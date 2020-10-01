Prof. Dr. Şekerel: Covid ile mücadele ederken ürtiker meydana gelebilir - Son Dakika

Prof. Dr. Şekerel: Covid ile mücadele ederken ürtiker meydana gelebilir

TÜRKİYE Ulusal Alerji ve İmmünoloji Derneği (AİD) Başkanı Prof. Dr. Bülent Enis Şekerel, "Koronavirüs enfeksiyonları sırasınca ürtiker olabilir.

Prof. Dr. Şekerel: Covid ile mücadele ederken ürtiker meydana gelebilir, System.String[]

TÜRKİYE Ulusal Alerji ve İmmünoloji Derneği (AİD) Başkanı Prof. Dr. Bülent Enis Şekerel, "Koronavirüs enfeksiyonları sırasınca ürtiker olabilir. Yani bağışıklık sistemi Covid ile mücadele ederken kişilerde ürtiker döküntüsü meydana gelebilir" dedi.

Prof. Dr. Bülent Enis Şekerel, 1 Ekim Ürtiker Günü'nde yaptığı açıklamada, halk arasında 'kurdeşen' olarak bilinen deri üzerinde farklı şekil ve boyutlarda, sınırları belirgin, deriden kabarık, etrafı kızarık, kaşıntılı lezyonlar şeklinde ortaya çıkan ürtikere dikkat çekilmesi gerektiğini belirtti. Şekerel, ürtikerin bağışıklık sisteminin yaptığı hatalı bir davranış sonucunda ortaya çıktığını belirterek, ürtikerin yaşam boyu insanların dörtte birinde görülen bir durum olduğunu söyledi. Şekerel, ürtiker kısa sürdüğünde akut, uzun sürdüğünde ise kronik ürtiker haline geldiğini bildirerek, "Ürtiker alerjik bir hastalık olarak anılmasına karşın çoğunlukla alerjik nedenli değildir ama bağışıklık sisteminin yaptığı hatalı bir davranışın sonucudur. Yaşamı boyunca her dört kişiden biri en az bir kez ürtiker atağı geçirir. Ürtiker ile ilginç bir bilgi de vermek istiyorum. Sivas'ta yer alan Şeyh Hasan Bey Kümbeti yıllardır halk arasında 'dabaz' veya 'kurdeşen' olarak bilinen ürtiker hastalığından etkilenen kişilerin şifa amacıyla uğrak yeriydi. Zamanla etkin tedavilerin ortaya çıkması ile bu işlevini yitirdi. Yani insanlar bu hastalıktan tarih boyunca muzdaripti. Ürtiker her zaman kişilerde yüksek endişe ve kaygıya neden olan görselliği bozarken yaşam kalitesini düşüren bir durumdur. Koronavirüs enfeksiyonları sırasınca ürtiker olabilir. Yani bağışıklık sistemi Covid ile mücadele ederken kişilerde ürtiker döküntüsü medyana gelebilir" dedi.

'KADINLARDA DAHA FAZLA GÖRÜLÜR'Şekerel, ürtikerin tüm vücutta yaygın olabildiği gibi bazen de dudaklarda, göz çevresinde, el-ayaklarda şişliğe neden olabildiğini belirterek, şöyle konuştu: "Ürtiker her yaş grubunda görülür. Basit ürtiker dediğimiz durum da çoğunlukla hayatı tehdit eden bir şey yoktur. Ürtiker ailede alerjik hastalığı olan bireylerde daha sık ise de ürtikerli bireylerin hepsinin ailesinde alerjik hastalık öyküsü olması beklenmez. Kronik ürtiker, eşlik eden veya ilerleyen yaşlarda gelişebilecek hastalıkların işareti olabilir. Çocukluk yaş grubunda erişkinlere göre akut ürtiker daha sık olup alerjik bünyeli ve küçük çocuklarda daha belirgindir. En sık genç erişkin yaşta ve kadınlarda, erkeklere oranla 2-4 kat daha fazla görülür. Özellikle akut tekrarlayıcı ürtikerlerde en sık neden enfeksiyonlar, besin alerjileri ve ilaçlardır. İlaçlara karşı ortaya çıkan akut ürtikerde genellikle belirtiler ilaç alındıktan sonra 36 saat içinde görülür. Nadiren de alındıktan hemen sonra egzersiz yapıldığında ürtikere neden olan besinler vardır. Bunlar buğday, fındık ve kabuklu deniz hayvanları olarak sıralanabilir. Arı sokmaları, böcek ısırıkları, aşılar, alınan kan ürünleri de akut ürtiker için tetikleyiciler arasında sayılır. Özellikle çocuklarda viral veya bakteriyel üst solunum yolu enfeksiyonları idrar yolu enfeksiyonları ve parazitler ürtikere neden olabilir. Akut ürtiker genellikle 2-3 hafta içinde kendiliğinden geçer."'SİGARA DUMANI ÜRTİKERE NEDEN OLABİLİR'Kronik ürtikerin 6 haftadan uzun süren ürtiker olarak tanımlandığını kaydeden Şekerel, kronik ürtikere neden olan faktörlerin nadiren saptandığını ancak tetikleyici nedenlerin mutlaka araştırılması gerektiğini vurguladı. Şekerel, şunları kaydetti:

"Bu tetikleyici nedenler ilaçlar, besinler ve besin katkı maddeleri, parazitlerin neden olduğu enfeksiyonlar, viral enfeksiyonlar, diş apseleri, enfeksiyonlar, safra kesesi enfeksiyonları, sinüzit, bağırsak parazitleri, kist hidatik, helikobakter pilori, solunum ile alınan alerjenler, sigara dumanı, kimyasal irritan maddeler, sistemik hastalıklar, uyluk kemiğine yerleştirilen metaller, metal diş protezler, diş dolgusunda kullanılan maddeler, psikolojik nedenler ve fiziksel uyarılar olabilir. Kronik ürtiker hastalarının yüzde 25'inde yakınmalar fiziksel nedenlere bağlı olarak gelişmektedir. Fiziksel ürtikerde derinin doğrudan etkilenmesi söz konusudur. Aşırı sıcağa ya da soğuğa maruz kalmak, yanlış saatlerde güneş ışınlarını almak, basınç ve terleme gibi birçok nedene bağlı fiziksel ürtiker oluşabilir. Etkene maruz kaldıktan yaklaşık bir saat sonra hastalık belirtileri görülmeye başlar."


Prof. Dr. Şekerel: Covid ile mücadele ederken ürtiker meydana gelebilir

Sigara Dumanı, Koronavirüs, Ekim, Akut, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 10:51 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Şekerel: Covid ile mücadele ederken ürtiker meydana gelebilir - Son Dakika

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