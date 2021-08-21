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PROF. DR. ŞİMŞEK KALP HASTALARI AŞILANMAYA DAHA FAZLA ÖNEM GÖSTERMELİ - Son Dakika

PROF. DR. ŞİMŞEK KALP HASTALARI AŞILANMAYA DAHA FAZLA ÖNEM GÖSTERMELİ

21.08.2021 11:16

DİCLE Üniversitesi Kalp Hastanesi Öğretim Üyesi Kardiyolog Prof. Dr. Hakkı Şimşek, kalp hastalarının aşılanmaya daha fazla özen göstermeleri gerektiğini söyledi.

DİCLE Üniversitesi Kalp Hastanesi Öğretim Üyesi Kardiyolog Prof. Dr. Hakkı Şimşek, kalp hastalarının aşılanmaya daha fazla özen göstermeleri gerektiğini söyledi.

Türkiye'de aşılamada yüzde 54,1 ile en düşük 10 ili arasında yer alan ve Sağlık Bakanlığı verilerine göre 100 binde 627,55 vakanın olduğu Diyarbakır'da kalp hastalarına Kardiyolog Prof. Dr. Hakkı Şimşek aşı uyarısı yaptı. Şimşek, kalp hastalarının aşılanmamalarını gerektiren bir durumun olmadığını, tam tersi kalp hastalarının aşılanmaya daha fazla özen göstermeleri gerektiğini dile getirdi. Prof. Dr. Şimşek, Çünkü onların hastalığa yakalanmaları durumunda kalpte oluşacak hasar normal sağlıklı bireydeki hasardan kat be kat daha fazla olacaktır. Dolaysıyla etkilenmesi de çok daha fazla olacaktır. Bu hastalıkta kalpte miyokardit dediğimiz kalp kası zarı ve kalp kası iltihabı perikardit dediğimiz iltihaplar oluşabiliyor. Bunlar da gerçekten kalp hastası özellikle de kalp yetmezliği olan bir hastanın sağlığını çok ciddi anlamda etkiler. Yine kalp damar tıkanıklığı olmuş hastaların sağlığını etkiler. Bu yüzden kalp hastalarının aşılanmaya bir kat daha belki de birkaç kat daha fazla dikkat edip bir an önce aşılanmaları gerekir. Aşının getireceği risk 30 yaşının üstündeki insanlarda çok az. Bunun için aşılanmamak kalp hastaları için büyük bir risk teşkil etmektedir diye konuştu.

'KALP HASTALARININ YAKIN ÇEVRESİ DE AŞILANMALI?

Aşılamayla ilgili olarak dikkatli ve titiz makaleler olduğunu aktaran Prof. Dr. Şimşek, Etrafımızda kalp hastası varsa buna daha dikkat etmemiz lazım. Kalp hastalarının tek başına dikkatli ve aşı olmaları yetmiyor. Kalp hastalarının yakın çevresindekilerin de aşılanmaları gerekiyor. Aşının kalbe vereceği zarar 1 milyonda 10 kişi, 30 yaşın altındaki insanlardır. Bilimsel olarak dokümanter edilmiş verilerdir. 30 yaş üstünde çok daha nadir. Bunun için kalp hastalarını büyük bir riske maruz bırakmak çok büyük bir tehlike arz eder. Aşının bilinen yan etkileri yok. En sık bilinen etkileri aşı yapılan yerde ağrı genel olarak da halsizlik ve yorgunluk olabilir. Bende de oldu, kas ağrısı bir iki gün süren bunun dışında başka bir ciddi bir yan etkisi yok. Bugüne kadar da karşılaşmadık. Aşılanmamak için herhangi bir sebep yok. Tüm dünya aşılanıyor. ve aşılanan bölgelerdeki hastalığı geçirme oranı yoğun bakımda yatış oranları istatistiksel olarak çok büyük şekilde farkı gösteriyor. Bu farka rağmen aşılanmamanın hiçbir mantıksal gerekçesi yok. Aşılama oranlarının yüksek olduğu yerlerde hem ölüm hem de yoğun bakım oranları az diye konuştu.

'3 DOZ AŞI OLMUŞ KORONAVİRÜS GEÇİRMİŞ BİR HASTAYLA KARŞILAŞMADIM'

Aşıya karşı halen bir direnç olduğunu belirten Prof. Dr. Şimşek, Anlamsızca bunu buluyorum. Ben kendim 3 doz aşı yaptım. Yakın çevreme de bunu yaptırdım. Kalp hastalarına da tavsiyem mutlaka ve mutlaka aşınızı yaptırın kendinizi bu kadar büyük bir riske maruz bırakmanın bir anlamı yok. Aşılanan kişi hastalığı geçirmiyor. Geçirse bile belki hafif semptomlarla geçiriyor. Fark etmiyordu bile bunu. Bu kalp için de çok önemli. Ben şu ana kadar 3 doz aşısını yapmış koronavirüs geçirmiş bir hastayla karşılaşmadım. Ortalama günde yaklaşık 20 temas eden hekim olarak bunu söyleyebilirim diye konuştu.

PROF. DR. ŞİMŞEK KALP HASTALARI AŞILANMAYA DAHA FAZLA ÖNEM GÖSTERMELİ
PROF. DR. ŞİMŞEK KALP HASTALARI AŞILANMAYA DAHA FAZLA ÖNEM GÖSTERMELİ
PROF. DR. ŞİMŞEK KALP HASTALARI AŞILANMAYA DAHA FAZLA ÖNEM GÖSTERMELİ
PROF. DR. ŞİMŞEK KALP HASTALARI AŞILANMAYA DAHA FAZLA ÖNEM GÖSTERMELİ
PROF. DR. ŞİMŞEK KALP HASTALARI AŞILANMAYA DAHA FAZLA ÖNEM GÖSTERMELİ
PROF. DR. ŞİMŞEK KALP HASTALARI AŞILANMAYA DAHA FAZLA ÖNEM GÖSTERMELİ
PROF. DR. ŞİMŞEK KALP HASTALARI AŞILANMAYA DAHA FAZLA ÖNEM GÖSTERMELİ

COVIRAN Bereket, Öğretim Üyesi, Diyarbakır, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PROF. DR. ŞİMŞEK KALP HASTALARI AŞILANMAYA DAHA FAZLA ÖNEM GÖSTERMELİ - Son Dakika


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