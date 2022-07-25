Prof. Dr. Resul Gerçekcioğlu'ndan korkutan uyarı: Birçok meyve türü yok olacak - Son Dakika
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Prof. Dr. Resul Gerçekcioğlu'ndan korkutan uyarı: Birçok meyve türü yok olacak

25.07.2022 15:03
Prof. Dr. Resul Gerçekcioğlu'ndan korkutan uyarı: Birçok meyve türü yok olacak

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (GOÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Resul Gerçekcioğlu, mevsimsel değişimlerin özellikle bitkisel gıda türlerini tehdit ettiğini ifade ederek, "Gelecekte küresel ısınmanın etkisiyle birçok meyve türü yok olacak. Susuzluğa daha dayanıklı ürünler kalacak" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Resul Gerçekcioğlu, değişken hava hareketleri ve küresel ısınma riskinin bugün ve gelecekte bitkiler üzerindeki etkileri hakkında bilgiler verdi.

Küresel ısınmanın özellikle tarımsal gıda üzerinde olumsuz etkileri olacağını ifade eden Prof. Dr. Gerçekcioğlu, "Yıllar önce kaynaklarda bahsi geçiyordu. Şimdi bunu net olarak görüyoruz. Meyvecilik açısından değerlendirecek olursak gelecekte kuraklaşan dünyada küresel ısınmanın etkisiyle birçok meyve türü yok olacak. Susuzluğa çok dayanaklı kuşburnu, Antep fıstığı, badem, zeytin gibi bitkiler ayakta kalacak. Geleneksel olarak yetiştirdiğimiz bitki ve meyve türünü belki hiç göremeyeceğiz. Tokat bu açıdan şanslı. Bu tür dayanıklı türlerin yetiştiği iller arasında yer alıyor. Bugün kullanılan ilaçlar bile bir süre sonra yetersiz kalıyor. Çünkü çeşitli nedenlerle hiç bilmediğimiz, önlem alamadığımız yeni bitki hastalıkları ortaya çıkıyor" dedi.

"KIŞ MEYVE AĞAÇLARI İÇİN ÖNEMLİ"

Kış aylarının bitkinin dinlenmesini sağlayacak derecede soğuk olması gerektiğini, ancak son dönemde bunun pek mümkün olmadığını belirten Prof. Dr. Gerçekcioğlu, "Bölgemizde bitkilerde, çok yıllık yetiştirilen meyve ağaçlarında ciddi anlamda problemler çıkıyor. Üreticiler uzun süredir görmedikleri iklim değişimlerinden söz ediyor. Bu sene bu çok daha belirgin. Özelikle çok yıllık bitkiler bundan daha çok etkileniyor, ciddi manada etkileniyor. Kışın ortaya çıkan düşük sıcaklıklar ve kar yağışları neredeyse yok gibi artık. Kışın dinlenmeye geçen bitkiler için soğuk hava olması lazım. Kar ya da soğuk hava ile yağmurlarla kışı rahat geçirmesi lazım. Ağaçların düzenli olarak meyve verebilmeleri, çiçeklenmeleri için kışın belirli bir sıcaklığın altında beklemeleri lazım. Eğer bunu sağlayamazsa baharda düzenli çiçeklenemiyor. Ciddi anlamda kışlar ısındığı için verim dönemine olumsuzluklar ortaya çıkıyor" diye konuştu,

"ARILAR TOZLAŞMA YAPAMIYOR"

Bu yıl özellikle Orta Anadolu bölgesinde yaz aylarında olunmasına rağmen serin ve soğuk sayılabilecek bir durum gözlendiğini ifade eden Prof. Dr. Gerçekcioğlu, "Birçok bitkimizde, neredeyse geleneksel anlamda yetiştirdiğimiz meyve aldığımız birçok bitkide meyvenin alınabilmesi için mutlaka o bitkilerin tozlaşması lazım. Bu sene havalar serin gitti. Bazı yerlerde ise aşırı kurak gidiyor. Bitkilerin baharda çiçek açtıktan sonra havaların serin geçmesi nedeniyle arılar tozlaşma görevini yapamıyor. Arılar çalışamadığı için biz düzenli olarak meyve de alamıyoruz. Verimi ve kaliteyi de bu düzensiz hava şartları etkiliyor.Bu sene ilginçtir, birçok yöremizde aşırı sıcaklık, kuraklıklar olmasına rağmen Tokat'ın da aralarında olduğu bazı bölgelerde mevsim serin geçiyor. Temmuz ayının sonlarına geliyoruz ama halen yaza geçemedik. Halen bahar serinliği var. Geceleri inanılmaz derecede serin oluyor" dedi.

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Kaynak: DHA

Tokat, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Prof. Dr. Resul Gerçekcioğlu'ndan korkutan uyarı: Birçok meyve türü yok olacak - Son Dakika

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