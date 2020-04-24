Prof. Dr. Sevgili: Görülmeyen böcek türlerine rastlayacağız (tekrar) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Prof. Dr. Sevgili: Görülmeyen böcek türlerine rastlayacağız (tekrar) - Son Dakika

Prof. Dr. Sevgili: Görülmeyen böcek türlerine rastlayacağız (tekrar)

6 saat önce

ORDU Üniversitesi (ODÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr.

Prof. Dr. Sevgili: Görülmeyen böcek türlerine rastlayacağız (tekrar), System.String[]

ORDU Üniversitesi  (ODÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Sevgili, Türkiye'de daha önce görülmeyen çeşitli böcek ve bitki türlerinin son yıllarda görülmeye başladığına dikkat çekerek, bu zararlılara karşı hazırlıklı olunması gerektiği uyarısında bulundu.

Yıllar önce Japonya'da ortaya çıkan Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Artvin, Rize, Trabzon, Giresun ve Ordu sahil kısımlarında etkili olan Japonika ismiyle tanınan, yörede kelebek olarak bilinen zararlı böceklerin zaman içerisinde Batı Karadeniz, İstanbul üzerinden Bulgaristan'a ulaştığı belirlendi. ODÜ Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Sevgili, Afrika'dan başlayarak yayılan ve Türkiye'nin İran ile Irak sınırına kadar gelen çöl çekirgesi istilasını hatırlatarak, buna benzer küresel iklim değişimiyle çeşitli böceklerinde Türkiye'de görülmeye başladığını söyledi.

'İLK 2 BİNLİ YILLARDA HOPA BÖLGESİNDE GÖRÜLDÜ'

Türkiye'de, Karadeniz Bölgesi faunası ve florasında yer almayan bitki ve hayvanların bir şekilde bu bölgelere geldiğini, verdikleri zararında ortaya çıktığını vurgulayan Hasan Sevgili, 'İnsan hareketliliğinin günümüzde artmış olması nedeniyle özellikle 'işgalci türler' diye bir kavram oluştu.  Bu bölgenin, Karadeniz'in faunası ve florasında yer almayan bitki ve hayvanlar ülkemizde de, bir şekilde gelip uygun ortam bulup hızla popülasyonlarını arttırıyorlar. Vatandaşın kelebek dediği, aslında kelebek olmayan ağustos böceğigiller dediğimiz böcek grubunun bir familyasına ait olan tür. İlk 2 binli yıllarda Hopa bölgesinde görülüyor. Adı Japonika, Asya kökenli bir böcek. Bunlarda bitki özsuyu ile beslenmeye ağız yapısı var.? dedi.

'FINDIK, KİVİ, ORMAN AĞAÇLARINA CİDDİ ETKİLER YAPTI'

Japonika böceğinin bölgede, fındık, kivi ve orman ağaçlarına çok ciddi etkiler yaptığını da vurgulayan Hasan Sevgili, 'Bu tür böcekler 2 binli yıllarda ülkeye girdiler ve her türlü bitkinin özsuyu ile besleniyor. Ülkemizde de doğal bir düşmanı olmadığı için, yani bunu yiyebilen bir kuş, böcek, herhangi bir sürüngen gibi canlılar bu türü tanımadıkları için, uygun ortam koşullarda üreyip çoğaldılar. Bölgemizde bu tür böcekler için besinde bol. Bunlar yıldan yıla hızla Batı Karadeniz'e doğru popülasyonlarını genişlettiler. Bunların göçü çekirgelerin göçü gibi değil. Her yıl belli bir mesafede popülasyonlarını Batı'ya doğru genişlettiler. Önceki yıllarda ise İstanbul üzerinden Bulgaristan'a kadar ulaştı. Bu tür yaklaşık 400 metreye kadar çıkabiliyor. Soğuğu çok sevmiyor, kıyı bölgelerinde etkin. Kıyı bölgelerindeki her türlü fındık, kivi, orman ağaçlarında çok ciddi etkiler yaptı. Direkt bitkiyi doğrudan öldürmüyor. Bitkinin özsuyunu emdiği için bitkileri güçsüz bırakıyor' şeklinde konuştu.

