PROF. DR. ÖZDARENDELİ: 'ALFA VE DELTA VİRÜSÜNE KARŞI TURKOVAC'IN KORUYUCULUĞUNU TESPİT ETTİK' - Son Dakika

KORONAVİRÜS salgınına karşı Turkovac aşısını geliştiren Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, "Varyantlarlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Alfa ve delta virüsüne karşı Turkovac'ın koruyuculuğunu tespit ettik. Şimdi de Omicron varyantı ile ilgili çalışmalar devam ediyor" dedi.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ve koronavirüs salgınına karşı Turkovac aşısını geliştiren ERÜ ERAGEM Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, Kayseri Ticaret Odası'nın ocak ayı meclis toplantısına katıldı. Meclis toplantısında Turkovac aşısı hakkından bilgi veren ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, "Aşımız yerli ve milli bir aşıdır. Biz aşımıza çok güvendik ve güvenmeye devam ediyoruz. Virüsün başlaması ile kolları hemen sıvadık. Pandemi bir ırkı, cinsiyeti seçmiyor. Herkesi etkiliyor. Biz aşımızı üretirken kaliteden asla taviz vermedik. 'Gerekirse gecikelim' dedik. Yeterli, sorunsuz ve kaliteli aşı çıksın istedik. Aşıyı 18-20 ay arasında tüm evreleriyle tamamladık ve onaylattık. Turkovac'ın Kayseri'de geliştirilmesi önemli bir piardır. Geliştirilen aşı, Kayseri'nin ve üniversitemizin adını bu şekilde duyurdu" diye konuştu.

'TÜRKİYE'DE VİRÜSÜ İZOLE EDEN İLK GRUP OLDUK'

Turkovac aşısını geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ise, "Biz ekip olarak 2010 yılından bu yana Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığıyla ile çalışan bir grubuz. Bu nedenle çalışmaya hazır bir merkezdik. Yaptığımız çalışmalarla Türkiye'de virüsü izole eden ilk grup olduk. Normal bir aşısının ortaya çıkarılması çok uzun yıllar alan bir süreç. Uzun süre olma nedeni gönüllü ve sağlıklı insan bulma gerekliliğidir" ifadelerini kullandı.

'VARYANTLARLA İLGİLİ ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR'

Koronavirüs salgınına karşı geliştirilen Turkovac aşısına değinen Özdaredeli, "Aşıda yan etkinin olmaması çok önemlidir. Pandemi ile birlikte Dünya Sağlık Örgütü pandemiye hızlı cevap verme adına adımların ortak yapılması noktasında öngörüler oldu. Faz-1 çalışması en az 1 yıl sürer. Ancak, pandemi nedeniyle belirlenen kurallar çerçevesinde çalışmalar hızlı şekilde yapıldı. Üniversite olarak görevimizi yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Turkovac 2021 Aralık ayı sonunda acil kullanım onayı aldı. Üretim izni aldı. Son 50 yıldan beri ilk kez laboratuvardan başlayıp üretimi ülkemizde devam eden bir süreç olması bakımından gururluyuz. Turkovac ile birlikte ülkemizde pandemi ve salgınlara cevap verebilecek insan gücü olduğunu söylemek istiyorum. Salgın ve pandemiye uygun çalışmalar yapıyoruz. Varyantlarlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Alfa ve delta virüsüne karşı Turkovac'ın koruyuculuğunu tespit ettik. Şimdi de Omicron varyantı ile ilgili çalışmalar devam ediyor" dedi.