Prof. Dr. Öz'e, Vanlı kahvaltıcılardan davet - Son Dakika
Son Dakika Güncel Prof. Dr. Öz'e, Vanlı kahvaltıcılardan davet - Son Dakika

Prof. Dr. Öz'e, Vanlı kahvaltıcılardan davet

6 saat önce

DÜNYACA ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz'ün kahvaltının gereksiz olduğu ve yasaklanması gerektiği sözleri kahvaltısıyla ünlü Van'da tepkiyle karşılandı.

Prof. Dr. Öz'e, Vanlı kahvaltıcılardan davet, System.String[]

DÜNYACA ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz'ün kahvaltının gereksiz olduğu ve yasaklanması gerektiği sözleri kahvaltısıyla ünlü Van'da tepkiyle karşılandı. Kahvaltı salonu işletmecileri, Amirakalıların sağlıksız yiyeceklerle kahvaltı yaptığını, sağlıklı bir kahvaltı yapması için Dr. Öz'ü Van'a davet ettiklerini söyledi.

Prof. Dr. Mehmet Öz'ün, beslenme uzmanlarının kahvaltının günün en önemli öğünü olduğu sözlerine karşı çıkması, kahvaltısıyla ünlü Van'da tepki gördü. Yöreye özgü birçok çeşidin bulunduğu ve özellikle yaylalarda yetişen endemik bitkilerin karışımıyla yapılan 'otlu peynir', un, tereyağı ve yumurta kullanılan 'murtuğa' ve öğütülmüş buğdayla hazırlanan 'kavut', yüksek rakımlı yaylalardan elde edilen karakovan bal, Van cacığı, kaymak gibi ürünlerin de aralarında bulunduğu onlarca çeşit yiyecekle donatılan sofralarda kahvaltı yapanlar, kentte besin değeri yüksek, sağlıklı ve doğal çeşitlerin servis edildiğini, Dr. Öz'e Van kahvaltısı tavsiye ettiklerini söyledi.

Sabahın erken saatlerinde kahvaltı salonlarını açarak, öğlen saatlerine kadar, Vanlılara, il dışından gelen yerli ve yabancı turistlere kahvaltı sunan işletme sahipleri de Van kahvaltısının doğal ve sağlıklı olduğunu Dr. Öz'ü  Van'a davet ettiklerini söyledi. Amerika'da yaklaşık 10 bin kişiye kahvaltı ikramında bulunduğunu ve tanıtım için bugüne kadar 3 defa Amerika'ya gittiğini anlatan kahvaltıcı Yusuf Konak, Amerikalıların sağlıksız yiyeceklerle kahvaltı yaptıklarını ifade etti. Konak, Van kahvaltısının şifa olduğunu belirterek, "Onların kahvaltılarında çikolata, cips var. Ama bizim kahvaltımız aburcubur değil, çikolata değil, doğaldır. Ben sizi Van'a davet ediyorum. Dr. Öz. eğer kendini seviyorsan, kalbini seviyorsan ve düşünüyorsan Van'a gelmeni Van kahvaltısı tatmanı istiyorum" dedi.

Kahvaltıcı Akif Çoşkun da "Doktor Öz, kahvaltının sağlıklı olmadığını söyledi. Tabi biz de bu haberi duyduğumuzda kahvaltıcı olarak çok üzüldük. Üzgün işe başladık. Biz kendisine katılmıyoruz. Bizler Vanlı olarak Van kahvaltısını ona tanıtmak ve yedirmek için Van'a davet ediyoruz. Van kahvaltısı yaptıktan sonra belki görüşleri değişir" diye konuştu.


Amerika Birleşik Devletleri, Mehmet Öz, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:08 Kaynak: DHA
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