORUÇ MARMARA DENİZİ'NDE TSUNAMİ, İNSANLARI DENİZE SÜRÜKLEYEBİLİR - Son Dakika


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SON DAKİKA: PROF. DR. ORUÇ MARMARA DENİZİ'NDE TSUNAMİ, İNSANLARI DENİZE SÜRÜKLEYEBİLİR - Son Dakika
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