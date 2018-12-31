Son Dakika Haberleri: Prof. Dr. Sezai Yılmaz, Arguvan'ın Misafiri Oldu

Prof. Dr. Sezai Yılmaz, Arguvan'ın Misafiri Oldu

1 saat önce

Arguvan Şehit Tuncay Göksu Çok Programlı Anadolu Lisesinin düzenlediği 'Kariyer ve Marka Günleri' etkinliğinin konuğu İnönü Üniversitesi Karaciğer Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. Sezai Yılmaz oldu.

Prof. Dr. Sezai Yılmaz, Arguvan'ın Misafiri Oldu, System.String[]
Arguvan Şehit Tuncay Göksu Çok Programlı Anadolu Lisesinin düzenlediği 'Kariyer ve Marka Günleri' etkinliğinin konuğu İnönü Üniversitesi Karaciğer Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. Sezai Yılmaz oldu.

Arguvanlı olan Prof. Dr. Sezai Yılmaz'ın söyleşi programına ilçe Kaymakamı Abdullah Şahin, Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Emniyet Amiri Okan Gündüz, İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Soy, resmi kurum müdürleri vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Arguvan halkının da yoğun ilgi gösterdiği programda Okul Müdürü Mustafa Topal'ın açılış konuşmasından sonra söz alan Prof. Dr. Sezai Yılmaz, karaciğer naklinde Avrupa'da ve Türkiye'de 1. olduklarını dünyada ise ikinci olduklarını hatırlattı. Organ bağışının da önemine değinen Yılmaz, canlıdan canlıya naklin daha yoğun olduğunu ifade etti. Kurtarılan hastaları ve sevinçlerini paylaşan Yılmaz, bazı günler 17 saat ameliyatta olduğunu söyledi.

Karaciğer organının korunmasında kilodan uzak durulmasın faydasının olduğunu söyleyen Yılmaz, alkol ve tütün ürünlerinin de karaciğeri önemli ölçüde tahrip ettiğini dile getirdi. Karaciğer yağlanmasına dikkat edilmesi gerektiğini de ifade eden Yılmaz, bir öğrencinin "Nakil yapıldıktan sonra hayata dönen hastanızı hastanede gördüğünüzde ne hissediyorsunuz?" sorusuna ise 'Tüm yorgunluğum çıkıyor, adeta hayata yeniden doğuyorum" diyerek cevap verdi.

Memleketinde hizmet etmeyi sevdiğini ve Malatya'ya ile Arguvan'a aşığı birisi olduğunu da ifade eden Yılmaz, "Zenginde olsan bir simit çay, fakir de olsan bir simit bir çay. Üç günlük dünyada neyin hesabını görüyoruz, her şey para demek değil" diye konuştu.

Programın sonunda ise Okul Müdürü Mustafa Topal tarafından Prof. Dr. Sezai Yılmaz'a plaket verildi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:36 Kaynak: İHA

Göksu, Arguvan, Sezai Yılmaz, Güncel
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