Prof. Ahmet Ercan, depremde en güvenli illeri sıraladı - Son Dakika

Prof. Ahmet Ercan, depremde en güvenli illeri sıraladı

Prof. Ahmet Ercan, depremde en güvenli illeri sıraladı
Son Güncelleme: 06.09.2023 21:10

Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Türkiye'de deprem riski açısından en az riskli illeri açıkladı. Ercan, ''Yıkıcı deprem bakımından Türkiye'nin en güvenli önde gelen illeri: Kırklareli, Zonguldak, Kastamonu, Sinop, Samsun, Giresun, Ordu, Trabzon, Rize, Artvin , Mardin, Siirt, Batman, Ş.Urfa, Mersin, Antalya, Konya, Karaman, Niğde, Nevşehir, Ankara.'' ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen iki büyük depremin izleri silinmeye çalışıyor. Bölgede ağır hasarlı binaların yıkımı ve yeni konutların inşası sürerken, akıllara hangi illerin deprem bakımından daha güvenli olduğu geldi. Konuya ilişkin paylaşım ise Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan geldi. Ercan, Kırklareli, Zonguldak, Kastamonu, Sinop, Samsun, Giresun, Ordu, Trabzon, Rize, Artvin , Mardin, Siirt, Batman, Ş.Urfa, Mersin, Antalya, Konya, Karaman, Niğde, Nevşehir ve Ankara'nın güvenli olduğunu ifade etti.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Ercan, yıkıcı deprem bakımından Türkiye'nin en güvenli önde gelen illerini açıkladı.

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN GÜVENLİ İLLERİ

Ercan, yaptığı paylaşımda, "Yıkıcı deprem bakımından Türkiye'nin en güvenli önde gelen illeri: Kırklareli, Zonguldak, Kastamonu, Sinop, Samsun, Giresun, Ordu, Trabzon, Rize, Artvin , Mardin, Siirt, Batman, Ş.Urfa, Mersin, Antalya, Konya, Karaman, Niğde, Nevşehir, Ankara." ifadelerini kullandı.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Güncel

Övgün Ahmet Ercan, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Prof. Ahmet Ercan, depremde en güvenli illeri sıraladı - Son Dakika


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