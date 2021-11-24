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PROF. DR. ÖZKAN: AŞIYLA SERVİSTE YATAN HASTA SAYISI 6'DA 1'E DÜŞTÜ - Son Dakika

PROF. DR. ÖZKAN: AŞIYLA SERVİSTE YATAN HASTA SAYISI 6'DA 1'E DÜŞTÜ

24.11.2021 14:56

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, aşı yaptırmayanlara dikkat çekerek, "Aşının yaygınlaşması sonucunda yoğun bakımdaki hasta sayısı 3'te 1 oranında azaldı.

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, aşı yaptırmayanlara dikkat çekerek, "Aşının yaygınlaşması sonucunda yoğun bakımdaki hasta sayısı 3'te 1 oranında azaldı. Serviste yatan hasta sayısı 6'da 1'e düştü. Yoğun bakımdaki hastaların yüzde 80'i aşısız. Yüzde 20 aşılı olsa bile altta yatan hastalıkları var. Bu bağlamda aşının ciddi oranda etkili olduğu ortada? dedi.

Antalya'da bir derneğin etkinliğine katılan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, koronavirüsün bulaşma süreci, süper grip, Covid-19'un son durumu ve aşılar hakkında konuştu. Daha önce dünyada yaşanan salgınlara göre koronavirüsün ölüm oranında 6'ncı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Özkan "Sanki insanlığın ilk pandemisini yaşıyoruz gibi düşünüyoruz ama aslında öyle değil. Dünyadaki pandemiler 185'li yıllara kadar dayanıyor. Virüsün yayılımında damlacıklar yapıştığı yüzeylerde kalabiliyor ama uzun süre kaldığını düşünmüyorum. İlk başta yaptığımız paketleri kolonyalamak filan çok anlamlı değildi. Virüslerin yaşamak için canlılara ihtiyacı var" dedi.

'SAYI ÇOK DAHA FAZLA'

Son zamanlar hastalarda görülen 'süper gribi' anlatan Prof. Dr. Özkan, "Geçen sene maske kullandığımız için bağışıklığımız azaldı, bu nedenle bu seneki griplerin daha vahşi olduğu yönünde teoremler var. Bu doğru olabilir. Yeni bir varyanttan da bahsediliyor. Virüsler yok olmazsa varyasyona uğruyor. Şimdiye kadar tüm dünyada 257 milyon kişi koronavirüse yakalandı. 5 milyon kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de 8,5 milyon kişi enfekte olmuş. Tanı koyulan insan bu kadar ama bu sayı çok daha fazla. Bazı insanlar semptom göstermiyor bazılarında da PCR yanlış sonuç veriyor. Bu bağlamda bunlar doğru rakamlar değil" diye konuştu.

'HASTA SAYISI 3'TE 1 ORANINDA AZALDI'

Aşının altta hastalığı olmayan kişilerde ölümü ortadan kaldırdığını söyleyen Prof. Dr. Özkan "Aşının yaygınlaşması sonucunda yoğun bakımdaki hasta sayısı 3'te 1 oranında azaldı. Serviste yatan hasta sayısı 6'da 1'e düştü. Yoğun bakımdaki hastaların yüzde 80'i aşısız. Yüzde 20 aşılı olsa bile altta yatan hastalıkları var. Bu bağlamda aşının ciddi oranda etkili olduğu ortada. İnsanlar hala neden aşı konusunda sıkıntı yaratıyor anlamakta zorlanıyorum" ifadelerini kullandı.

'AVRUPA'YA GÖRE BİZDE AŞI ORANLARI İYİ'

Bu kışın geçen yıla göre daha iyi geçeceğini düşündüğünü belirten Prof. Dr. Özkan, şöyle konuştu:

"Antiseptikler konusunda farklı düşünüyorum. Antiseptikler elimizdeki tüm virüsleri, bakterileri öldürüyor. İyi bakteriler de var. 1,5 yıl boyunca hiç kullanmadım. Sabun ve su aslında en iyi antibakteriyel. Avrupa aşı oldu mu emin değilim. Avrupa'nın bazı yerlerinde aşıya güvensiz baktılar. Bizde aşı oranları daha iyi. O yüzden Avrupa'da bu kadar çok yaptırım var."

'AŞILANMA ORANININ ARTMASI GEREKİYOR'

Türkiye genelinde koronavirüs sayılarında artış olduğunu belirten Prof. Dr. Özkan, "Bunun birkaç nedeni var. İlki havaların soğumasıyla bizim kapalı ortamlarda daha çok bulunmamız, maskeye riayette eskisi kadar sabırlı değiliz maalesef. Elbette aşılanma oranlarının artması gerekiyor. En başından bu yana süreci hem yönetici hem doktor olarak yaşayan birisi olarak çok net söyleyebilirim ki; aşılar sağlam hastalarda ölüm oranlarını sıfırlıyor, kanserli hastalarda bu oranı çok azaltıyor" dedi.

'İLAÇLAR ÖNLEYİCİ DEĞİL TEDAVİ EDİCİ'

Son günlerde Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde hem serviste hem yoğun bakımlarda sayıların arttığını ifade eden Prof. Dr. Özkan, "Yoğun bakım ve serviste yatan hasta profilleri genelde aşı olmayan, çok yaşlı veya altta hastalıkları olan kişiler. Şu an iki firmanın koronavirüse karşı ilacı mevcut. Etki oranları da farklı beyan edildi. Onların söylemine göre ilaçlar önleyici değil, tedavi edici olduğu yönde. Hastalanmadan değil, hastalıktan sonra virüs yükünü azaltmak için kullanıyorsunuz. Çok yeni ilaçlar bekleyip hep beraber göreceğiz" diye konuştu.

PROF. DR. ÖZKAN: AŞIYLA SERVİSTE YATAN HASTA SAYISI 6'DA 1'E DÜŞTÜ
PROF. DR. ÖZKAN: AŞIYLA SERVİSTE YATAN HASTA SAYISI 6'DA 1'E DÜŞTÜ
PROF. DR. ÖZKAN: AŞIYLA SERVİSTE YATAN HASTA SAYISI 6'DA 1'E DÜŞTÜ
PROF. DR. ÖZKAN: AŞIYLA SERVİSTE YATAN HASTA SAYISI 6'DA 1'E DÜŞTÜ

Akdeniz Üniversitesi, Özlenen Özkan, Koronavirüs, Aşı, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PROF. DR. ÖZKAN: AŞIYLA SERVİSTE YATAN HASTA SAYISI 6'DA 1'E DÜŞTÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: PROF. DR. ÖZKAN: AŞIYLA SERVİSTE YATAN HASTA SAYISI 6'DA 1'E DÜŞTÜ - Son Dakika
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