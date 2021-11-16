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PROF. DR. ŞENER AŞISI TAMAMLANANLAR YÜZDE 75'İN ÜZERİNE ÇIKARSA SALGINDA KONTROL ELİMİZE GEÇECEK - Son Dakika

PROF. DR. ŞENER AŞISI TAMAMLANANLAR YÜZDE 75'İN ÜZERİNE ÇIKARSA SALGINDA KONTROL ELİMİZE GEÇECEK

16.11.2021 10:48

KORONAVİRÜS Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alper Şener, 2 doz aşı olanların antikor seviyesinin ömür boyu yüksek düzeylerde kalmayacağını belirterek 3'üncü doz aşılama bu nedenle hem Türkiye'de hem de dünyada oldukça önemli.

KORONAVİRÜS Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alper Şener, 2 doz aşı olanların antikor seviyesinin ömür boyu yüksek düzeylerde kalmayacağını belirterek 3'üncü doz aşılama bu nedenle hem Türkiye'de hem de dünyada oldukça önemli. Aşısı tamamlanan grubu yüzde 75'in üzerine çıkarırsak, salgının kontrolü bizim elimize geçecek dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın aldığı kararla 3'üncü doz Biontech uygulamasına başlandı. Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alper Şener, Biontech'in 3'üncü doz aşısına dikkati çekerek 2 doz aşılanmış bireylerde koruyucu antikor seviyesi, ömür boyu yüksek düzeylerde kalmıyor. 6'ıncı ayı doldurmuş olan kişilerde bu antikor seviyesi çok düşüyor. 3'üncü doz aşıyı ekstra önemsiyoruz. 3'üncü doz aşılama hızını artırıyor. Bu grup aslında aşıyla ilgili tereddüt yaşamayan gruptur. 3'ncü doz ile ilgili doğru mesajları alma anlamında algıları çok açık. Bu nedenle 3'üncü doz aşılanma oranı hem Türkiye hem de dünya için oldukça önemli diye konuştu.

'3'ÜNCÜ DOZ AŞI 18'DEN BÜYÜK HERKESE AÇIK'

Hatırlatma dozunun önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Şener, 2 doz aşısını olmuş olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 18 yaşını dolduran herkese; şu anda 3'üncü doz Biontech uygulaması açık. Daha önce ilk uygulamalar öncelikle belirli gruplara yapılmıştı. Aşı tedariki ile ilgili bir problem olmadığı için 2'nci doz aşısının üzerinden 180 gün geçmiş olan bireylerin tamamına 3'üncü doz uygulanıyor diye konuştu. Prof. Dr. Şener, şunları söyledi Bir yandan da eksik aşılı olan grubu ihmal etmemek lazım. Salgını kontrol altına almak için çift ve 3'üncü doz aşılanma çok önemli. Türkiye'de nüfusun yaklaşık yüzde 58'i aşısını tamamladı. Bu grubu ne kadar erken yüzde 75'in üzerine çıkarırsak salgının kontrolü bizim elimize geçecek. Aksi takdirde önümüzdeki yıl da hala koronavirüsü konuşma tehlikemiz var ifadelerini kullandı.

'RAKAMLARIN STABİL SEYRETMESİ YANILTMASIN'

Heterojen aşılama ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Şener, Heterojen aşılama dediğimiz Sinovac ve Biontech aşılamaya yönelik çalışmalar sürüyor. Heterojen aşılama ile ilgili hala bazı soru işaretleri var. Bazı ülkeler heterojen aşılamanın iyi sonuçlarını elde etti. Bazı ülkeler ise hala buna mesafeli yaklaşıyor. Dünya Sağlık Örgütü uzmanları da bu konuda net bir yorumda bulunamadılar dedi. Arta vaka sayıları için de Prof. Dr. Şener, Rakamların stabil seyretmesi bizi aldatmasın. Ani yükselmeler olabilir. Maske, mesafe, el hijyenine dikkat etmeden koronavirüs vaka sayılarını kontrol etmek mümkün değil dedi.

'4'ÜNCÜ, 5'İNCİ DOZU DA OLURUZ'

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 3'üncü doz aşı olmak için gelen vatandaşlardan Sevim Özanal, Koronavirüs nedeniyle çok tedirginiz. 3'üncü doz aşı hakkımın olduğunu öğrendiğim anda hemen randevu aldım. Korkuyoruz. 4'üncü, 5'inci dozu da oluruz. Ne gerekiyorsa yapmalıyız dedi. Aşı olan vatandaşlardan Fahri Özdemir ise Üçüncü doz aşımı olmak için geldim. Hiç Covid -19 geçirmedim ancak yine de tedirginim. Aşı hakkından herkes yararlanmalı diye konuştu.

PROF. DR. ŞENER AŞISI TAMAMLANANLAR YÜZDE 75'İN ÜZERİNE ÇIKARSA SALGINDA KONTROL ELİMİZE GEÇECEK
PROF. DR. ŞENER AŞISI TAMAMLANANLAR YÜZDE 75'İN ÜZERİNE ÇIKARSA SALGINDA KONTROL ELİMİZE GEÇECEK
PROF. DR. ŞENER AŞISI TAMAMLANANLAR YÜZDE 75'İN ÜZERİNE ÇIKARSA SALGINDA KONTROL ELİMİZE GEÇECEK
PROF. DR. ŞENER AŞISI TAMAMLANANLAR YÜZDE 75'İN ÜZERİNE ÇIKARSA SALGINDA KONTROL ELİMİZE GEÇECEK
PROF. DR. ŞENER AŞISI TAMAMLANANLAR YÜZDE 75'İN ÜZERİNE ÇIKARSA SALGINDA KONTROL ELİMİZE GEÇECEK
PROF. DR. ŞENER AŞISI TAMAMLANANLAR YÜZDE 75'İN ÜZERİNE ÇIKARSA SALGINDA KONTROL ELİMİZE GEÇECEK

COVIRAN Bereket, Bilim Kurulu, Koronavirüs, Türkiye, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PROF. DR. ŞENER AŞISI TAMAMLANANLAR YÜZDE 75'İN ÜZERİNE ÇIKARSA SALGINDA KONTROL ELİMİZE GEÇECEK - Son Dakika


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SON DAKİKA: PROF. DR. ŞENER AŞISI TAMAMLANANLAR YÜZDE 75'İN ÜZERİNE ÇIKARSA SALGINDA KONTROL ELİMİZE GEÇECEK - Son Dakika
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