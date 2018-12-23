Son Dakika Haberleri: Prof. Dr. Şerif Barış: "Gemlik-İznik Fay Hattında Kırılma Olursa 7.6, Eskişehir Fay Hattında Olursa...

Prof. Dr. Şerif Barış: "Gemlik-İznik Fay Hattında Kırılma Olursa 7.6, Eskişehir Fay Hattında Olursa...

3 saat önce

Prof. Dr. Şerif Barış: "Gemlik-İznik fay hattında kırılma olursa 7.6, Eskişehir fay hattında olursa 7.4 büyüklüğünde deprem bekleniyor"BURSA - İnegöl belediyesi tarafından düzenlenen Afet riski ve mücadele yöntemleri programlarına konuşmacı olarak katılan Prof. Dr.

Prof. Dr. Şerif Barış: "Gemlik- İznik fay hattında kırılma olursa 7.6, Eskişehir fay hattında olursa 7.4 büyüklüğünde deprem bekleniyor"

BURSA - İnegöl belediyesi tarafından düzenlenen Afet riski ve mücadele yöntemleri programlarına konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Şerif Barış önemli açıklamalarda bulundu. Barış doğanın kuralıdır yer yüzünde yaşayan bir canlı, varlık bir yerde bir doğal olayı olmuşsa o olay tekrar edecektir. Prof. Dr. Şerif Barış, Gemlik-İznik fay hattında bir kırılma olursa inegöl'de 7.6 Eskişehir fay hattında bir kırılma olursa 7.4 büyüklüğünde bir depremini yaşanacağını ifade etti.
İnegöl belediyesi tarafından düzenlenen Afet riski ve mücadele yöntemleri semineri Sani Konukoğlu konferans salonunda gerçekleştirildi. Çok sayıda kişini katıldığı seminerde konuşmacı olarak katılan deprem uzmanı Prof. Dr. Şerif Barış önemli açıklamalarda bulundu. Afat tarafından hazırlanan harita üzerindeki kırık fay hatlarının dan yola çıkan Barış şunları söyledi;" Doğanın kuralıdır yer yüzünde yaşayan bir canlı, varlık bir yerde bir doğal olayı olmuşsa o olay tekrar edecektir. Dolasıyla İnegöl, Bursa daha önce büyük depremlere maruz kalmış ilerde de bu depremlere maruz kalacaksınız. Gemlik İznik fay hattı kırılırsa İnegöl'de 7.6 büyüklüğünde bir deprem Eskişehir fay hattında bir kırılma olursa 7.4 büyüklüğünde bir deprem olacak. İnegöl için 5 büyük tehlike var. Bu fay hatlarında biri kırılırsa mutlaka büyük bir deprem olacak ve eski binalar yıkılacak maalesef altında çok sayıda insan kalacak. 1855 yılında 2 tane büyük daha sonrada artçıları 128 deprem oldu. 1856 gibi etrafımız bir çok depremle sarılmış. Kırmızı noktalar ise 118 yıllık deprem kayıtları. Bunların her biri küçük depremleri gösteriyor. Yani 120 yıllık deprem etkinliği İnegöl'e bakarsanız. Bursa - Eskişehir, Balıkesir tarafından inanılmaz yoğun bir küçük deprem etkinliği var" diye konuştu.
İnegöl'ün zemini sağlam değil
Prof. Dr. Şerif Barış harita üzerinde yaptığı analizde ilçelerini zemin sağlamlığı konusunda da bilgiler verdi. Verilen bilgide İnegöl'ün zeminin çok zayıf olduğunu söyleyen Barış, " İnegöl'ün tamamına yakını maalesef zayıf, maalesef alüminyum, maalesef su içeriği yüksek zeminler. Peki ne olacak. Sarı zeminde deprem binanızı bir etkileyecekse, kırmızı zeminde minimum 3 maksimum 10 kat artacak.Yani az önce söylediği 0.5 chi belki siz 1.5 chi binanın altına kadar bir sarsılmayı göreceksiniz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 06:11 Kaynak: İHA

İnegöl, Gemlik, Eskişehir, Genel
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