Prof. Dr. Özgür Demirtaş ile "dünya nereye, siz nereye" semineri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Prof. Dr. Özgür Demirtaş ile 'dünya nereye, siz nereye' semineri - Son Dakika

Prof. Dr. Özgür Demirtaş ile "dünya nereye, siz nereye" semineri

6 saat önce

Balıkesir Ticaret Odası, Sanayi Odası ve Ticaret Borsası işbirliğinde Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş katılımı ile "Dünya Nereye, Siz Nereye" konulu konferansı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş ile

Balıkesir Ticaret Odası, Sanayi Odası ve Ticaret Borsası işbirliğinde Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş katılımı ile "Dünya Nereye, Siz Nereye" konulu konferansı yoğun katılımla gerçekleştirildi.


Seminer öncesi açılış konuşmasında Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kula; "Balıkesir Ticaret Odası, Sanayi Odası ve Ticaret Borsası olarak 2018 yılında başlatmış olduğumuz ve Ülkemizin önde gelen isimlerini Balıkesirli hemşehrilerimiz ile bir araya getirdiğimiz konferanslar serimize bugün ünlü ekonomist ve yazar Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ı konuk ederek devam ediyoruz. Bu tür organizasyonlar ile, görevlerimiz arasında bulunan "üyelerimizin işlerinin geliştirmelerine" bir nebze de olsa katkı sağlayabiliyorsak, bu bizi mutlu eder" dedi.


Daha sonra sunumunu gerçekleştiren Prof. Dr. Özgür Demirtaş; 2019 yılı için ekonomik bir değerlendirmede bulunarak, geçmişten bugüne yapılan teknolojik gelişmelerin günümüz ekonomisi, sağlık sektörü ve insan faktörü üzerine nasıl bir etkide bulunabileceğini, mevcut olan ticaret savaşları ve gelişmeleri konusunda bilgilendirmede bulundu. - BALIKESİR

Özgür Demirtaş, Balıkesir, Kula, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:28 Kaynak: İHA
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