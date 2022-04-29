Prof. Dr. Salihoğlu: Denizdeki kirlilik ve oksijen azlığı devam ediyor - Son Dakika

MARMARA Denizi Eylem Planı Bilim ve Teknik Kurulu Üyesi Prof. Dr. Barış Salihoğlu, Marmara Denizi'ndeki müsilaj benzeri yapıların alg çoğalmasına neden olan polenler olduğunu söyledi. Salihoğlu, "Oluşumların polen, alg, ölmüş denizanası ve bitki gibi bazı organik yapılar olduğunu tespit ettik. Denizdeki kirlilik durumu ve oksijen azlığı ise devam ediyor" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda; ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü ile İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü iş birliğiyle Marmara Denizi'nde yeniden görüldüğü iddia edilen müsilaj ile ilgili çalışmalar yapıldı. ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'ne ait 'Bilim-2' adlı araştırma gemisi ile 15 kişilik ekip, nisan başında İstanbul Boğazı'ndan başlayarak İzmit Körfezi'ne kadar ulaşarak denizden örnekler alıp, incelemelerde bulundu.

Marmara Denizi Eylem Planı Bilim ve Teknik Kurulu Üyesi ve ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu, Türkiye gündemini uzun süre meşgul eden Marmara Denizi'ndeki son araştırmalarını tamamladıklarını söyledi. Mersin'in Erdemli ilçesindeki ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde araştırma sonuçlarını değerlendiren Prof. Dr. Salihoğlu, Marmara Denizi'ndeki müsilaj benzeri yapıların alg çoğalmasına neden olan polenler olduğunu söyledi.'HERKESİN DUYARLI OLMASI GEREK'Denizlerdeki kirliliğin arttığını, oksijen seviyesinin ise yeterli olmadığını kaydeden Prof. Dr. Salihoğlu, "Mart sonu, nisan başı gibi yaptığımız araştırmada müsilaj, sütun ve yüzeyde görülmüyordu. ODTÜ ve İstanbul Üniversitesi deniz bilimleri enstitüleri ortak bir sefer düzenledi. Araştırma neticesindeki oluşumların polen, alg, ölmüş denizanası ve bitki gibi bazı organik yapılar olduğunu tespit ettik. Denizdeki kirlilik durumu ve oksijen azlığı ise devam ediyor. Bu konuda alınan önlemler sürdürülüyor ve bunları kararlılıkla devam ettirmemiz gerekiyor. Bilim kurulu oluşturularak ortaya stratejik plan konuldu. Bunlar çok önemli ve gerekli gelişmelerdi. Bu gelişmeler kapsamında çalışmalarımızı sürdürmek ve deniz üzerindeki insan baskısını en aza indirmemiz gerekiyor" dedi.

Çevreye karşı hassasiyetin memnuniyet verici olduğunu da dile getiren Prof. Dr. Salihoğlu, "Son dönemde denize karşı olan ilgi, hassasiyet çok önemli. Çevresel ve evsel atıkların denizi kirletmemesi için herkesin son derece duyarlı olması gerekiyor. Deniz kirliliğiyle ilgili farklı alanlarda hocalarımız çalışıyor. Sorunları deniz bilimleri yaklaşımıyla ele alıyoruz ama bunun yanında bazı teknolojilerin de devreye girmesi gerekiyor. Hocalarımız özellikle arıtmaya, ulaşıma, denizden gıda elde etmeye, şehir planlamaya yönelik ekosistem tabanlı çalışmalarını sürdürüyorlar" diye konuştu.