Prof. Dr. Özdemir: "Ülkemizde Yılda 180 Bin Kişi Kansere Yakalanıyor ve 100 Bine Yakını Kanser...

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Kayseri Şube Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Özdemir, "Ülkemizde yılda 180 bin kişi kansere yakalanıyor ve 100 bine yakını kanser nedeniyle ölüyor" dedi.

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Kayseri Şube Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Özdemir, "Ülkemizde yılda 180 bin kişi kansere yakalanıyor ve 100 bine yakını kanser nedeniyle ölüyor" dedi.



Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Kayseri Şubesi tarafından moral kahvaltısı düzenlendi. Kahvaltıya, ünlü tiyatro sanatçısı Ahmet Yenilmez de katılarak, hastalara moral verdi.



Burada açıklamalarda bulunan Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Kayseri Şube Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Özdemir, "Dünyada insan ölümünden sorumlu hastalıkların neredeyse başında gelen kanser, ülkemiz içinde bir problem oluşturmaktadır. Her yıl 14 milyon kişi kansere yakalanıyor ve bunların 8-9 milyonu kanserden kaybediliyor. Ülkemizde 180 bin kişinin kansere yakalanması ve bunların maalesef 100 bine yakınının kanser nedeniyle öldüğünü biliyoruz. Dünya Sağlık Teşkilatı ve Dünya Kanserle Mücadele Örgütü, Türkiye'de de Türk Kanser Araştırma Savaş Kurumu olarak bizler eğer insanların yaşam tarzlarında bazı değişiklikler yapılırsa bu kanserlerin 3'te 1'inin oluşmayacağını biliyoruz" ifadelerini kullandı.



Tiyatro sanatçısı Ahmet Yenilmez de, "Böyle bir organizasyonun olduğunu duyduğumuzda bu hastalığı yaşamış ve geçirmiş biri olarak buraya katılmak istedik. Bu toplantıları ayakta tutan hayır hasenat işleridir. Bu Anadolu coğrafyasında kendine dert bulaşmadan o derdin acısını ve sıkıntısını hisseden insanlar yaşarlar. Başkasının derdini dert edinirler ve kendi dertlerinin de önüne koyarlar. Böyle güzel organizasyonlar bir nebzede olsa insanlara umut olur. O yüzden emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. - KAYSERİ

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