'HAZIRLIKLI OLMAK LAZIM'

Türkiye'de daha önce görülmeyen böcek türlerine bundan sonra sık sık rastlanabileceğini ve bunlara karşı tedbirli olunması gerektiğini de ifade eden Sevgili, 'Japonika böcekler her türlü bitkiye saldırdığı için mücadelesi çok zor. İlaç kullanımı hiç önerilmiyor, 'zaman içerisinde popülasyon kendince bir yere oturacaktır' diye düşünülüyor.  Bunlar işgalci türler, giderek artacak. Küresel iklim değişimi var, sadece insanlar değil diğer bitki ve böceklerde normal bulundukları alanlarda yeterince beslenemedikleri zaman ve o bölgede yeterli bitki olmadığı zaman bunlar başka alanlara doğru yavaş yavaş alanlarını genişletiyorlar. Daha önce görmediğimiz çeşitli böcek ve bitki türlerine rastlayacağız. Bunlar giderek artacak ve bizim başımıza iş açacak. Bunlara hazırlıklı olmak lazım? dedi.


Genetik, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 12:43 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gülen adam, kendisini incelemek isteyen uzman ismi, kahkaha atarak geri çevirdi Yasağı hiçe sayıp ATM'ye giden genç, çektiği parayı düşürünce tekrar yollara düştü Meral Akşener: Ben, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan; Cumhuriyet projesiyiz Koronavirüsü yenen Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Bende öksürük değil; ishal, bulantı, kusma görüldü Son hastanın da iyileşmesiyle Tunceli'de koronavirüs vakası kalmadı Arnavutköy'de başıboş at, park halindeki aracın üzerine çıkarak zarar verdi Koronavirüs mücadelesinde sık sık kullandığımız kolonya, orucu bozar mı? Diyanet'ten yanıt geldi Husumetli aileler arasında çıkan kavgada bir aile yok oldu: 4 ölü, 1 yaralı Sokağa çıkma yasağında canı yaprak sarma çeken hamile kadının yardımına, zabıta koştu Diyanet İşleri Başkanı: Koronavirüs salgını için herkes kendini sorgulamalı Marmaris açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem oldu MHP'li Enginyurt'tan İstiklal Marşı'na ilginç yorum! Tepki gelince sildi Son Dakika: ABD'de 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 178 artarak 49 bin 963'e yükseldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mektup gönderdi
Koronanın ortaya çıktığı Vuhan'dan güzel haber: Son ağır hasta da iyileşti Koronanın ortaya çıktığı Vuhan'dan güzel haber: Son ağır hasta da iyileşti         
19:04
Hollanda'da koronavirüs nedeniyle ligler iptal edildi Hollanda'da koronavirüs nedeniyle ligler iptal edildi         
19:03
MİT mensubunun ifşa edilmesine ilişkin soruşturmada, 8 şüpheli hakkında dava açıldı MİT mensubunun ifşa edilmesine ilişkin soruşturmada, 8 şüpheli hakkında dava açıldı         
18:30
Hafter'den ramazanın ilk gününde Trablus'a roketli saldırı: 3 sivil öldü Hafter'den ramazanın ilk gününde Trablus'a roketli saldırı: 3 sivil öldü         
18:30
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: Ligler 12-13-14 Haziran'da başlayabilir Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: Ligler 12-13-14 Haziran'da başlayabilir         
18:20
Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına sert tepki gösterdi Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına sert tepki gösterdi         
18:18
Belediye binasına Atatürk posteri yerine Binali Yıldırım'ın posteri asıldı Belediye binasına Atatürk posteri yerine Binali Yıldırım'ın posteri asıldı         
17:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mektup gönderdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mektup gönderdi         
17:52
Beşiktaş'ın anlaştığı N'Sakala'nın Anderlecht paylaşımı kafaları karıştırdı Beşiktaş'ın anlaştığı N'Sakala'nın Anderlecht paylaşımı kafaları karıştırdı         
17:49
