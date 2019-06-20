Son Dakika Haberleri: Prof. Dr. Saran "Bilgimiz, birikimiz ve emeğimizle bu topluma katkı sunmak zorundayız"
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Prof. Dr. Saran "Bilgimiz, birikimiz ve emeğimizle bu topluma katkı sunmak zorundayız"

1 saat önce

Ege Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Projeleri Koordinatörlüğü, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Prof. Dr. Saran

Ege Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Projeleri Koordinatörlüğü projeleri ile fark yaratıyor

Birimin Koordinatörlüğünü ise Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mine Saran üstleniyor. Koordinatörlük, yapılan ve yapılacak projelerle çözülmeyi bekleyen toplumsal sorunlara çare bulmayı ve gençlere sosyal sorumluluk bilincinin yerleştirilmesi amaçlanıyor.

Ege Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen "Sosyal Sorumluluk Projeleri" hakkında bilgi veren Prof. Dr. Mine Saran, topluma karşı herkesin sorumluluğunun olduğunu ve sosyal sorumluluk bilincinin yerleştirilmesi gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Saran "Ege Üniversitesi sosyal Sorumluluk Projeleri Koordinatörlüğü, 2018 yılı Ekim ayında kuruldu. Koordinatörlük görevine Kasım ayında başladım. Amacımız sosyal sorumluk bilinci oluşturarak sorunlara çare üretmek. Toplumun gündeminde toplumsal sorunlara bilimsel bakış açısıyla çözümler sunmayı amaçlıyoruz. Koordinatörlük olarak her eğitim döneminde tüm üniversiteyi kapsayacak şekilde, sosyal bir sorunu belirleyip çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu dönem 'Kök Hücre Bağışı' konusunda bir farkındalık oluşturmak istedik. Rektör hocamızın da projemizi desteklemesiyle bütün birimlerde temsilcilikler oluşturduk. Ege Üniversitesi Kan Merkezi ve Kızılay ile birlikte bir etkinlik düzenledik. Bütün birimlerde genel bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdik.Toplumda kök hücre konusunda yanlış bilinç var. Çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Hayat kurtarmaya vesile olmak çok önemli" dedi.

Yeni projelerin çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Prof. Dr. Mine Saran, öğrencilerden oluşan gönüllü öğrenci ekibi kurmayı planladıklarını belirtti. Saran, "Herkesin bu topluma karşı bir sorumluğu var. Bilgimiz, birikimiz ve emeğimizle bu topluma katkı sunmak zorundayız. Özellikle gençlere bu bilinci yerleştirmeliyiz. Öğrencilerden oluşan bir gönüllü ekibi kurmak için çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Rektör Hocamız da bizi çok destekliyor" diye konuştu.

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:48 Kaynak: Bültenler
Halkla İlişkiler, Ege Üniversitesi, Güncel
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