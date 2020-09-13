Prof.Dr. Özkan: "Rahim nakliyle ilgili yabancı hastalardan öngörülmeyen bir çok ülkeden talep var" - Son Dakika

Prof.Dr. Özkan: "Rahim nakliyle ilgili yabancı hastalardan öngörülmeyen bir çok ülkeden talep var"

Prof.Dr. Özkan: "Rahim nakliyle ilgili yabancı hastalardan öngörülmeyen bir çok ülkeden talep var" Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.

Prof.Dr. Özkan:

Prof.Dr. Özkan: "Rahim nakliyle ilgili yabancı hastalardan öngörülmeyen bir çok ülkeden talep var"

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Özkan: "Organ nakli, doku nakli yapılan insanların ayrıca korunması gerekiyor"

"Bu dönemde herkes gibi onlarda dikkat edecek, hatta daha fazla dikkat edecek"

"Maske takmak yoğun bakımda olmaktan çok çok daha iyidir, Bunun farkına varalım"

ANTALYA - Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Özkan, rahim nakili Derya Sert'in anne olmasının ardından merkezlerinde dünyanın farklı ülkelerinden yüzlerce istek olduğunu bildirdi. Prof.Dr. Özkan, Korona virüs sürecinde organ ve kompozit doku nakilli hastaların normal insanlara göre bir kat daha dikkatli olmalarını belirtti.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı'nda öğretim üyesi Prof.Dr. Özkan ve ekibi son 11 yılda 10 kompozit doku nakli gerçekleştirdi.

Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol, dünyada kadavradan ilk rahim nakli"ni gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan'ın mutluluğu rahim nakili Derya Sert'in bebeğini kucağına almasıyla ikiye katlandı.

Derya Sert'in kısa süre sonra taburcu olacağını dile getiren Prof.Dr. Özkan, rahim nakli için yoğunluğunun 2011 yılından bu yana artarak devam ettiğini bildirdi.

Yoğunluğun 10 yıl önce başladığının anımsatan Prof.Dr. Özkan, " Bizim ilk rahim naklimizde insanlar çokta ne olduğunu anlayamadı. Bunu bilen ve ihtiyacı olan insanların yoğun bir ilgisi oldu. Bizden birkaç yıl sonra bizim de katkılarımızla rahim nakilleri yapılmaya başlandı. Bizim mevzuatımız kullanıldı ama bunun kayıtlı bir mevzuatı yok. Dünyada da yok. Nakille ilgili özel izinler araştırmalar yapılıyor. Klinik gerçeklik olmak konumunda. Kovid-19 döneminde bir aksaklık olacak süreç gecikecek gibi duruyor. Ama uzun dönemde ihtiyaç olduğu kesin hem bizde hem dünyada."diye konuştu.

"Öngörülmeyen ülkelerden talep var"

Rahim nakli konusunda yabancı hastaların yoğun isteğinin olduğunu ifade eden Prof.Dr. Ömer Özkan, " Uzun dönemdir yabancı hastaların isteği var. Öngörülmeyen bir çok ülkeden talep var. Tahmin ediyorum Kovid-19 sürecini biraz rahatlattıktan sonra mevzuatla ilgili çalışmalar yapılacak ve mevzuat çıkacak. İnşallah rutin bir işlem olarak önümüzdeki dönemlerde yapılmaya başlanacak."dedi.

"Nakle hazır yüzlerce hasta var"

Akdeniz Üniversitesi'ne başvuran ve nakle hazır olan yüzlerce hasta olduğunu kaydeden Prof.Dr. Ömer Özkan, " Bu yükü tek başına kaldırmamız mümkün değil. Bununla ilgili bir çok merkez olacak ve bizde tecrübe paylaşımına her zaman hazırız. Dünyada bu işte başarılı olan en önemli ekiplerdeniz. Yeter ki bilimsel kurullar, yapılabilecek değerler olsun ve yeter ki mevzuat olsun." ifadelerine yer verdi.

"Araştırma yapmalıyız"

Prof.Dr. Özkan, rahim naklinin ardından Derya Sert'in bebeğini kucağına almasının en büyük mutluluklarını olduğunu kaydetti.

Hayatta hep hedeflerinin olduğuna değinen Prof.Dr.Özkan, " Özellikle araştırma sürecinde ülkemizin zayıf kaldığı kısımlarda bizlerin çalışması gerekiyor. Araştırma kısmında çok zayıfız malasef. Araştırmaya önem vermemiz gerekiyor. Bizde yapılan işlemlerin ertesi gün sonucu alınmaya çalışılıyor. Ama 5 sene sonra alınacak bir ürünün sonucu insanlara pek tatmin edici gelmiyor. Araştırma kurumları biraz daha bunlara özen göstermeli önem vermeli."dedi.

"Daha fazla dikkat edin"

Korona virüs sürecinde tüm nakillerde bir tedirginlik olduğunun altını çizen Prof.Dr. Ömer Özkan, " Haklı olarak var. Hayatını kaybeden, hayati organ nakli yapılmış insanlar var. Değişik şehirlerde var biz bunları arkadaşlarımızdan duyuyoruz. Ama sağlıklı insanlarında hayatını kaybettiğini düşünürsek bu süreçte herkesin ciddi şekilde korunması gerekiyor. Organ nakli, doku nakli yapılan insanların ayrıca korunması gerekiyor. Çünkü bizi hastalıklardan koruyan bağışıklık sistemidir. Bağışıklık sistemini kısmen çökertiyoruz ki, nakledilen dokuyu reddetmesin diye. Bu durumda eğer biz korunmazsak hastalığı ciddi şekilde geçireceğizdir. Eğer bunun üstesinden gelemezlerse hayatlarını kaybedeceklerdir. Bu dönemde herkes gibi onlarda dikkat edecek, hatta daha fazla dikkat edecek."diye konuştu.

"Maske takmak yoğun bakımda olmaktan iyidir"

Nakil yaptığı hastalarıyla sürekli iletişim halinde olduğunu dile getiren Prof.Dr. Özkan, "Yedikleri, içtiklerine, bulundukları ortamda hayatlarına normal olarak devam etsinler. İzolasyonuna dikkat etmeliler. Dünya olarak ülke olarak zorlanıyoruz. Hayatımızı devam ettirelim. Mesafeler korunmuyor. Hayatımızı devam ettirelim yan yana olmak zorunda değiliz. Maskeyi takmakta zorluk çekiyoruz. Maske takmak yoğun bakımda olmaktan çok çok daha iyidir. Bunun farkına varalım. Hastalarımızda buna dikkat edelim. Hastalarımızda bugüne kadar bir sorun olması ama bu olmayacağı anlamına gelmez. Tedbirimizi elden bırakmayalım." dedi.

Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Estetik, Plastik, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 12:26 - Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Prof.Dr. Özkan: 'Rahim nakliyle ilgili yabancı hastalardan öngörülmeyen bir çok ülkeden talep var' - Son Dakika

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