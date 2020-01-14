Prof. Dr. Şerifoğlu Kadın profesör çok, kadın yönetici yok - Son Dakika

Yükseköğretimde kadın yöneticileri artırmak hedefiyle gerçekleştirilen Türkiye Üniversite Liderlik İyileştirme Programı (TULIP) başladı. Programın açılışında konuşan TULIP Kurucu Koordinatörü Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu, yükseköğretimde kadın profesör oranının yüzde 30'ları geçtiğini fakat yönetici sayılarının oldukça düşük olduğunu söyledi.

İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Danışmanı Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu tarafından kurulup geliştirilen; liderlik pozisyonlarına yükselmeleri için kadınları desteklemek, onlara cesaret ve ilham vermek için hayata geçirilen Türkiye Üniversite Liderlik İyileştirme Programı (TULIP) İstanbul Aydın Üniversitesi ev sahipliğinde başladı.

'Kadın kadının kurdu değil yurdu olsun' sloganıyla 31 ilden 45 kadın akademisyenin katılımıyla düzenlenen program ile kadın akademisyenlerin liderlik yeteneklerini geliştirmeleri, mentorluk alanında destek olmak, iletişim ağı oluşturmak ve var olan ağları desteklemek hedefleniyor. Mentorluk eğitimlerini Türkiye'de farklı üniversitelerde görev yapan kadın rektörler verdi.

KADINLAR YÜKSEKÖĞRETİMDE LİDERLİĞE TEŞVİK EDİLİYOR

Programın açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu, kadınların yükseköğretim alanında çok dezavantajlı durumda olduğunu söyledi. TULIP'i Türkiye markası olarak dünyaya yaymak istediklerini anlatan Prof. Dr. Şerifoğlu, "Üniversitelerde liderlik kapasitelerini geliştirmeyi ve güçlendirmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.

"YÜKSEKÖĞRETİMDE KADIN YÖNETİCİ SAYISI OLDUKÇA DÜŞÜK"

Türkiye'deki kadın profesör oranının yüzde 30'ları geçtiğini söyleyen Prof. Dr. Şerifoğlu, "Batılı ülkelere kıyasla kadın akademisyen oranlarımız yüksek. Örneğin, kadın profesör oranı yüzde 30'ları geçmiş durumda. Ancak yönetim kademelerinde kadınlar temsil edilmiyor. Kadın rektörler, kadın dekanlar ve kadın YÖK üyesi sayılarına baktığınız zaman rakamlar oldukça düşük. TULIP tam da bunu yapmaya çalışıyor. Yönetici ve liderlik pozisyonlarına kadın akademisyenlerin aday olmasını, buna cesaret etmesini ve bu pozisyonlarda göreve geldikleri zamanda başkaları adına fark ve fayda yaratabilmelerini sağlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

KADINLAR NEDEN YÖNETİCİ OLAMIYOR?

Kadın akademisyenlerin ikilemde kaldığını belirten Prof. Dr. Şerifoğlu, "Düzce Üniversitesi'nin kurucu rektörüyüm, 8 yıl rektörlük yaptım. Kadınlar yönetici pozisyonlarına aday olmuyorlar çünkü yarışlar adil değil. Şeffaf olmuyor. Kadınlar, yarışın içine girmeye çekiniyor. Her kadın için aile-iş dengesi önemli bir sorun. Kadınlar akademi alanında da bu ikilem arasında kalıyor. Yöneticilik demek başarılı sonuçlar almak için saat sınırı olmadan çalışmak, kendini adamak demek. Bu kolay bir şey değil. Bütün jüri üyeleri erkeklerden oluşuyor. Kadınların aday olmalarını desteklemek istedik. Çünkü benim gibi birçok kadın rektör arkadaşım aday olduk, çok çalıştık, çok azmettik. Bütün o zorlukları aşarak liderlik yeteneklerimizi hayata geçirme fırsatı bulduk" dedi.

TULIP PROGRAMI 3 BÖLÜMDEN OLUŞUYOR

Programın içerine yönelik bilgi veren Prof. Dr. Şerifoğlu, "Program kapsamında ilk bölümde uzmanlar, kadınlara liderlik kapasitelerini geliştirmek için eğitimler veriyor. Çatışma çözümünden, stres yönetimine, iletişime kadar çok çeşitli alanlarda eğitimler veriliyor. İkinci bölümde mentorluk üzerine eğitim veriliyor. Kadın rektörlerimiz, YÖK üyelerimiz ve kıdemli hocalarımız daha genç hocalarımıza mentorluk desteği veriyor. 'Kadın kadının kurdu değil yurdu olsun' sloganımızı hayata geçirmeye çalışıyoruz. Hepimiz başka bir kadının hayatında fark yaratabilecek durumdayız. Üçüncü bölümde ise liderlik analizi yapılıyor. TULIP ekibi olarak her bir katılımcıya liderlik ve kişilik testleri yapıyoruz. Böylece katılımcıların liderlik açısından güçlü ve gelişmeye açık yönlerini kendileriyle paylaşıyoruz" diye konuştu.

KADINLARDA İÇSEL OLARAK DÖNÜŞÜMSEL LİDERLİK VAR

"Gelecek kadın liderlerin" diyen Prof. Dr. Şerifoğlu, "Kadınların içsel olarak dönüşümsel liderlik kapasiteleri var. Örneğin, ekip kurabilme, sorumluluk delege edebilme, iletişim becerileri, başkasının duygularını anlayabilme, yenilikçi ve yaratıcı düşünebilme, kapsayıcı olma gibi kadına özgü içsel yetenek ve yeterlilikler dönüşümsel liderliği çok destekler nitelikte. Gelecekte kadınlara dönüşümsel liderlikleri sebebiyle daha çok ihtiyaç duyulacak" ifadelerini kullandı.

PROF. DR. İZMİRLİ: KADIN YÖNETİCİLERİN YÜKSEK OLDUĞU BİR ÜNİVERSİTEYİZ

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yadigar İzmirli, kadın yönetici adaylarını yükselten bir üniversite olduklarını belirterek, "12 fakültemizin 4 dekanı kadın. Yüksekokullarımızdan birinin müdürü de yine kadın. Rektör yardımcılarımız arasında da kadın akademisyenler var. O yüzden bu anlamda istatistiklere olumlu katkı verdiğimizi düşünüyorum" dedi.

İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın ise akademik lider olmaktan daha önemli olanın akademik lider olabilecek kadınlar yetiştirmek olduğunu ifade ederek "Bu noktada bir eksik veya yetersizlik varsa sorun yine biz üniversitelerde diye düşünüyorum. En büyük görev üniversitelere düşüyor. Üniversiteler kadın akademik lider yetiştirmek üzere adımlar atmalı. Üniversitemiz, kadın yöneticilerindeki yüksek oranla konuya verdiği değeri gözler önüne seriyor" diye konuştu.