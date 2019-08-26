Prof. Dr. Savaş'tan "Malazgirt" mesajı

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Rektör Prof. Dr. Savaş, tarihi kahramanlık ve zaferlerle dolu Türk milletinin Sultan Alparslan liderliğinde Anadolu topraklarına, Malazgirt Zaferi ile adım attığını belirtti.

Anadolu'nun Türk milletinin ebedi yurdu olduğunu kaydeden Prof. Dr. Savaş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Atalarımızın ve bugün hala şehitlerimizin ve gazilerimizin ayaklarının değmediği, şehit kanlarının sulamadığı yerin bulunmadığı bu topraklar için büyük bedeller ödedik, ödemeye devam ediyoruz. 948 yıldır olduğu gibi bundan sonra da milletimiz ve vatanımız için birlik ve beraberlik içinde çalışmaya, şartlar ne olursa olsun her türlü bedeli ödemeye hazır olarak vatanımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Başta büyük komutan Sultan Alparslan olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Vatan uğruna can veren bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun."