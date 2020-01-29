Prof. Dr. Özdemir: "Köylerin boşalmış olması depremde kaybın daha fazla olmamasında etkili oldu" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Prof. Dr. Özdemir: 'Köylerin boşalmış olması depremde kaybın daha fazla olmamasında etkili oldu' - Son Dakika

Prof. Dr. Özdemir: "Köylerin boşalmış olması depremde kaybın daha fazla olmamasında etkili oldu"

14 dakika önce

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Coğrafya Bölüm Başkanı ve Jeoformolog Prof. Dr. Mehmet Ali Özdemir, Elazığ'da 41 kişinin hayatını kaybettiği depremin merkezinin nüfusun az olduğu bölgede olmasına dikkat çekerek, hayatlarını kaybedenlerin sayısının daha fazla olmamasında bunun etkili...

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Coğrafya Bölüm Başkanı ve Jeoformolog Prof. Dr. Mehmet Ali Özdemir, Elazığ'da 41 kişinin hayatını kaybettiği depremin merkezinin nüfusun az olduğu bölgede olmasına dikkat çekerek, hayatlarını kaybedenlerin sayısının daha fazla olmamasında bunun etkili olduğunu söyledi.

Doğu Anadolu Fay Hattı ve Elazığ üzerine doktora tezi bulunan Prof. Dr. Mehmet Ali Özdemir, bir program için geldiği Denizli'de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Elazığ'da 41 kişinin hayatını kaybettiği depremin merkezinin, Sivrice'nin Çevrimtaş köyü civarı olduğunu anımsattı.

Fayın meydana geldiği alanda büyük yerleşim yeri olmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Özdemir, can kaybı sayısının daha da fazla olmamasında bunun etkili olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Özdemir, "Buradaki köyler göç verdi. Köylerimiz eskisi gibi kalabalık nüfuslu yerler değil. Hatta üretim merkezi olmaktan da çıktı. Köylerin boşalmış olması, göç vermiş olması ve nüfusunun az olması, can kaybının daha fazla olmamasında etkili oldu. Çünkü baktığımız zaman depreme dayanıksız konutların, özellikle kerpiç binaların yerle bir olduğunu görüyoruz. Nüfusun bu bölgelerde az olması bu sonucu doğurdu." şeklinde konuştu.

Tabandaki örtülü fayların sondajla tespit edilip, bunların 1/25000 ölçekli haritalara ve imar planlarına yansıtılması gerektiğini de kaydeden Prof. Dr. Özdemir, şunları söyledi:

"Bu fay hatları imar planlarına bu şekilde işlendiğinde, altyapı planlaması, konut planlaması buna göre yapılabilir. Benzeri durumu Sivrice Fay Zonu'nda da söyleyebiliriz. Orada özellikle hem fay hattı üzerine doğrudan bina yapılmamalı, yapılmaması gerekir. Aynı şekilde örtülü fayların olduğu bölgelerde dikkatli olunmalı. Fay zonları yeşil alan, spor sahası gibi ya da kırsal alan ise mera gibi değerlendirilmeli. Özellikle yatay hareket eden fayların olduğu bölgelerde, binanın yıkılması ve alt yapının zarar görmesi çok büyük bir ihtimaldir. Bu nedenle bu tip yerlerden kaçınılmalıdır."

Prof. Dr. Özdemir: Köylerin boşalmış olması depremde kaybın daha fazla olmamasında etkili oldu

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Ali Özdemir, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:15 Kaynak: AA
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