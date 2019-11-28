Son Dakika Haberleri: Prof. Dr. Selahattin İçli Çocuk Korosu'ndan albüm
Son Dakika Magazin Prof. Dr. Selahattin İçli Çocuk Korosu'ndan albüm - Son Dakika Magazin

Prof. Dr. Selahattin İçli Çocuk Korosu'ndan albüm

6 saat önce

Toplam 13 eserden oluşan "Umut Çiçekleri" albümünün genel sanat yönetmenliğini N. Yeşim Altınel Çoban ve Şirin Karadeniz Güney yaptı.

Prof. Dr. Selahattin İçli Çocuk Korosu'ndan albüm, System.String[]

Toplam 13 eserden oluşan "Umut Çiçekleri" albümünün genel sanat yönetmenliğini N. Yeşim Altınel Çoban ve Şirin Karadeniz Güney yaptı. Eser düzenlemeleri Şirin Karadeniz Güney ve Orkun Zafer Özgelen'e ait. Bir süre sonra müzik marketlerde satışa sunulacak albüm, dijital platformlar üzerinden dinlenebilecek.


Prof. Dr. Selahattin İçli Çocuk Korosu, orkestra ile beraber 70 koristten oluşuyor. Koronun şefliğini İTÜ TMDK Kompozisyon Bölümü Öğretim Görevlisi N. Yeşim Altınel Çoban yürütüyor.

Karadeniz, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 12:59 
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