PROF. DR. ŞENER KORONAVİRÜSTE SONBAHAR VE KIŞ DÖNEMİNİ RAHAT GEÇİRECEK ÜLKELER İÇERİSİNDEYİZ - Son Dakika
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PROF. DR. ŞENER KORONAVİRÜSTE SONBAHAR VE KIŞ DÖNEMİNİ RAHAT GEÇİRECEK ÜLKELER İÇERİSİNDEYİZ

11.09.2022 17:40

İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr.

İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, okulların açılmasıyla birlikte Covid-19 olgu sayılarında ufak tefek tırmanışlar yaşanabileceğini hatırlatarak, bunun bir dalga tarzına dönmesini beklemediğini kaydetti. Prof. Dr. Şener, Bu yaz dönemini rahat geçirdiğimiz gibi sonbahar ve kış dönemini rahat geçirecek ülkeler içerisindeyiz dedi.

Koronavirüs ile ilgili konuşan Prof. Dr. Alper Şener, bu yaz döneminde Türkiye'nin avantajlı bir pozisyonda olduğunu söyledi. BA4 ve BA5 varyantlarının Avrupa Birliği ülkelerinden sonra Türkiye'de görüldüğünü ve pik yaptığını söyleyen Prof. Dr. Şener, Geçtiğimiz 2 ay önce yaşadığımız pik, şu anda sönümlendi. Şu an hastanelerde, başvurularda, yoğun bakıma yatış oranlarında düşüş var. Covid-19 servislerinde de teker teker kapanma söz konusu. Bu böyle devam eder mi, etmez mi Belli değil ama her zaman aynı tedirginliği yaşıyoruz. Tahmin şu ki; özellikle solunum yolu virüslerinin aktif hale geldiği dönem diyebileceğimiz kasım-aralık aylarında yeniden bir vaka sayılarında kıpırdanma olabilir. Bunu, yüksek oranda vaka sayılarının yeniden tırmanışa neden olacak bir dalga formatına geleceğini düşünmüyorum. Çünkü Türkiye'de hali hazırda ciddi bir oranda aşının kapsayıcılık yelpazesi var. Bunun yanında ciddi bir kesim, Covid-19 enfeksiyonunu geçirdi. Bu koronavirüs hastalığını geçirmiş ve aşılanmış popülasyonu topladığımız zaman aşılanma kapsayıcı alanı oluştu dedi.

'70 YAŞ ÜSTÜ KİŞİLER MUTLAKA HATIRLATMA DOZLARINI OLMALI'

70 yaş ve üstünün risk grubunda olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Şener, Özellikle bu gruba yeniden çağrı yapmakta fayda var. Kasım-aralık ayı periyodunda veya yeniden vaka sayısında artış yaşanacak olursa; bu periyottan önce 70 yaş üstü mutlaka hatırlatma dozlarını olmaları gerekmektedir. 70 yaş ve üstünün kasım-aralık ayında önce yeniden bir dalga olması durumunda kendilerini koruma altına almaları gerekiyor diye konuştu.

'OKULLARIN AÇILMA DÖNEMİNİ RAHAT GEÇİRECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM'

Okulların açılmasıyla birlikte olgu sayılarında ufak tefek tırmanışlar yaşanabileceğini anlatan Prof. Dr. Şener, bunun bir dalga tarzına dönmesini beklemediğini kaydetti. Okullarda sınıfları havalandırma, servis ve toplu taşımada maske takmaya dikkat edilmesi dışında ekstra bir önleme ihtiyaç duyulmayacağının göründüğünü belirten Prof. Dr. Şener, Bu yaz dönemini rahat geçirdiğimiz gibi sonbahar ve kış dönemini rahat geçirecek ülkeler içerisindeyiz ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Alper Şener, şöyle devam etti

Şu an Hindistan'da görülen BA.2.75 gibi bulaşı yüksek bir varyant Türkiye'de gündeme gelmezse; Türkiye'den yeni bir varyant çıkmazsa; dışarıdan gelecek bir varyanta kendimizi yeterli oranda koruyabilir, ülkeye girişini geciktirebilir ya da önleyebilirsek, bu kış dönemi için Türkiye solunum yolları virüsü dışında, Covid-19 için özellikli bir tabloya, hazırlanmaya gerek duyulmayacak.

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Kaynak: DHA

Koronavirüs, Türkiye, Çelebi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel PROF. DR. ŞENER KORONAVİRÜSTE SONBAHAR VE KIŞ DÖNEMİNİ RAHAT GEÇİRECEK ÜLKELER İÇERİSİNDEYİZ - Son Dakika

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SON DAKİKA: PROF. DR. ŞENER KORONAVİRÜSTE SONBAHAR VE KIŞ DÖNEMİNİ RAHAT GEÇİRECEK ÜLKELER İÇERİSİNDEYİZ - Son Dakika
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