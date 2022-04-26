Prof. Dr. Özdemir: 20 yaş üzeri her 8 kişiden biri diyabet hastası - Son Dakika
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Prof. Dr. Özdemir: 20 yaş üzeri her 8 kişiden biri diyabet hastası

26.04.2022 15:45
Prof. Dr. Özdemir: 20 yaş üzeri her 8 kişiden biri diyabet hastası

ANKARA Şehir Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları öğretim üyesi Prof. Dr. Didem Özdemir, "Ülkemizde diyabet sıklığı son verilere göre 20 yaş üzerinde yüzde 13, yani her 8 erişkinden birinin diyabetli olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

ANKARA Şehir Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları öğretim üyesi Prof. Dr. Didem Özdemir, "Ülkemizde diyabet sıklığı son verilere göre 20 yaş üzerinde yüzde 13, yani her 8 erişkinden birinin diyabetli olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Ankara Şehir Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları öğretim üyesi Prof. Dr. Didem Özdemir, diyabetin, pankreastan insülin salınımında bir bozukluk veya salgılanan insülinin yeterince etki etmemesine bağlı olarak kan glukoz düzeylerinin normalin üzerinde seyretmesi sonucu gelişen bir hastalık olduğunu söyledi. Prof. Dr. Özdemir, yüksek kan glukozunun da kalp, damar, böbrek, göz ve sinir sistemi başta olmak üzere birçok sistem üzerinde olumsuz etkisi olduğunu vurgulayarak, "Tüm dünyada yaygın olan ve hızla artan bir hastalık. Uluslararası Diyabet Federasyonu verilerine göre; 2019 yılı itibari ile dünyada diyabetli hasta sayısı 450 milyonun üzerinde. Ülkemizde diyabet sıklığı son verilere göre 20 yaş üzerinde yüzde 13, yani her 8 erişkinden birinin diyabetli olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

'BESLENMEYE DİKKAT ETMEK GEREKİYOR'Prof. Dr. Özdemir, yaklaşan Ramazan Bayramı'nda diyabet hastalarının şekerli gıdalara çok dikkat etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bayramlarda hem şeker, çikolata, lokum, şerbetli tatlı gibi yiyeceklerin tüketimi artıyor hem de her zamankinden daha fazla ağır yağlı yemekler tüketilebiliyor. Tabi 2 yıldır pandemi nedeniyle de insanlar bir araya gelemedi, bu bayramda da bir araya gelmeler, kavuşmalar biraz daha artacak gibi. Hepimizin bayramda beslenmesine dikkat etmesi gerekiyor; ancak diyabetli hastalar bu konuda çok daha dikkatli olmalı" diye konuştu.'TATLI KONUSUNDA ISRARCI OLUNMAMALI'

Prof. Dr. Özdemir, diyabet hastalarının özellikle şerbetli tatlı, çikolata, şeker gibi yiyeceklerden uzak durması gerektiğini ifade ederek, "Bunun yerine sütlü tatlıları veya fıstık, ceviz, badem, fındık, kuru kayısı, kuru meyve gibi daha sağlıklı besinleri ara öğün olarak tüketebilirler. Yalnız bu durumda da ölçüyü kaçırmamak porsiyonları küçük tutmak gerekli. Bunun dışında diyabet hastalarının önemli bir kısmında hali hazırda hipertansiyon, kalp damar hastalıkları, kolesterol yükseklikleri vardır veya yoksa da bu açıdan yüksek riskli hastalardır. Bu nedenle sadece şekerli gıdalar değil çok tuzlu veya yağlı gıdaların da tüketimine dikkat etmek gerekiyor. Bu konuda diyabetli hastaların yanı sıra onları misafir eden dost ve akrabalarının özen göstermesini rica ediyoruz, şekerli yiyecek, tatlı konusunda diyabetli hastalara  ısrarcı davranmamaları onların iyiliği için gerekli olacaktır" ifadelerini kullandı.

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Ankara Şehir Hastanesi, Endokrinoloji, Öğretim Üyesi, Metabolizma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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