PROF. DR. SEBE BU BAYRAM DAHA AZ 'ACEMİ KASAP' GÖRMEYİ ÜMİT EDİYORUZ

ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Sebe, geçen Kurban Bayramı'nda 'acemi kasap'ların yaralanma vakalarının, önceki yıllara oranla yüzde 30 azaldığını belirterek, Vatandaşlar artık gördüklerinden ve yaşadıklarından ders aldılar. Bu bayram daha az vaka görmeyi ümit ediyoruz dedi.

ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Sebe, kurbanlık kesiminde oluşabilecek yaralanmalardaki ilk müdahalelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Özellikle kurbanlık kesiminin başladığı, bayramın 1'inci günü travma olgularıyla çok fazla karşılaştıklarını söyleyen Sebe, Kurbanlık hayvanın kesildiği sırada iyi tutulmamasından kaynaklı el ve ayaklardaki kesici, delici alet yaralanmaları, kas ya da damar kesileri oluyor. Ayrıca hayvanları yakalamaya çalışırken de yaralanmalar meydana geliyor. Bu gibi durumlarda ise genellikle kafa ya da karın travmaları oluşuyor diye konuştu.

'İLK GÜN 20-30 VAKA'

Bayramın ilk gününde ortalama 20-30 yaralanma vakası geldiğini söyleyen Sebe, 'Delici ve kesici alet yaralanması olduysa mutlaka kanama kontrolü yapmalılar. Kanamanın olduğu bölgeye temiz ve steril pansuman aletleri kullanılarak bastırılması ve gerekli yara bakım ve temizliği yapıldıktan sonra en yakın sağlık kuruluşuna gelmeleri gerekiyor. Yaralanmanın oluştuğu el veya ayakların kalp seviyesinden yüksekte tutulması, tampon yapılması kanamayı durdurmaya yardımcı olacaktır. Hastaneye geldiklerinde biz bu kaslarda bir kesik var mı, damarlarda bir yaralanma var mı, diye kontrol edip bunlara gerekli cerrahi müdahaleyi yapıyoruz ama en önemlisi kesim işleminin deneyimli kişilerce yapılmasıdır dedi.

'ARTIK DAHA DİKKATLİLER'

Geçmiş dönemlere kıyasla artık insanların kurban kesimi konusunda daha bilinçli davrandığını dile getiren Sebe, Vatandaşlar artık gördüklerinden ve yaşadıklarından ders aldılar, şimdilerde yaralanmaları daha az görüyoruz. Önceki yıllarda acil servisimize günlük 50-60 civarında vaka gelirken geçen bayram günlük vaka sayısı 20'lere kadar düştü. En az yüzde 30 oranında azalma var. Bu bayram daha az vaka görmeyi ümit ediyoruz. Tabi belediyelerin kesimhanelerinin artmasının daha az vaka görmeye başlamamızda büyük bir etkisi var. Zaman zaman çocuklar da geliyor, onlarda da değişik yaralanmalar karşımıza çıkıyor ama özellikle kırsal kesimde ya da acemi kişilerin yarattığı yaralanmaları da hala gördüğümüzü söyleyebilirim diye konuştu.