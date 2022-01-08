Üye Girişi
PROF. DR. ÖZTEKİN OTO'DAN KALP HASTALARINA 'AŞI' ÇAĞRISI - Son Dakika

PROF. DR. ÖZTEKİN OTO'DAN KALP HASTALARINA 'AŞI' ÇAĞRISI

08.01.2022 11:54

TÜRKİYE Kalp ve Sağlık Vakfı Başkanı, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr.

TÜRKİYE Kalp ve Sağlık Vakfı Başkanı, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Öztekin Oto, Covid-19 aşısı sonrası yan etkiler arasında olabileceği açıklanan miyokardit (kalp kası iltihaplanması) sorununun kısa sürede tamamen geçtiğini belirterek, "Tüm kalp hastaları aşı olabilir ve olmalılar. Aşının hiçbir zararı yoktur" dedi

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Öztekin Oto, aşının kalp krizi ve kalp kası iltihaplanmasına yol açtığı bilgisinin yanlış olduğunu söyledi. Aşı karşıtlığının söylentilere dayalı olduğunu belirten Prof. Dr. Oto, "Bize düşen görev bu konuda çıkan bilimsel verileri mümkün olduğu kadar topluma aktarmak. Aşı karşıtlığının temeli, bazı söylentilere ve bir duyumun abartılmasına dayalı. Bilimsel gerçekliği yok" diye konuştu.

Amerika Kardiyoloji Derneği'nin resmi yayın organı 'Circulation Dergisi'nde yayımlanan, Covid-19 aşısı sonrası görülebilen miyokardit ile ilgili verileri de paylaşan Prof. Dr. Oto, "Biontech aşısı yapılan 1 milyon hastada çalışma uygulandı ve 74 miyokardit vakası görüldü. 74 vakada da çok çabuk 1-2 hafta içinde iyileşme oldu. Aşının kalp krizi ve miyokardite yol açtığı bilgisi gerçekten yanlış. Covid-19 aşısının pıhtıya yol açma oranı da oldukça düşük. Buna karşılık eğer Covid-19 hastalığına yakalanırsa pıhtı ve buna bağlı ölüm riski daha yüksek. Zaten Covid-19 vakalarında ya akciğerdeki pıhtıya bağlı ya koroner damarlardaki pıhtıya bağlı ya da miyokardit nedeniyle ölümler yaşanıyor. Yani hasta olduğunuzda ölümün temel nedeni pıhtı, kalp krizi ya da akciğer damarının tıkanıklığı oluyor. Bunu engellemenin yolu aşı olmak" dedi.

Şimdiye kadar 10 bine yakın kalp hastasını ameliyat ettiğini belirten Prof. Dr. Oto, bu hastaların kendisine sorarak aşılarını yaptırdığını dile getirdi. Bazı hastalarının aşı konusunda kaygılı olduğunu vurgulayan Oto, "Yoğun bir telefon ve e-mail trafiğim var. Hastalarım bana aşıyla ilgili çok soru soruyor. Tüm kalp kapak ameliyatı geçirenler aşı olabilir ve olmalılar çünkü aşı olmazlarsa çok daha kolay Covid-19 hastalığına yakalanabilirler. Buna karşılık aşı olurlarsa Covid-19 olma olasılığı düşer. Aşının hiçbir zararı yoktur. Hele kan sulandırıcı kullananlar için aşı son derece güvenli. Daha dün bir mesaj aldım. 'Akciğer embolisi (tıkanıklık) geçirdim, bunun için ilaç alıyorum. Aşı olmalı mıyım?'. Olmazsanız ve akciğer embolisi tekrarlarsa son derece riskli. Doğuştan kalp hastalıkları nedeniyle ameliyat olanlar ile 65 yaş üstündeki kalp hastaları da mutlaka aşı olmalı" diye konuştu.

PROF. DR. ÖZTEKİN OTO'DAN KALP HASTALARINA 'AŞI' ÇAĞRISI
PROF. DR. ÖZTEKİN OTO'DAN KALP HASTALARINA 'AŞI' ÇAĞRISI
PROF. DR. ÖZTEKİN OTO'DAN KALP HASTALARINA 'AŞI' ÇAĞRISI

YORUMLAR
500

Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kalp, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PROF. DR. ÖZTEKİN OTO'DAN KALP HASTALARINA 'AŞI' ÇAĞRISI - Son Dakika


