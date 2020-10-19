Prof. Dr. Pamuk: "Salgına karşı uluslararası iş birliği artmalı" - Son Dakika

Türkiye genelinde öğrencilerin en çok tercih ettiği fakültelerden biri olan ve bu yıl yüzde 100 doluluk oranıyla dikkat çeken İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İşletme Fakültesinin 2020-2021 akademik yılı açılış dersine Prof. Dr. Şevket Pamuk konuk oldu. "Salgın ve Ekonomi" başlıklı bir konuşma yapan Prof. Dr. Pamuk, dünyanın inatçı ve hata affetmeyen bir virüsle karşı karşıya kaldığını söyleyerek salgına karşı uluslararası iş birliğinin artması gerektiğini ifade etti.

Covid-19 nedeniyle uzaktan eğitimle yeni akademik yıla başlayan İEÜ İşletme Fakültesinde ilk kez yapılan ve gelenekselleşmesi hedeflenen açılış dersi, Türkiye'deki sayılı üniversitede bulunan Blackboard Collabarote sistemi üzerinden gerçekleştirildi. Dersin açılış konuşmasını, İEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çiğdem Kentmen Çin yaptı. Prof. Dr. Çin, her öğretim yılının başında siyasetin, akademik dünyanın önde gelen isimleriyle açılışlar gerçekleştirildiğini ancak bu yıl pandemi nedeniyle bu etkinliklerin yapılamadığını belirtti. Prof. Dr. Çin, "Açılış derslerinin akademik tartışma ortamını daha anlamlandıracağına, farklı ve tarafsız bir ortamda buluşmalar sağlayacağına inanıyorum. Hepimize sağlık, verimli, başarılı, kötü sürprizli olmayan bir akademik yıl diliyorum" dedi.

"İnatçı ve hata affetmeyen bir virüs"

"Salgın ve Ekonomi" başlıklı konuşma yapan Prof. Dr. Pamuk, 100 yılda bir rastlanan inatçı ve hata affetmeyen bir virüsle karşıya karşıya kalındığını, bu tür olaylara çok sık rastlanmadığı için etkileri hakkında konuşmanın da kolay olmadığını söyledi. Küresel salgınların sağlık ve ekonomi açısından büyük etkilerinin bulunduğunu, bunların her zaman eşitsiz olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Pamuk, "Günümüzde salgının ne kadar süreceğine ilişkin belirsizlikler var. Belirsizlikler, aşı konusunda yoğunlaşıyor. Salgının süresini tahmin etmek mümkün değil. Virüs kendi kurallarını uygulamaya devam ediyor. Aşının nasıl bulanacağı, nerede yayılacağına yönelik büyük belirsizlikler var. Bu durum eşitsizliklere neden olacak" diye konuştu.

"Farklı etkileri oldu"

Pandeminin ardından geçen yaklaşık 8 aylık sürede dünya tarihinin tümüyle yeniden kurulmayacağını ancak pek çok şeyin de eskisi gibi olamayacağını aktaran Prof. Dr. Pamuk, dünyada ve Türkiye'de farklı etkilerin ortaya çıktığını söyledi. Salgına karşı uluslararası iş birliğinin zayıf olduğuna dikkat çeken ve bunun artması gerektiğini belirten Prof. Dr. Pamuk, küreselleşmenin tökezleyeceğini ifade etti. Prof. Dr. Pamuk, "Salgın, ilk tahminlere göre daha uzun sürüyor. Salgının dünya genelinde yatırımları olumsuz etkilediği, işsizliği ve yoksulluğu artırdığı ortaya çıkıyor. İktisatçılar salgını incelerken talep şoku üzerinde duruyor. Salgın her sektörü aynı şekilde etkilemedi. Tarım ve sanayi daha az etkilenirken, hizmet sektöründe etkileri daha güçlü oluyor. Lokantalar, oteller, turizm sektörü, taşımacılık, hava yolları en çok etkilenen sektörler arasında yer alıyor" sözlerine yer verdi. - İZMİR