Prof. Dr. Salihoğlu: Denizdeki kirlilik ve oksijen azlığı devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Prof. Dr. Salihoğlu: Denizdeki kirlilik ve oksijen azlığı devam ediyor

29.04.2022 12:39
Prof. Dr. Salihoğlu: Denizdeki kirlilik ve oksijen azlığı devam ediyor

MARMARA Denizi Eylem Planı Bilim ve Teknik Kurulu Üyesi Prof. Dr. Barış Salihoğlu, Marmara Denizi'ndeki müsilaj benzeri yapıların alg çoğalmasına neden olan polenler olduğunu söyledi.

MARMARA Denizi Eylem Planı Bilim ve Teknik Kurulu Üyesi Prof. Dr. Barış Salihoğlu, Marmara Denizi'ndeki müsilaj benzeri yapıların alg çoğalmasına neden olan polenler olduğunu söyledi. Salihoğlu, "Oluşumların polen, alg, ölmüş denizanası ve bitki gibi bazı organik yapılar olduğunu tespit ettik. Denizdeki kirlilik durumu ve oksijen azlığı ise devam ediyor" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda; ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü ile İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü iş birliğiyle Marmara Denizi'nde yeniden görüldüğü iddia edilen müsilaj ile ilgili çalışmalar yapıldı. ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'ne ait 'Bilim-2' adlı araştırma gemisi ile 15 kişilik ekip, nisan başında İstanbul Boğazı'ndan başlayarak İzmit Körfezi'ne kadar ulaşarak denizden örnekler alıp, incelemelerde bulundu.

Marmara Denizi Eylem Planı Bilim ve Teknik Kurulu Üyesi ve ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu, Türkiye gündemini uzun süre meşgul eden Marmara Denizi'ndeki son araştırmalarını tamamladıklarını söyledi. Mersin'in Erdemli ilçesindeki ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde araştırma sonuçlarını değerlendiren Prof. Dr. Salihoğlu, Marmara Denizi'ndeki müsilaj benzeri yapıların alg çoğalmasına neden olan polenler olduğunu söyledi.'HERKESİN DUYARLI OLMASI GEREK'Denizlerdeki kirliliğin arttığını, oksijen seviyesinin ise yeterli olmadığını kaydeden Prof. Dr. Salihoğlu, "Mart sonu, nisan başı gibi yaptığımız araştırmada müsilaj, sütun ve yüzeyde görülmüyordu. ODTÜ ve İstanbul Üniversitesi deniz bilimleri enstitüleri ortak bir sefer düzenledi. Araştırma neticesindeki oluşumların polen, alg, ölmüş denizanası ve bitki gibi bazı organik yapılar olduğunu tespit ettik. Denizdeki kirlilik durumu ve oksijen azlığı ise devam ediyor. Bu konuda alınan önlemler sürdürülüyor ve bunları kararlılıkla devam ettirmemiz gerekiyor. Bilim kurulu oluşturularak ortaya stratejik plan konuldu. Bunlar çok önemli ve gerekli gelişmelerdi. Bu gelişmeler kapsamında çalışmalarımızı sürdürmek ve deniz üzerindeki insan baskısını en aza indirmemiz gerekiyor" dedi. 

Çevreye karşı hassasiyetin memnuniyet verici olduğunu da dile getiren Prof. Dr. Salihoğlu, "Son dönemde denize karşı olan ilgi, hassasiyet çok önemli. Çevresel ve evsel atıkların denizi kirletmemesi için herkesin son derece duyarlı olması gerekiyor. Deniz kirliliğiyle ilgili farklı alanlarda hocalarımız çalışıyor. Sorunları deniz bilimleri yaklaşımıyla ele alıyoruz ama bunun yanında bazı teknolojilerin de devreye girmesi gerekiyor. Hocalarımız özellikle arıtmaya, ulaşıma, denizden gıda elde etmeye, şehir planlamaya yönelik ekosistem tabanlı çalışmalarını sürdürüyorlar" diye konuştu.


Prof. Dr. Salihoğlu: Denizdeki kirlilik ve oksijen azlığı devam ediyor
Prof. Dr. Salihoğlu: Denizdeki kirlilik ve oksijen azlığı devam ediyor
Prof. Dr. Salihoğlu: Denizdeki kirlilik ve oksijen azlığı devam ediyor
Prof. Dr. Salihoğlu: Denizdeki kirlilik ve oksijen azlığı devam ediyor
YORUMLAR
500
Araştırma: Küresel ısınma 4 bin virüsün memeliler arasında yayılmasına sebep olacak Araştırma: Küresel ısınma 4 bin virüsün memeliler arasında yayılmasına sebep olacak Son dakika haberi | Bingöl'de 25 yıl hapisle aranan cinayet hükümlüsü yakalandı Son dakika haberi | Bingöl'de 25 yıl hapisle aranan cinayet hükümlüsü yakalandı

Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Deniz Bilimleri Enstitüsü, Marmara Denizi, Araştırma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Salihoğlu: Denizdeki kirlilik ve oksijen azlığı devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika
12:38 Kayınpederini öldürdü, boşanmak üzere olduğu eşiyle birlikte 4 kişiyi de yaraladı
12:37 Tarih de belli oldu, isim de: Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını Meral Akşener Kurban Bayramı'nda açıklayacak!
12:34 Boşandığı kadını ve sevgilisini, arabalarında taradı: İki sevgili öldü, saldırgan eski koca her yerde aranıyor
12:32 Oğlunun kız arkadaşı Aleyna'yı tecavüz ettikten intihara sürüklemişti! Oğlunun babasına mesajları iğrençliği ortaya çıkardı
12:06 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Suudi Arabistan göndermesi: Koşa koşa katille kucaklaşmaya gitti
12:06 Zelenski'den dikkat çeken açıklama: Rus güçleri beni ve ailemi öldürmeye çok yaklaştı
12:04 Eşi görevden alınmıştı! Hüseyin Kocabıyık Gezi davası hakkında ilk kez konuştu
11:58 Türkiye'nin ilk çeyrek turizm geliri açıklandı: 5 milyar 454 milyon 488 bin dolar oldu
11:40 Depremzede ile duşakabin tartışması yaşayan Elazığ Belediye Başkanı görüntülerle ilgili CHP'yi ve gazeteciyi suçladı
11:11 Yılan hikayesine döndü: Sarı kırmızlılarda seçim iptal!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 12:45:20. #1.11#
SON DAKİKA: Prof. Dr. Salihoğlu: Denizdeki kirlilik ve oksijen azlığı devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement