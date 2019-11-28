Son Dakika › Magazin › Prof. Dr. Selahattin İçli Çocuk Korosu'ndan albüm - Son Dakika Magazin
Prof. Dr. Selahattin İçli Çocuk Korosu'ndan albüm
6 saat önce
Toplam 13 eserden oluşan "Umut Çiçekleri" albümünün genel sanat yönetmenliğini N. Yeşim Altınel Çoban ve Şirin Karadeniz Güney yaptı.
Toplam 13 eserden oluşan "Umut Çiçekleri" albümünün genel sanat yönetmenliğini N. Yeşim Altınel Çoban ve Şirin Karadeniz Güney yaptı. Eser düzenlemeleri Şirin Karadeniz Güney ve Orkun Zafer Özgelen'e ait. Bir süre sonra müzik marketlerde satışa sunulacak albüm, dijital platformlar üzerinden dinlenebilecek.
Prof. Dr. Selahattin İçli Çocuk Korosu, orkestra ile beraber 70 koristten oluşuyor. Koronun şefliğini İTÜ TMDK Kompozisyon Bölümü Öğretim Görevlisi N. Yeşim Altınel Çoban yürütüyor.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 12:59
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, Çocuk dizisindeki performansıyla herkesten tam not aldı Yuttuğu dikiş iğnesiyle 16 yıl yaşadı Babası rahatsızlandı, yerine 12 yaşındaki oğlu geçti 10 yaşındaki çocuk TIR'ın altında kaldı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı