Prof. Dr. Sertçelik: Her an deprem olabileceğini düşünerek yaşamalıyız - Son Dakika

KOCAELİ Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Sismoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fadime Sertçelik, Kuzey Anadolu fay hattının kuzey kolunda stresin devam ettiğini, güney kolun da uzun süredir deprem üretmediği için Marmara bölgesini etkileyecek deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu söyledi. Prof. Dr. Sertçelik, "Her an deprem olabileceğini düşünerek yaşamalıyız" dedi.

Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Sismoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fadime Sertçelik, 17 Ağustos ve 12 Kasım depremleri öncesinde ülkenin depreme hazır olmadığını söyleyerek, "Türkiye tarihine baktığımızda 17 Ağustos ve arkasından gelen 12 Kasım depremleri afetlerle ilgili bizim milat olarak tanımladığımız bir tarih. Öncesinde Türkiye olarak biz afete hazır değildik. Bu iki büyük depremde hem can kaybının çok olması ve hem de maddi kayıpların olması ve iki depremle çektiğimiz çileyle kendimize dönüp baktık ve çıkan bilanço çok kötüydü. Afet öncesine yönelik çalışma yapıldı, şu anda çok iyi durumdayız. Yapılan istatistikler ve ekonomik veriler bize şunu gösteriyor; afetten önce yapılacak 1 liralık yatırım afetten sonra 10 liraya denk geliyor. Devletin yapması ve vatandaşın yapması gereken çalışmalar var" diye konuştu.