İki sevgilinin tartışmasının kurbanı 17 yaşındaki Edanur oldu! Kavgayı ayırmak istemişti! İki sevgilinin tartışmasının kurbanı 17 yaşındaki Edanur oldu! Kavgayı ayırmak istemişti!         
13:11
Yakın arkadaşının ani kaybıyla yıkılan Seren Serengil: Böğüre böğüre ağladım Yakın arkadaşının ani kaybıyla yıkılan Seren Serengil: Böğüre böğüre ağladım         
11:54
Maaşlarda düşüş olacak mı? Bakan AGİ ile ilgili çalışanların merak ettiği soruyu yanıtladı Maaşlarda düşüş olacak mı? Bakan AGİ ile ilgili çalışanların merak ettiği soruyu yanıtladı         
11:05
Ankara'da kadın cinayeti! 2 yaşındaki oğlunun gözü önünde tartıştığı eşini 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü Ankara'da kadın cinayeti! 2 yaşındaki oğlunun gözü önünde tartıştığı eşini 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü         
10:11
Kazakistan'da sular durulmuyor! Eski Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Masimov gözaltına alındı Kazakistan'da sular durulmuyor! Eski Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Masimov gözaltına alındı         
09:36
Filmde şehit Ferhat Gedik'i canlandıran İsmail Hacıoğlu, galada konuşurken duygulandı Filmde şehit Ferhat Gedik'i canlandıran İsmail Hacıoğlu, galada konuşurken duygulandı         
09:23
Oyuncu Dilara Aksüyek, Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddiasına "sadece arkadaşız" dedi Oyuncu Dilara Aksüyek, Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddiasına "sadece arkadaşız" dedi         
07:53
70 bine dayanan vakalar sonrası kısıtlamalar geri gelecek mi? 70 bine dayanan vakalar sonrası kısıtlamalar geri gelecek mi?         
17:14
Vurduğu iki genci diri diri mezara gömen şüpheli yakalandı! Vurduğu iki genci diri diri mezara gömen şüpheli yakalandı!         
16:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanat adı altında sapkınlığı, ahlaksızlığı normalleştirdiler Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanat adı altında sapkınlığı, ahlaksızlığı normalleştirdiler         
16:37
Yarın bir yıldız daha Trabzon'a geliyor Yarın bir yıldız daha Trabzon'a geliyor         
16:36
Fransa'da herkes Burak Yılmaz'ı konuşuyor Fransa'da herkes Burak Yılmaz'ı konuşuyor         
15:56
Esprileri pişti oldu! Cem Yılmaz'a gönderme yapan Doğu Demirkol'a Mustafa Sandal destek verdi Esprileri pişti oldu! Cem Yılmaz'a gönderme yapan Doğu Demirkol'a Mustafa Sandal destek verdi         
15:54
Anne sütü istenmişti ama! Bebek bu dünyada sadece 6 gün kalabildi Anne sütü istenmişti ama! Bebek bu dünyada sadece 6 gün kalabildi         
15:33
Yiğit Bulut'un havalimanında gümrüksüz marketten alışveriş yaptığı iddiası Meclis gündemine taşındı Yiğit Bulut'un havalimanında gümrüksüz marketten alışveriş yaptığı iddiası Meclis gündemine taşındı         
15:28
Kazakistan'da eylemcilerin isteği ne? İşte protestolara son vermek için talepleri Kazakistan'da eylemcilerin isteği ne? İşte protestolara son vermek için talepleri         
15:03
Batman'da bulunan balık Leonardo DiCaprio'yu bile heyecanlandırdı Batman'da bulunan balık Leonardo DiCaprio'yu bile heyecanlandırdı         
14:36

Son Dakika Haberleri
13:11 İki sevgilinin tartışmasının kurbanı 17 yaşındaki Edanur oldu! Kavgayı ayırmak istemişti!
12:50 Güvenlik görevlisi hasta yakınına kafa attı, acil serviste ortalık birbirine girdi!
12:42 Koronavirüs dalgası futbol dünyasını vurmaya devam ediyor! Bir hakemin testi pozitif çıktı, gözler TFF'de!
12:32 Bakan Bilgin'den EYT'lileri üzecek açıklama: Gündemimizde ama öncelikli konular arasında değil
12:23 Ülkeyi terk ettiği söyleniyordu! Sözcüsünden açıklama geldi: Nazarbayev Kazakistan'da!
12:12 Almatı'da silah sesleri! Cumhurbaşkanı Tokayev'in "vur" emri verdiği Kazakistan'da tansiyon bir türlü düşmüyor
12:11 Löw'den, Fenerbahçe itirafı: İstanbul'a dünya şampiyonu unvanıyla gideceğim!
12:10 Yorgana sarıp kaçıracaklardı! Hatay'da genç kadın evinde darp edildi
11:53 Yakın arkadaşının ani kaybıyla yıkılan Seren Serengil: Böğüre böğüre ağladım
11:50 Gol makinesine Acun piyangosu vurdu! Hull City yakın takibe aldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2022 13:15:30. #1.11#
SON DAKİKA: PROF. DR. ÖZTEKİN OTO'DAN KALP HASTALARINA 'AŞI' ÇAĞRISI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement