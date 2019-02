Prof. Dr. Özgür Demirtaş Manisa İş Dünyası ile Buluştu

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, Şubat ayı etkinlik programı çerçevesinde Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ı konuk etti.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Bülent Koşmaz Hizmet Binası'nda Konferans Salonu'nda gerçekleşen Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın yorumlarıyla '2019 yılında Dünya ve Türkiye ekonomisinde beklentiler, riskler ve fırsatlar' konulu konferansa Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ümit Türek, Sosyal Güvenlik İl Müdürü Yavuz Kurt, Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ulusoy, Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat, Soma Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cem Doğan, Soma Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Nüvit Iğnak, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile Manisa iş dünyasının temsilcileri katıldı.



"Manisa rekabetçi iller arasında"



Manisa iş dünyasının büyük bir ilgi gösterdiği konferansın açılışında konuşan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Manisa ekonomisinin Türkiye ekonomisindeki konumu hakkında bilgiler verdi. Manisa'nın verimli topraklarıyla, günden güne artan ihracat rakamlarıyla ve birçok yabancı sermayeye açtığı kapıyla, Türkiye'nin parlayan ekonomisi, Avrupa'nın sanayideki incisi konumunda olduğunu belirten Yılmaz, "2018 yılı TÜİK verilerine göre, Manisa nüfusu 1 milyon 429 bin 643 kişidir. Nüfusun iş gücüne katılım oranı ülke genelinde yüzde 50,8 iken, söz konusu oran Manisa'da yüzde 55,5'tir. Ekonomik gelişmenin önemli unsurlarından bir olan beşeri sermaye açısından Manisa, nüfus miktarı ve sahip olduğu özellikleriyle, Türkiye'nin en rekabetçi illeri arasında yer almaktadır. İlimizdeki işsizlik oranı oldukça düşük seviyededir. Manisa ekonomisi, tarımsal potansiyeli, üretimi ve ihracatıyla ülke ekonomisinin lokomotif illerinden biridir." dedi.



"Manisa ülke ihracatına katkı sağlıyor"



Manisa'nın, üretim kabiliyetiyle ulusal ekonomiye, uluslararası pazarlama kabiliyetiyle ülke ihracatına katkı sağladığına da değinen Başkan Yılmaz, "Manisa sahip olduğu endüstriyel altyapı, organize sanayi bölgeleri, AR-GE merkezleri, teknoloji geliştirme bölgesi ve nitelikli işgücü ile her geçen gün gelişerek yerli ve yabancı yatırımcıların ilgi odağı olmaktadır. Manisa'nın sanayi üretimindeki üstünlükleri, ihracat performansına da doğrudan yansımıştır. Manisa, Batı Anadolu'nun ve Türkiye'nin ihracat üssü olma yolunda hızla ilerlemektedir. Nitekim, 2018 yılında gerçekleştirmiş olduğu 4 milyar 430 milyon dolarlık ihracat rakamı ile Ege bölgemizde İzmir'den sonra ikinci, Türkiye'de ise iller sıralamasında sekizinci sıradadır." diye konuştu.



"Manisa OSB gurur kaynağımız"



Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nin Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nın gurur kaynağı olduğunu belirten Başkan Yılmaz, "25 meslek grubunda yaklaşık 12 bin üyesi ile çalışmalarını sürdüren odamızın kuşkusuz ki Manisa ve Türkiye ekonomisi için oluşturmuş olduğu en önemli katma değer kendi imkanlarıyla kurmuş olduğu bugün Türkiye'nin göz bebeği, Avrupa'nın üretim merkezi olan Manisa Organize Sanayi Bölgesidir. Manisa Organize Sanayi Bölgesi 10 milyon metrekarelik 50 bin çalışanı ve 224 işletmesi ile Manisa'yı dünya çapında önemli bir yatırım merkezi haline getirmiştir. Nitekim Manisa Organize Sanayi Bölgesi, 2004/2005 yıllarında Financial Times tarafından yatırıma en uygun kent, 2006/2007 yıllarında, Avrupa'nın en iyi ve en uygun yatırım kenti ve yine 2006/2007 yıllarında, Dünya'da yatırım yapılacak en iyi sanayi bölgesi ödüllerini almaya hak kazanmıştır." dedi.



