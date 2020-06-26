Prof. Dr. Özkan: "Türk tıbbına önemli katkılarımız olacak" - Son Dakika

Antalya'da 9 yıl önce rahim nakli yapılan ve geçtiğimiz günlerde doğum yaparak anne olan Derya Sert ile ilgili Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal ve Prof. Dr. Ömer Özkan, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde basın toplantısı düzenledi.

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Kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert anne oldu

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan:

"Erkek bebek 4 Haziran günü 28 haftalık ve 760 gram doğdu. Küçük bir bebek olmasına rağmen çok güzel bir takiple şu an sağlığı yerinde"

"Gebelik yaşamamış birçok anneye umut olabilecek bazı bulguları saptadık. Moleküler çalışmalarda güzel bulgular var. Türk tıbbı adına insanların takip edebileceği güzel bulgulara ulaştık"

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlenen Özkan:

"Ben de doğum yaptım ama Derya'nın yaptığı doğumda çok ağladım. Çok güzel bir bebeğimiz oldu"

Antalya'da kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert, hamileliğin 28. haftasında 760 gram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getirdi.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal'ın da katılımıyla hastanede düzenlenen toplantıda, rahim nakli sürecine 2011'de başladıklarını bildirdi.

Dünyada yapılan ilk başarılı rahim naklini gerçekleştirdiklerini, Suudi Arabistan'da kendilerinden önce nakli yapılan rahmin ameliyattan 99 gün sonra alındığını aktaran Özkan, nakli gerçekleştirdikten sonra dünyadan güzel tepkiler aldıklarını dile getirdi.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden Japonya'ya, Endonezya'ya kadar merkeze ziyaretler yapıldığını, ameliyatı anlattıklarını belirten Özkan, şöyle devam etti:

"Oradaki kliniklere yardımcı olduk. Nakil sürecinde gebeliklerimiz oldu. Hem hastayı sıkmayacak hem de zarar vermeyecek şekilde çalışmalarımıza devam ettik. Süreç içerisinde önemli çalışmalar oldu. En son yaptığımız transferin sonucu da mutlu bitti. Dünyada ilk defa yapılan nakle izin veren Sağlık Bakanlığına teşekkür ediyorum. Her türlü alt yapıyı, teknik desteği bize özel izinle verdiler, bu süreci de yakından takip ettiler. Derya Sert'e de bize olan inancından dolayı teşekkür ediyorum. Sonunda mutlu bir şekilde bugünleri gördük. Erkek bebek 4 Haziran günü 28 haftalık ve 760 gram doğdu. Küçük bir bebek olmasına rağmen çok güzel bir takiple şu an sağlığı yerinde."

"Birçok anneye umut olabilecek bazı bulguları saptadık"

Annelik sevinci yaşayan Derya Sert'in tıbba da büyük katkısının olduğuna işaret eden Özkan, "Gebelik yaşamamış birçok anneye umut olabilecek bazı bulguları saptadık. Moleküler çalışmalarda güzel bulgular var. Türk tıbbı adına insanların takip edebileceği güzel bulgulara ulaştık. Bilimsel literatürde meslektaşlarımız takip edecek." dedi.

Özkan, bebeğin doğumunun ardından rahmin alındığını, annenin ilaç tedavisine devam etmeyeceğini anlattı.

Bir gazetecinin, "Moleküler çalışmalarda güzel bulgular var dediniz. Kısırlık tarihe karışıyor diyebilir miyiz?" sorusuna Özkan, "Bu çok iddialı bir cümle olur ama önemli ölçüde katkısı olacak. İnsanlara umut olacak." karşılığını verdi.

"Derya'nın yaptığı doğumda çok ağladım"

Özkan'ın eşi de olan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlenen Özkan ise nakil sürecinde hem kendilerinin hem de ailenin çok büyük emeğinin olduğunu söyledi.

Bebeğin doğumuyla büyük mutluluk yaşadıklarını vurgulayan Özkan, "Ben de doğum yaptım ama Derya'nın yaptığı doğumda çok ağladım. Çok güzel bir bebeğimiz oldu. En büyük emek Prof. Dr. Ömer Özkan'a ait. Dünyada rahim nakli yapılmayı bekleyen, bebek özlemi çekenlere umut oldu. Küçük bebeğimiz de inşallah Ömer Özkan gibi insanlık için hayırlı bir şahsiyet olur." ifadelerini kullandı.

Hastanenin Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Bölüm Başkanı Uzm. Dr. Hakan Ongun, bebeğin 22 günlük olduğunu, 910 grama ulaştığını dile getirdi.

Bebeğin doğduğu andan itibaren hiç entübe olmadığı bilgisini veren Ongun, "Yeni doğan ünitesinde kuvözde destek tedavisi devam ediyor. Anne sütüyle besleniyor." dedi.

Derya Sert'e tüp bebek işleminin yapıldığı kliniğin sahibi Mustafa Bahçeci, Türk vatandaşı olarak bu süreçte yer almaktan gurur duyduklarını kaydetti.

Bu süreçte bir takım denemeler yaptıklarını, eksikliklerin neler olduğunu belirlediklerini aktaran Bahçeci, "Tek embriyo transfer ettik. Kişiselleştirilmiş tedavi yöntemleri uygulayarak hasta için uygun teknikleri bulduk. Tek iyi bir kalitede genetik tanımlaması yapılmış embriyoyu transfer ettik." diye konuştu.

Hastanenin Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. İnanç Mendilcioğlu, doğuştan rahmi olmayan insanların anne olması için tek yolun rahim nakli olduğunu, bu bebekten sonra rahim nakli sayısının artacağına inandığını ifade etti.

Rahmi olmadığı için hamile kalamayan 23 yaşındaki Derya Sert'e, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan'ın başkanlığındaki ekip tarafından 8 Ağustos 2011'de gerçekleştirilen ve 7 saat süren operasyonla kadavradan rahim nakledilmişti.