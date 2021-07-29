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PROF. DR. RECEP DEMİRHAN: DELTA VİRÜSÜNÜN TEK ÇARESİ AŞI OLMAK - Son Dakika

PROF. DR. RECEP DEMİRHAN: DELTA VİRÜSÜNÜN TEK ÇARESİ AŞI OLMAK

29.07.2021 09:58

KARTAL Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan, "Bizim hedefimiz nüfusumuzun yüzde 75'ini aşılamak.

KARTAL Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan, "Bizim hedefimiz nüfusumuzun yüzde 75'ini aşılamak. Delta virüs çok çabuk bulaşıyor. Tek çaresi ve önlemi de insanların aşılı olması. Şu anda aşı olmayanlar hastaneye yatıyor ve yoğun bakımlara aldığımız hastalar. 10 hastadan 9'u aşılanmamış kişi. Biz bu aşılamayı tamamlayamazsak belki tekrardan kısıtlamalar gündeme gelebilecek" dedi.

"HEDEFİMİZ NÜFUSUMUZUN YÜZDE 75'İNİ AŞILAMAK"

Yurt genelinde kısıtlamaların kaldırılmasının ardından vaka sayıları arttı. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan, koronavirüsle mücadeleye ilişkin açıklama yaptı. Demirhan,"Ülkemizde yaklaşık olarak 1 milyon 200 bin aşı yapılıyor ama biz günlük 1 buçuk milyon aşı yaptık. Bunu yapabilecek kapasitedeyiz. Bayram nedeniyle aşı taleplerinde azalma yaşandı. Bayramın bitmesiyle tekrar talepte artış var. İnsanlarımız aşılanmanın gereğine tekrar inanmışlar ve aşı merkezlerine başvuruyorlar. Burada çok kolaylıkla hiçbir prosedür uygulanmadan aşıları yapılıyor. Ülkemizde şu an itibariyle yaklaşık 70 milyon doz aşı yapıldı. Birinci dozu tamamlanan yaklaşık 40 milyon kişi var. 24-25 milyon kişinin ikinci dozu tamamlandı. İnşallah iki veya üç hafta sonra da ülke nüfusunun yüzde 50'si aşılanmış olacak. Ama bizim hedefimiz nüfusumuzun yüzde 75'ini aşılamak. Dolayısıyla toplumsal bağışıklığı kazanmak. ve bu bağışıklık sistemini artırarak da olası ağır hastalık riskini ve yoğun bakım yatışlarını ortadan kaldırmak" dedi.

Demirhan, "Delta virüs çok çabuk bulaşıyor. Dolayısıyla maske ve mesafe konusunda çok daha dikkat etmemiz gereken bir virüs mutasyonu sonucu gelişen varyant. Çok dikkat etmemiz lazım. Tek çaresi ve önlemi de insanların aşılı olması. İki doz aşımız varsa süresi de en az 3 ay geçmişse mutlaka 3'üncü doz aşıyı yaptırmamız gerekiyor. İki tane Sinovac'ımız varsa üçüncüsü Biontech olmalı veya 2 kez Biontech aşısıyla aşılanıp tam bağışık hale gelmeliyiz" diye konuştu.

"ŞU ANDA AŞI OLMAYANLAR HASTANEYE YATIYOR VE YOĞUN BAKIMLARA ALDIĞIMIZ HASTALAR"

Bayram öncesine göre vaka sayısında beş kat artış yaşandığını belirten Demirhan, "Servislere bunun yansıması o kadar fazla değil. Çünkü insanlarımızın çoğu aşılı. Aşılı olanlarda çok ciddi bir koronavirüs enfeksiyonu görmüyoruz. Çok enfeksiyon gördüğümüz kişiler ki yüzde 90-95'i aşı olmayan kimseler. Aşı olmayanların pandemisi diyoruz buna biliyorsunuz. Şu anda aşı olmayanlar hastaneye yatıyor ve yoğun bakımlara aldığımız hastalar. 10 hastadan 9'u aşılanmamış kişi. Onun için aşı son derece önemli. Aşı yaparsak kendimizi ve çevremizi koronavirüsten koruyabiliriz. Tüm insanları aşı merkezlerine bekliyoruz. Elimizde ülke nüfusunu iki kez aşılayacak kadar aşımız var. Aşı lojistiğinde, aşının temininde hiçbir problemimiz yok. Aşı merkezlerinde sağlıkçılarımız, sağlık tesislerimiz yeterli" şeklinde konuştu.

"AŞI PROGRAMIMIZI TAMAMLAMAZSAK BELKİ BİZLER NORMALLEŞMEDE GERİ ADIM ATACAĞIZ"

Demirhan, şöyle devam etti:

"Sonbaharda okullar açılacak, üniversiteler açılacak. Sosyal yaşam yeniden başlayacak. Biz bu aşılamayı tamamlayamazsak, yüzde 75 seviyesine çıkaramazsak belki tekrardan kısıtlamalar gündeme gelebilecek. Onun için mutlaka aşılanmamız gerekiyor. Aşıyla birlikte tedbirleri de unutmamamız lazım. Aşı programımızı tamamlamazsak belki bizler normalleşmede geri adım atacağız. Yani tiyatroya, sinemaya gidemeyeceğiz. Sosyalleşemeyeceğiz, tekrar kısıtlamalar geri dönecek. Futbol sahalarına basket sahalarına giremeyeceğiz. Kazanmış olduğumuz kazanımları geri iade etmiş olacağız" dedi.

Aşı karşıtı olmak, bilim dışı çağ dışı düşünmek demek diyen Demirhan, "Biliyorsunuz Amerika'da Simon diye bir arkadaş aşı karşıtlığı yapıyordu, sosyal medyada da öndeydi. Maalesef koronavirüsten kaybedildi. Aşı olmadığı için koronavirüs enfeksiyonundan öldü. Bunlar bilim dışı, çağ dışı görüşler. Aşılar son derece güvenli. Aşıların ciddi yan etkileri yok. Onun için rahat olabiliriz. Vatandaşlarımızdan ricam, Sağlık Bakanlığı teşkilatı ve bakanlık siteleri dışında her duydukları şeye inanmamaları. Ciddi ve doğru bilgiler Sağlık Bakanlığı tarafından tüm vatandaşlarımıza sunuluyor" diye konuştu.

PROF. DR. RECEP DEMİRHAN: DELTA VİRÜSÜNÜN TEK ÇARESİ AŞI OLMAK
PROF. DR. RECEP DEMİRHAN: DELTA VİRÜSÜNÜN TEK ÇARESİ AŞI OLMAK
PROF. DR. RECEP DEMİRHAN: DELTA VİRÜSÜNÜN TEK ÇARESİ AŞI OLMAK
PROF. DR. RECEP DEMİRHAN: DELTA VİRÜSÜNÜN TEK ÇARESİ AŞI OLMAK

COVIRAN Bereket, Şehir Hastanesi, Lütfü Kırdar, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PROF. DR. RECEP DEMİRHAN: DELTA VİRÜSÜNÜN TEK ÇARESİ AŞI OLMAK - Son Dakika


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