Prof. Ahmet Ercan, depremde en güvenli illeri sıraladı

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen iki büyük depremin izleri silinmeye çalışıyor. Bölgede ağır hasarlı binaların yıkımı ve yeni konutların inşası sürerken, akıllara hangi illerin deprem bakımından daha güvenli olduğu geldi. Konuya ilişkin paylaşım ise Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan geldi. Ercan, Kırklareli, Zonguldak, Kastamonu, Sinop, Samsun, Giresun, Ordu, Trabzon, Rize, Artvin , Mardin, Siirt, Batman, Ş.Urfa, Mersin, Antalya, Konya, Karaman, Niğde, Nevşehir ve Ankara'nın güvenli olduğunu ifade etti.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Ercan, yıkıcı deprem bakımından Türkiye'nin en güvenli önde gelen illerini açıkladı.
Ercan, yaptığı paylaşımda, "Yıkıcı deprem bakımından Türkiye'nin en güvenli önde gelen illeri: Kırklareli, Zonguldak, Kastamonu, Sinop, Samsun, Giresun, Ordu, Trabzon, Rize, Artvin , Mardin, Siirt, Batman, Ş.Urfa, Mersin, Antalya, Konya, Karaman, Niğde, Nevşehir, Ankara." ifadelerini kullandı.
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