Messi'nin odasının duvarlarındaki Muhammed Ali posterleri dikkat çekti Messi'nin odasının duvarlarındaki Muhammed Ali posterleri dikkat çekti         
17:35
Malay çocuk, oyuncak dinozoruna namaz kıldırdı Malay çocuk, oyuncak dinozoruna namaz kıldırdı         
17:30
İngiltere'de 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 684 kişi artarak 19 bin 506'ya yükseldi İngiltere'de 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 684 kişi artarak 19 bin 506'ya yükseldi         
17:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü         
17:20
Dünyanın en büyük dezenfektan üreticisi, Trump'ın sözlerinin ardından tüketicileri uyardı Dünyanın en büyük dezenfektan üreticisi, Trump'ın sözlerinin ardından tüketicileri uyardı         
17:19
Koronavirüsü yenen 92 yaşındaki Bahriye nine, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti Koronavirüsü yenen 92 yaşındaki Bahriye nine, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti         
17:14
Bakan Kasapoğlu: Hepimiz için asıl olan, liglerin tamamlanmasıdır Bakan Kasapoğlu: Hepimiz için asıl olan, liglerin tamamlanmasıdır         
17:12
103 yaşındaki Belçikalı kadın tam bir savaşçı çıktı! Koronavirüs dahil üç ölümcül salgını sağ atlattı 103 yaşındaki Belçikalı kadın tam bir savaşçı çıktı! Koronavirüs dahil üç ölümcül salgını sağ atlattı         
17:12
Jordan Botaka, Galatasaray formalı fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı Jordan Botaka, Galatasaray formalı fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı         
17:08
Son Dakika: ABD'de 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 178 artarak 49 bin 963'e yükseldi Son Dakika: ABD'de 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 178 artarak 49 bin 963'e yükseldi         
17:02
ABD'de dayanıklı mal siparişleri Mart'ta yüzde 14,4 azalarak beklentinin üzerinde düştü ABD'de dayanıklı mal siparişleri Mart'ta yüzde 14,4 azalarak beklentinin üzerinde düştü         
17:02
Kırmızı listedeki porsuk yolda yaralı bulundu, tedavi altına alındı Kırmızı listedeki porsuk yolda yaralı bulundu, tedavi altına alındı         
17:00
Güney Afrika Devlet Başkanı'nın maske ile imtihanı kameralara yansıdı Güney Afrika Devlet Başkanı'nın maske ile imtihanı kameralara yansıdı         
16:57
FIFA, federasyonlara yaklaşık 150 milyon dolarlık finansal destek sağlayacak FIFA, federasyonlara yaklaşık 150 milyon dolarlık finansal destek sağlayacak         
16:52
ABD Başkanı Trump, 1915 olayları için yine ABD Başkanı Trump, 1915 olayları için yine "Büyük Felaket" dedi         
16:49
MHP'li Enginyurt'tan İstiklal Marşı'na ilginç yorum! Tepki gelince sildi MHP'li Enginyurt'tan İstiklal Marşı'na ilginç yorum! Tepki gelince sildi         
16:46
Marmaris açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem oldu Marmaris açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem oldu         
16:40
Feyenoord, Arsenal'in istediği Orkun Kökçü'nün satışına onay verdi Feyenoord, Arsenal'in istediği Orkun Kökçü'nün satışına onay verdi         
16:33
Son Dakika: Benzine 29 kuruş zam geldi Son Dakika: Benzine 29 kuruş zam geldi         
16:15
Yumurtalarını donduran Khloe Kardashian, eski sevgilisinden çocuk sahibi olacak Yumurtalarını donduran Khloe Kardashian, eski sevgilisinden çocuk sahibi olacak         
16:15
Tartıştığı kişinin evine ateş açan katil zanlısı, 15 yaşındaki Berfin'i öldürdü Tartıştığı kişinin evine ateş açan katil zanlısı, 15 yaşındaki Berfin'i öldürdü         
16:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2020 19:11:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Prof. Dr. Sevgili: Görülmeyen böcek türlerine rastlayacağız (tekrar) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]