Ekonomik üretkenliğin ve rekabette üstünlüğün temel dinamiklerinden birisinin de hiç şüphesiz ki inovasyon olduğunu vurgulayan Başkan Yılmaz, "2018 yılı itibariyle, Manisa'da kurulmuş ve sanayi ve teknoloji bakanlığı tarafından tescillenmiş olan 27 adet AR-GE merkezi bulunmakta ve iller sıralamasında 7. sırada yer almaktayız. Yerli ve yabancı şirketlerce kurulmuş bu AR-GE merkezlerinin yanı sıra, teknoloji geliştirme merkezi olarak, odamızın da kurucu ortağı olduğu Manisa Celal Bayar Üniversitesi Muradiye Kampüsünde bulunan TEKNOKENT, Üniversite - sanayi işbirliğinde önemli bir misyon üstlenmekte, Manisa'nın AR-GE potansiyeline destek vermektedir. Ayrıca, Endüstri 4.0 devrimi kapsamında, Zafer Kalkınma Ajansı'nın koordinasyonunda geliştirilen, 'Akıllı ürün ve üretim sistemleri araştırma ve eğitim merkezi (MCBÜ-AKÜM) güdümlü projesi' ile imalat sanayisi firmalarının tasarımcı ve yenilikçi ürün geliştirme kabiliyetlerinin artırılması, bu firmaların endüstri 4.0'a uyum ve geçiş sürelerinin hızlandırılması, tasarım, ürün geliştirme ve endüstri 4.0 konularında nitelikli iş gücünün oluşturulması ve ülkemizin dışa bağımlı olduğu katma değeri yüksek ürünlerin üretilebilmesi sağlanacaktır. Öte yandan, TEKNOKENT'in yine Zafer Kalkınma Ajansı'nın hibe desteğiyle gerçekleştirmiş olduğu bir diğer önemli proje ise 'Manisa Savunma Sanayi Teknoloji Geliştirme Kümesi (MASTEK)' projesidir. Bu proje ile savunma sanayine yönelik teknoloji transferi sağlayacak Manisa tasarım ve birleştirme teknolojileri merkezi kurarak, küme bünyesine ülkemizde bulunmayan 'Alüminyum vakum lehimleme' ve 'Sürtünme karıştırma kaynağı' gibi yüksek üretim teknolojileri temin edilecek ve bu teknolojiler etrafında Manisa ilindeki talaşlı imalat ve döküm firmalarından bir küme oluşturulacaktır." dedi.



Manisa seracılıkta örnek il olacak



Konuşmasında Manisa'nın tarımına da değinen Başkan Yılmaz, "Manisa dünyada ürettiği kaliteli sanayi ürünlerinin yanı sıra verimli toprakları, iklim ve sulama avantajı ile birlikte gerek tarımsal sanayi gerekse bitkisel ve hayvansal üretim bakımından ülkemiz tarımında önemli bir yere sahiptir. Tarıma elverişli topraklarıyla hemen hemen her ürünün yetiştiği Manisa, Türkiye'de en fazla tarım alanına sahip 11. ili olurken, Ege Bölgesinde ise ilk sırada yer almaktadır. Tarımın ve tarımsal ürünlerin üretiminin son derece önemli olduğu ilimizde, odamızca kurulması planlanan tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi ile tarımsal üretimimizi daha da katma değerli hale getirmeyi hedeflemekteyiz. Bunun yanı sıra Alaşehir ilçemizde, Manisa Valiliği, Alaşehir TSO, Alaşehir Ticaret Borsası ve Odamızın da kurucu ortağı olduğu Tarıma Dayalı Sera İhtisas OSB kurulmasında son aşamaya gelinmiştir. Bu proje ile Manisa, Antalya'dan sonra seracılıkta örnek bir il konumuna gelecektir." diye konuştu



