Son Dakika Haberleri: Prof. Dr. Özyaral'dan sınava bir hafta kala beslenme önerileri
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Prof. Dr. Özyaral'dan sınava bir hafta kala beslenme önerileri

1 saat önce

Prof. Dr. Oğuz Özyaral, 2019 YKS (Yükseköğretim Kurumlarına Giriş Sınavı) öncesi öğrencilere beslenme tavsiyelerinde bulundu.

Prof. Dr. Özyaral'dan sınava bir hafta kala beslenme önerileri, System.String[]
Prof. Dr. Oğuz Özyaral, 2019 YKS (Yükseköğretim Kurumlarına Giriş Sınavı) öncesi öğrencilere beslenme tavsiyelerinde bulundu. Özyaral, hızlı enerji ve uzun süreli enerji depolaması sağlayan fındık, badem, ceviz, fıstık ezmesi ve kaju gibi kuruyemişlerin sınava bir hafta kala tüketilmesi gerektiğini belirtti.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek olan YKS'ye az bir zaman kaldı. İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Oğuz Özyaral, sınav kaygısı yaşayan öğrencilere beslenmelerinde dikkat etmeleri gereken hususlar konusunda önemli uyarılarda bulundu. Sınava bir hafta kaldığına dikkat çeken Prof. Dr. Oğuz Özyaral, bu dönemde öğünlere mutlaka bir kase yoğurt tüketilmesi gerektiğini belirtti. Yoğurdun yüksek bir protein kaynağı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Özyaral, "Bunun yanı sıra meyve tüketimine de dikkat etmelisiniz. Verdiği enerji seviyesi çok güçlü ve uzun olduğundan günde en az bir elma tüketilmelidir. Hızlı enerji ve uzun süreli enerji depolaması sağlayan fındık, badem, ceviz, fıstık ezmesi ve kaju da bu dönemde tüketilebilir" dedi.

SON 3 GÜN KALA YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

Ispanak, lahana, roka, tere ve pazı gibi yeşil yapraklı sebzelerin sınava son 3 kala tüketilmesi gerektiğini anlatan Prof. Dr. Özyaral, şu tavsiyelerde bulundu:

"Yeşil yapraklı sebzeler vitamin ve mineral açısından faydalı ve düşük kalorisinin yanı sıra lezzetlidir. Vücudun en büyük enerji kaynağı ise sudur. Hafifçe, limon, meyve dilimleri ve tarçınla aromalandırılan sular da destekleyicidir. Erkekler günde 10 bardak, kadınlar ise en az 8 bardak su tüketmelidir. Çay, kahve ayrıca yeşil çay ve diğer bitki çayları da zindelik verir, zihin açıklığı sağlayarak yorgunluğu alır. Ancak günlük tüketim 3 fincanı aşmamalıdır. Karpuz ise iyi bir su kaynağı ve enerji artırıcı olması nedeniyle tüketilmelidir."

ODAKLANMADA BİR SAATLİK ARTIŞ SAĞLAR

Humus, nohut, tahin, limon, kırmızıbiberin protein, zeytinyağının ise C vitamini yönünden zenginliğiyle tam bir enerji deposu olduğunu anlatan Prof. Dr. Özyaral, enerji artışı için ev yapımı meyveli ayran, muzlu süt, elma, portakal, havuç, nar suları yada meyve suyu karışımlarının tüketilmesi tavsiyesinde bulundu. Özyaral, bu meyve sularının odaklanmada 45 dakika ile bir saatlik bir artış sağlayacağını da belirtti.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 12:55 Kaynak: DHA
Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Sağlık
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