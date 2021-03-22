Prof. Dr. Şener, "Artan vakalarda İngiltere mutantının etkisi olabilir" - Son Dakika

Prof. Dr. Şener, "Artan vakalarda İngiltere mutantının etkisi olabilir"

22.03.2021 14:20

Prof. Dr. Şener, "Artan vakalarda İngiltere mutantının etkisi olabilir" "5 büyük il için aşılama stratejisi geliştirilmeli" Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr.

Prof. Dr. Şener, "Artan vakalarda İngiltere mutantının etkisi olabilir"

"5 büyük il için aşılama stratejisi geliştirilmeli"

ÇANAKKALE - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, en son açıklanan korona virüs tablosunu değerlendirdi. Şener, " Son 6 haftada hem Çanakkale'de hem de Türkiye'nin genelinde pek çok ilde sarıdan turuncuya, turuncudan kırmızıya doğru geçişler olduğunu görüyoruz. Bunda hep baştan beri şüphelendiğimiz yaygınlaşmaya başlayan İngiltere mutantının etkisi olabilir. Çünkü çok hızlı bulaştığını biliyoruz" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın 21 Mart Pazar günü açıkladığı korona virüs tablosunda görülen artışları değerlendiren ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, "Son 6 haftada hem Çanakkale'de hem de Türkiye'nin genelinde pek çok ilde sarıdan turuncuya, turuncudan kırmızıya doğru geçişler olduğunu görüyoruz. Bunda hep baştan beri şüphelendiğimiz yaygınlaşmaya başlayan İngiltere mutantının etkisi olabilir. Çünkü çok hızlı bulaştığını biliyoruz. Diğer mutant virüsleri Türkiye'ye giriş yapmış olabilir. Türkiye'ye has bir mutantın hala tespit edilememiş araştırması devam eden yine bulaşıcılığı yüksek olan mutantında buna sebep olabileceğini tahmin ediyoruz. Ama dışında da reel olarak sahada görmüş olduğumuz bir şey de var ki ne yazık ki önlemlere çok fazla uymuyor vatandaşlarımız" dedi.

"Zaruret olmadığı sürece Cumartesi günleri dahil dışarıda kalmak sakıncalı ve riskli

Korona virüs tablosunda turuncu kategoride yer alan Çanakkale ve diğer risk grubundaki illerde Cumartesi günü kalkan kısıtlamalarla birlikte vatandaşların kurallara uymadıklarını belirten Prof. Dr. Şener, "Özellikle cumartesi günü meydanlara çıkan serbestliği tamamen bir serbestlik tamamen bir normalleşme gibi algılandığını görüyoruz. Dolayısıyla bu ciddi anlamda sorunlar oluşturuyor. Çanakkale özelinde şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Özellikle cumartesi günleri dışarıda araç trafiği sahilde dolaşan insanları daha fazla görmeye başladık haftalar içerisinde kademeli olarak dahil değil birden bire arttı. Çoğunlukla konuştuğumuz kişilerin ciddi bir kısmı ilçelerden merkeze gelenler ya da burada vakit geçirmek için tatil için gelenler olduğunu gözlemliyoruz. Bunlarda herhangi bir sakınca yok doğal olarak. Tabi ki herkes insan trafiğiyle ilgili hareket etmeye başlayacak ama bunu lütfen şöyle algılamamak gerekiyor. Türkiye normalleşti ya da normalleşme yolunda iyi adımlar atıyor da Cumartesi serbestliği geldi gibi algılamamak lazım. Zaruret olmadığı sürece cumartesi günleri dahil dışarıda kalmak sakıncalı ve riskli. Çünkü bu virüs dışarıda dolaşıyor. Dolaştıkça da insanlara bulaşışı artıyor. Normalleşme sürecimiz zaman içerisinde gecikmiş oluyor. Dolayısıyla bunlara dikkat etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

"5 büyük ile özel aşılama strateji getirmemiz lazım"

Türkiye'deki 5 büyük il için özel aşılama stratejisi geliştirilmesiyle korona virüs vakalarında azalma olabileceğine de dikkat çeken Prof. Dr. Şener, "Aşılama stratejisi olarak eğer Türkiye'ye yüksek dozda 100 milyon gibi bir aşı bir defada gelecek olursa bence kırmızı olarak gördüğümüz, ekonominin dinamosu olarak adlandırdığımız beş büyük ile özel aşılama stratejisi geliştirmek lazım. Ne olabilir? Bunlar olabildiğince herkesin aşılanması. Çünkü tedarik zincirinin devam etmesi için ekonominin ayakta kalabilmesi için bu bölgedeki çalışan herkesin tabakalandırmadan yani öncelik durumuna bakmadan hızlıca aşılanması gerekecek. Salgın hızının kesilmesi için. Çünkü, hastalık yükü anlamında bu beş büyük ilde ciddi bir artış var. Örnek, İstanbul örneğini biliyoruz. Geçtiğimiz hafta içerisinde İstanbul'da 38 bin civarında pozitif olgu varken İstanbul'u takip edem beş ili topladığınız zaman İstanbul kadar toplam hasta yükü yok. Dolayısıyla hem İstanbul özelinde hem ekonomiyi hem toplam hasta yükünü azaltmak maksadıyla gerekirse 3-4 gün kapatarak ama beraberinde de aşılamayı yaparak, hızlı bir şekilde tek bir doz aşı bile olsa herkese bir doz aşıyı yapmak gerekiyor. Bu aşılamadan sonrasında ise yapılacak ikinci dozun arasının açılıp açılamayacağı tartışılabilir. Çünkü önümüzde İngiltere örneği var. Normalde 1 aylık periyotla aralıklarla 6 hafta ile 12 haftalık aralıklarla yaptıkları zaman çok ciddi oranda hızlı bir şekilde pozitif olgu sayılarının azaldığını gördüler ki İngiltere mutantı yaygın olmasına rağmen kendi ülkelerinde, bugün artık İngiltere 21 haziranda aşı sayesinde ve bu aşı stratejisi sayesinde normalleşmeyi bahsediyor. Bütün yasakların kalkmasını bahsediyor, konuşur pozisyona geldi. Ümit ederim ki bizde bu stratejinin üstünde çalışarak, fikir yorarak kendimize has yöntem materyal, metot geliştirerek hızlı bir şekilde aşılamayı yaparak özellikle bu ekonominin dinamosu olan illerde yasakları da bir an önce kaldırma yönünde adım atabiliriz" diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı'nın ilk hafta açıkladığı korona virüs risk haritasında, Çanakkale'de vaka sayısı her 100 bin kişide 81,51 olarak gerçekleşirken, bu rakam ikinci hafta 107,29'a ve bu hafta ise 202,75'e yükseldi.

Prof. Dr. Şener, Artan vakalarda İngiltere mutantının etkisi olabilir
Prof. Dr. Şener, Artan vakalarda İngiltere mutantının etkisi olabilir
Prof. Dr. Şener, Artan vakalarda İngiltere mutantının etkisi olabilir
Prof. Dr. Şener, Artan vakalarda İngiltere mutantının etkisi olabilir

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji, Çanakkale, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Prof. Dr. Şener, 'Artan vakalarda İngiltere mutantının etkisi olabilir' - Son Dakika


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