Manisa'nın canlı hayvanlar değeri açısından da üst sıralarda yer aldığını söyleyen Başkan Yılmaz, "İlimizde, toplam 230 bin 890 adet büyükbaş hayvan mevcudu bulunmaktadır. Ülkemizde mevcut 16 milyon 105 bin 25 adet büyükbaş hayvanın yüzde 1,43'ü ilimizde bulunmaktadır. İlimizde toplam 984 bin 999 adet küçükbaş hayvan mevcudu bulunmaktadır. Ülkemizde mevcut 44 milyon 312 bin 308 adet küçükbaş hayvanın yüzde 2,22'si ilimizde bulunmaktadır. İlimizde toplam 43 milyon 5 bin 837 adet tavuk bulunmaktadır. Manisa toplam 12 milyon 930 bin 270 adet yumurta tavuğu mevcudu ile ülkemizde Afyonkarahisar ve Konya'dan sonra en fazla yumurta tavuğuna sahip 3. il konumundadır. İl genelinde Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)'ne kayıtlı 73 bin 266 tarım işletmesi bulunmaktadır. İlimiz genelinde hayvancılık bilgi sistemine kayıtlı 42 bin 565 hayvancılık işletmesi bulunmaktadır." dedi.



Manisa'nın, kültürel ve tarihi varlıklar bakımından da oldukça zengin bir il olduğunu belirten Başkan Yılmaz konuşmasını şöyle tamamladı: "Medeniyetlerin beşiği Manisa, nesilden nesile aktardığı büyüleyici mirasıyla geçmişin izlerini geleceğe taşımaktadır. Hem Manisamız hem de Ticaret ve Sanayi Odamız ülkemizin 2023 hedefleri için canla başla çalışmaktadır. Bunu en önemli görevimiz olarak kabul ediyoruz. Bizlere düşen daha verimli çalışmak, daha fazla üretim, daha fazla istihdam ve daha fazla ihracat yapmak, yüksek maliyetli ithal girdilerin yerli sanayi yoluyla temininin sağlanarak, dış ticaret açığını azaltmak, kendi markalarımızı oluşturmak. Bu bağlamda, Manisamızın ürettiği tüm ürünlerde artık markalaşma ön planda olmalı. Üretimlerimizi daha katma değerli hale getirmeliyiz. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası olarak, Manisa ili ve ilçelerinde yer alan diğer oda ve borsalarımızla birlikte oldukça dinamik olan ekosistemin gelişimi için, üyelerimize ve çevremize geniş ve çeşitli faaliyetler ağı sunarak, ülke ekonomisine daha fazla katkı sunmak için gayret ediyoruz. Odamızın önümüzdeki dönemlerde de ülke strateji ve hedeflerine uyumlu ve önemli çalışmalar gerçekleştireceğinden eminim."



Prof. Dr. Özgür Demirtaş ise yaptığı konuşmasında, '2019 yılında Dünya ve Türkiye ekonomisinde beklentiler, riskler ve fırsatlar' konulu sunumuyla, Manisa iş dünyasına Dünya ve Türkiye'deki ekonomik dengeler hakkında bilgiler vererek, ekonomik gelecek hakkında görüşlerini paylaştı. Yaklaşık iki saat süren konferansın son bölümünde ise Demirtaş, katılımcılardan gelen soruları cevaplandırdı.



Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ümit Türek, Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ulusoy, Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat, Soma Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cem Doğan ve Soma Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Nüvit Iğnak günün anısına Prof. Dr. Demirtaş'a Atatürk portresinin yer aldığı naht sanatı eserini hediye etti. - MANİSA

