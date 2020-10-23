Prof. Dr. Ruhi Ersoy, Kayseri Üniversitesi'nde Online Akademik Yıl Açış Dersi Verdi - Son Dakika

Prof. Dr. Ruhi Ersoy, Kayseri Üniversitesi'nde Online Akademik Yıl Açış Dersi Verdi

23.10.2020 10:06
Prof. Dr. Ruhi Ersoy, Kayseri Üniversitesi'nde Online Akademik Yıl Açış Dersi Verdi, System.String[]

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ruhi Ersoy, Kayseri Üniversitesi'nin 2020-2021 Akademik Yılı Açış Dersini verdi.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ruhi Ersoy, Kayseri Üniversitesi'nin 2020-2021 Akademik Yılı Açış Dersini verdi.

Korona salgını nedeniyle online gerçekleştirilen açış dersi etkinliği, Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'nın selamlama konuşması ile başladı. Konuşmasında modern dünya ile entegrasyonun öneminin farkında olduklarını söyleyen Rektör Karamustafa, "Modern olmanın da kendimiz olmaktan utanmak, vazgeçmek demek olmadığını iyi biliyoruz. Kültürel küreselleşmeye yerli ve milli değerler ile katılmanın ve katkı sağlamanın önemli; üniversitelerin evrensel düşüncelerin hakim olduğu, ancak yerel ve milli uygulamalara da öncelik verilmesi gereken müesseseler olduğunu biliyoruz ve bu sorumluluğumuzun da farkındayız. Bu bağlamda bir örnek verecek olursak; bizler mezuniyet törenlerimizi kadim kültürümüzün genlerine uygun olarak kep törenleri yerine ahilik kültürünün bir parçası olarak şed yani kuşak bağlama törenleriyle yapmaktayız" dedi. Daha sonra Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ruhi Ersoy'un konferansına geçildi. Prof. Dr. Ruhi Ersoy, "Dijital Dünya: Kültür Değişmeleri ve Milli Şuur' konulu konuşmasında tarihin derinliğini, köklülüğünü iyi anlamak ve anlatmanın gerekliliğine vurgu yaptı. Prof. Dr. Ersoy, günümüzde cari gündemin sunmuş olduğu problemleri çözmek için buna ihtiyaç olduğunu söyledi. Endüstri devrimlerinin ve dijital dünyanın gelecekte nereye varacağı, kültürlerin bundan nasıl etkileneceği ve gelişim sürecinde alınması gereken tedbirlerin neler olacağı sorularının çok yaygın olduğuna işaret eden Prof. Dr. Ruhi Ersoy, "Yapay zekanın çok tartışıldığı günlerden geçiyoruz. İnsan kendi ürettiklerinin esiri olmaya doğru mu gidiyor? Bugün bu tür sorular hakim. Bilim kurgu filmleri bu hayalin zeminini oluşturmaktadır. Yapay zeka ile hayatımız belli bir noktaya geldi. Şimdi ülkelerin egemenlik alanlarında uzay hukuku, uzay egemenlik alanlarının tartışıldığı günlerden geçmekteyiz. Yeni nesil arkadaşların buna kafa yormaları gerekir. Akademik çalışmaların da bu yöne eğilmesi gerekiyor. Artık vatan eşittir coğrafya kavramının genişlediğini görmekteyiz. Deniz, mavi vatan ve havadaki egemenliğinizin de vatan kavramına girdiğinin insanlara iyi anlatılması gerekiyor" diye konuştu.

Konuşmasında dijital kültür konusuna da değinen Prof. Dr. Ruhi Ersoy, günümüzde dijital bağlılığın madde bağımlılığından öte sorunlar doğurmaya başladığını ve dijital bağımlılığın önüne geçmek için yeni politikalar üretilmesi gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Ersoy, "Aileler dijital bağımlılıkla nasıl mücadele etmeli, dijital bağımlılığa karşı dijital diyet nasıl oluşturulmalı ve bunun için ne tür politikalar ortaya konulmalı. Bunlar önemli meseleler." şeklinde konuştu. Prof. Dr. Ruhi Ersoy'un konuşmacı olduğu online akademik yıl açış dersi etkinliği soru-cevapların ardından sona erdi. - KAYSERİ

Prof. Dr. Ruhi Ersoy, Kayseri Üniversitesi'nde Online Akademik Yıl Açış Dersi Verdi
Prof. Dr. Ruhi Ersoy, Kayseri Üniversitesi'nde Online Akademik Yıl Açış Dersi Verdi
Prof. Dr. Ruhi Ersoy, Kayseri Üniversitesi'nde Online Akademik Yıl Açış Dersi Verdi
Prof. Dr. Ruhi Ersoy, Kayseri Üniversitesi'nde Online Akademik Yıl Açış Dersi Verdi

Hacı Bayram, Ruhi Ersoy, Kayseri, Ankara, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Ruhi Ersoy, Kayseri Üniversitesi'nde Online Akademik Yıl Açış Dersi Verdi - Son Dakika

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