Av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle balıkçılar yeniden ağ atarken, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı'dan uyarı geldi. Geçmiş yıllara oranla avlanan balık miktarının azlığına dikkat çeken Prof. Dr. Sarı, "Biz veriyle çalışırız, veriye bakmak zorundayız. Umudumuzu koruyalım balıkçılarımıza iyi dileklerimizi iletelim, zor işlerinde kolaylıklar dileyelim ama bilim veriyle çalışır. Veriler, çok umutlu değil" dedi.

Kaynak: DHA

Balıkçılık, Denizcilik, Türkiye, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Prof. Dr. Sarı: Deniz bitti, rotayı değiştirmemiz lazım - Son Dakika

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