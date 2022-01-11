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PROF. DR. ŞENER BU ZAMANA KADAR İNANMAYANLAR GERÇEK SALGINI HİSSEDECEK - Son Dakika

PROF. DR. ŞENER BU ZAMANA KADAR İNANMAYANLAR GERÇEK SALGINI HİSSEDECEK

11.01.2022 10:52

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, 25-31 Aralık'ı kapsayan illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaşmasının ardından yükselen vaka sayılarına ilişkin, Eğer bu tırmanış 'Omicron'a bağlı ise bu zamana kadar...

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, 25-31 Aralık'ı kapsayan illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaşmasının ardından yükselen vaka sayılarına ilişkin, Eğer bu tırmanış 'Omicron'a bağlı ise bu zamana kadar salgına inanmayanlar gerçek salgını hissedecek dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün 25-31 Aralık'ı kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. Haritaya göre vaka yoğunluğu önceki haftaya göre en çok artan 10 il Eskişehir, İstanbul, İzmir, Aydın, Çanakkale, Muğla, Kırklareli, Gümüşhane, Edirne, Kocaeli oldu. Vaka sayılarındaki artışa ilişkin açıklama yapan Bilim Kurulu Üyesi ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şener, Eğer bu tırmanış 'Omicron'a bağlıysa bu zamana kadar salgına inanmayanlar gerçek salgını hissedecek. Ayaktan hasta grubunda artış devam edecek. İzmir genelinde aile sağlığı merkezlerine başvurular artacak. Filyasyon ekiplerinin takip etmesi gereken hasta grubu belirgin bir şekilde artacak. 'Omicron' varyantının girdiği ülkelerde ne kadar artış olacağına dair bir üst sınır vermek mümkün değil diye konuştu.

'OMICRON DAHA KISA SÜRECEK'

Önceki varyantların da öncelikle kalabalık şehirlerde yükseldiğini belirten Prof. Dr. Şener, Tahminim yine aynı şey olacaktır. 'Omicron' varyantı 'Delta- Delta Plus' gibi girdiği bölgede geniş ve uzun zaman diliminde seyretmiyor. Girdiği toplumlarda bir anda hasta sayısını artırıyor ancak plato çizmiyor. Daha önceki varyantların plato çizdiğini görüyorduk. Stabil bir düzeyde vaka sayıları devam ediyordu. Bu periyot diğer varyantlarda 6-8 haftalık bir periyottu. 'Omicron'da tahmini olarak daha kısa sürecektir. Bu sürede dikkat etmemiz gereken en önemli şey, erken dönemdeki bulguları yakalayarak bir an önce test yaptırmaktır. Enfeksiyon zincirini kıracak olan şey vakaların erken yakalanmasıdır dedi.

'BEKLENEN ARTIŞ'

İstanbul ile trafiği fazla olan illerde vaka sayılarının artmış olabileceğini söyleyen Şener, Daha önce Sağlık Bakanı'mızın açıkladığı verilerde vakaların büyük çoğunluğunun İstanbul kökenli olduğunu söylemişlerdi. Çanakkale, Kırklareli, Kocaeli, İzmir gibi illerde ciddi bir artış var. Bu artış zaten beklenen bir artıştı. 'Omicron' varyantı ve diğer bütün varyantlar girdikleri bütün ülkelerde çok ciddi vaka sayısı artışına sebep oldu. İngiltere'de 200 bine yakın rakamlar duyuruldu. Türkiye'de de vaka sayılarının artacağı kesin diye konuştu.

Şu anki vakaların ciddi kesiminin 'Omicron' olmadığını belirten Prof. Dr. Şener, 'Delta-Delta Plus' şu an için daha yaygın. Kapalı alanlarda asansör ve toplu taşıma araçlarında N-95 kullanmak çok önemli. Diğer alanlarda ise normal maske kullanılabilir. Mesafenin olabildiğince korunması gerekiyor. Bu önlemlere olabildiğince uyulmalı. Üçüncü doz aşının tekrar tekrar altını çizmek lazım. Vatandaşımızın üçüncü dozunu yaptırmak için tam zamanı. Uyuyan hücreler yeniden antikor üretiyor ve bu antikorlar 'Omicron'a karşı etkili dedi.

PROF. DR. ŞENER BU ZAMANA KADAR İNANMAYANLAR GERÇEK SALGINI HİSSEDECEK
PROF. DR. ŞENER BU ZAMANA KADAR İNANMAYANLAR GERÇEK SALGINI HİSSEDECEK
PROF. DR. ŞENER BU ZAMANA KADAR İNANMAYANLAR GERÇEK SALGINI HİSSEDECEK

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Bilim Kurulu, Koronavirüs, Omicron, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PROF. DR. ŞENER BU ZAMANA KADAR İNANMAYANLAR GERÇEK SALGINI HİSSEDECEK - Son Dakika


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SON DAKİKA: PROF. DR. ŞENER BU ZAMANA KADAR İNANMAYANLAR GERÇEK SALGINI HİSSEDECEK - Son Dakika
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