Son Dakika Haberleri: Prof. Dr. Serdar Sevimli'nin ismi caddeye verildi
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Prof. Dr. Serdar Sevimli'nin ismi caddeye verildi

1 saat önce

Erzurum'un Pasinler ilçesinde Atatürk Üniversitesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Sevimli'nin ismi bir caddeye verdi.

Prof. Dr. Serdar Sevimli'nin ismi caddeye verildi, System.String[]

Erzurum'un Pasinler ilçesinde Atatürk Üniversitesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Sevimli'nin ismi bir caddeye verdi.


Pasinler Belediyesi, meclis toplantısında önemli bir karar çıkartarak; Atatürk Üniversitesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Sevimli'nin ismini ilçe terminalinin yanındaki caddeye verdi.


Konuyla ilgi bir açıklama yapan Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, belediye meclisi toplantısında bir vefa örneği daha sergilediğini belirterek, "Sağlık alanında insanlarımıza hizmet ve katkıları olan Prof. Dr. Sevimli hocamızın ismini yaşatmak için meclis üyelerimizle aldığımız kararla P.T.T. caddesinin ismini Prof. Dr. Serdar Sevimli olarak değiştirdik. Ben inanıyorum ki sevgili hocamızın Pasinler sevdası ve Pasinlerlilere hizmet aşkı hiçbir zaman eksilmeyerek çoğalacaktır. Prof. Dr. Serdar Sevimli caddemiz Pasinler'imize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.


Prof. Dr. Serdar Sevimli ise, "Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, meclis üyeleri ve sevgili hemşerilerimizin bu güzel yaklaşımları şahsımı onurlandırmıştır. Herkese çok teşekkür ederim" dedi.


Konuşmalar sonrası Prof. Dr. Serdar Sevimli caddesinin açılışı gerçekleştirildi. Cadde açılışına çok sayıda Pasinlerli katıldı. - ERZURUM

Atatürk Üniversitesi, Serdar Sevimli, Pasinler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 12:05 Kaynak: İHA
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