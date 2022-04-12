Prof. Dr. Serap Helvacı için Marmara Üniversitesi'nde tören - Son Dakika
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Prof. Dr. Serap Helvacı için Marmara Üniversitesi'nde tören

12.04.2022 12:19
Prof. Dr. Serap Helvacı için Marmara Üniversitesi'nde tören

KANSER tedavisi görürken dün hayatını kaybeden Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi eski Dekanı Prof. Dr. Serap Helvacı için veda töreni düzenlendi.

KANSER tedavisi görürken dün hayatını kaybeden Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi eski Dekanı Prof. Dr. Serap Helvacı için veda töreni düzenlendi. Marmara Üniversitesi Rektörlüğü önünde düzenlenen törende konuşan Serap Helvacı'nın eşi Prof. Dr. Mehmet Helvacı "Ben bu kampüse çok geldim ama böyle geleceğimi hiç düşünmemiştim" dedi.

Prof. Dr. Serap Helvacı için düzenlenen törene eşi Prof. Dr. Mehmet Helvacı, oğulları Selim ve Sinan Helvacı, çok sayıda meslektaşı, öğrencisi ve sevenleri katıldı. Serap Helvacı'nın Türk Bayrağı'na sarılı naaşına, Galatasaray bayrağı da konuldu. Kur'an-ı Kerim okunan törende, Prof. Dr. Helvacı için helallik istendi. Prof. Dr. Helvacı,, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde, öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

"KELİMELER ZOR ÇIKIYOR"

Veda töreninde konuşan eşi Prof. Dr. Mehmet Helvacı, "Ben bu kampüse çok geldim. Böyle geleceğimi hiç düşünmemiştim. Serap bana iyi konuştuğumu söylerdi. Konuşmalarımı çok beğenirdi. Size çok daha fazla şey söylemek isterdim ama kelimeler bugün zor çıkıyor." dedi.

"ONUN HATIRASINI YAŞATMAK BİZLERE NASİP OLSUN"

Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt, "Öğrencilerimizin çok sevdiği bir hocamızdı. Allah mekanını cennet, ruhunu şad eylesin. Onun hatırasını yaşatmak bizlere nasip olsun" dedi. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Gökhan Antalya ise "Dostluğunun bana vermiş olduğu mutluluk, onu her zaman kalbimde yaşatacaktır" diye konuştu.


Prof. Dr. Serap Helvacı için Marmara Üniversitesi'nde tören
Prof. Dr. Serap Helvacı için Marmara Üniversitesi'nde tören
Prof. Dr. Serap Helvacı için Marmara Üniversitesi'nde tören
Prof. Dr. Serap Helvacı için Marmara Üniversitesi'nde tören
Prof. Dr. Serap Helvacı için Marmara Üniversitesi'nde tören
Prof. Dr. Serap Helvacı için Marmara Üniversitesi'nde tören
Prof. Dr. Serap Helvacı için Marmara Üniversitesi'nde tören
Prof. Dr. Serap Helvacı için Marmara Üniversitesi'nde tören
Prof. Dr. Serap Helvacı için Marmara Üniversitesi'nde tören
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Serap Helvacı için Marmara Üniversitesi'nde tören - Son Dakika


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