Son Dakika Haberleri: Prof. Dr. Özden Kerkük 'Hatıramdaki Kerkük' kitabını anlattı
Son Dakika Yaşam Prof. Dr. Özden Kerkük 'Hatıramdaki Kerkük' kitabını anlattı

Prof. Dr. Özden Kerkük 'Hatıramdaki Kerkük' kitabını anlattı

1 saat önce

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin başta sağlık olmak üzere çeşitli konularda alanında uzman öğretim üyeleri ile yaptığı röportajlar ESOGÜ sosyal medya hesaplarında yayınlanmaya devam ediyor.

Prof. Dr. Özden Kerkük 'Hatıramdaki Kerkük' kitabını anlattı, System.String[]

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin başta sağlık olmak üzere çeşitli konularda alanında uzman öğretim üyeleri ile yaptığı röportajlar ESOGÜ sosyal medya hesaplarında yayınlanmaya devam ediyor.


'ESOGÜ Gündem' videolarında bu hafta ESOGÜ Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanı ve Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESTUDAM) Müdürü Prof. Dr. Hilmi Özden gerçekleştirdiği Kerkük ziyaretini ve 'Hatıramdaki Kerkük' kitabını anlattı. Prof. Dr. Hilmi Özden konuşmasında Erbil, Kerkük, Musul ve Telafer'in Türklerin Anadolu'dan da önce ilk adım attığı yerlerden olduğunu ve bu coğrafyanın Türk'ün kalbi ve kardeşi olduğunu dile getirdi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Kerkük, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:26 Kaynak: İHA
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