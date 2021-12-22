Prof. Dr. Öz A Haber'de Ekonomik Gelişmeleri Yorumladı - Son Dakika
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Prof. Dr. Öz A Haber'de Ekonomik Gelişmeleri Yorumladı

22.12.2021 22:19

Üniversiteden Ana Sayfa Üniversiteden Haberler Prof. Dr. Öz A Haber'de Ekonomik Gelişmeleri Yorumladı Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Konseyi üyeliği ve Kütahya Teknokent Genel Müdürlüğü görevlerini yürüten DPÜ İİBF Maliye Bölümü öğretim üyemiz Prof. Dr.

Üniversiteden Ana Sayfa Üniversiteden Haberler Prof. Dr. Öz A Haber'de Ekonomik Gelişmeleri Yorumladı Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Konseyi üyeliği ve Kütahya Teknokent Genel Müdürlüğü görevlerini yürüten DPÜ İİBF Maliye Bölümü öğretim üyemiz Prof. Dr. Ersan Öz ekonomide yaşanan son gelişmeleri A Haber'de yayınlanan Cansın Helvacı ile Son Durum programına değerlendirdi.

DPÜ İİBF Maliye Bölümü Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Ersan Öz, ekonomide yaşanan son gelişmeleri A Haber'in Cansın Helvacı ile Son Durum programında yorumladı.

Fakültemizdeki öğretim üyeliğinin yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Konseyi Üyesi ve Kütahya Teknokent Genel Müdürü de olan Prof. Dr. Ersan Öz, Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı'nın konuk olduğu programda dövizdeki panik ve kontrolsüz talep havasının Cumhurbaşkanının açıklamaları sonrası dindiğine dikkat çekerek, altında da dövize paralel aşağı yönlü hareket oluştuğunu ifade etti.

Türk lirasına değer kazandıran bu gelişmenin stabil hale gelmesi için açıklanan modelin de piyasalara istikrar getireceği, belli vade sonunda döviz ve TL kazancının aynı olması halinde dövizde olmanın anlamlı olmadığına vurgu yapan Prof. Dr. Öz, döviz cinsinden çalışma zorunluluğu olan ihracat ve ithalatçılara da geleceğe yönelik döviz kuru garantileri verileceğini kaydetti.

Öz, cari fazla politikasıyla, ekonomide tüketici kredilerinden ziyade üretici kredilerinden daha fazla söz edileceğini belirterek yeni ekonomik düzenlemeler ve vergi düzenlemeleriyle 2021'in ekonomik büyüme oranının iyi olacağını, 2022'de ise çok daha iyi bir performans beklediğini dile getirdi.

Öte yandan programda Türkiye'nin üretim üssü olmasına ilişkin konularda Öz, sunucu Helvacı ve konuk Pazarcı Çin ile karşılaştırmalı değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Ersan Öz'ün konuşması için tıklayınız.

Haberi Paylaş Tweet Basın Yayın Halkla İlişkiler - 22 Aralık 2021, Çarşamba/ 75 defa okundu.

Etiketler : DPU, Kütahya, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi,

Kaynak: Habermetre
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kütahya, Maliye, Vergi, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Prof. Dr. Öz A Haber'de Ekonomik Gelişmeleri Yorumladı - Son Dakika


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