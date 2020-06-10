Prof. Dr. Sinan Alçın: İşsizliğe çözüm sektörler arası geçiş olmalı - Son Dakika

Prof. Dr. Sinan Alçın: İşsizliğe çözüm sektörler arası geçiş olmalı

TÜİK tarafından açıklanan mart ayı işsizlik rakamlarını yorumlayan İKÜ İktisat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Sinan Alçın, istihdamı artırmak için yapısal önlemlere vurgu yaptı.

Prof. Dr. Sinan Alçın: İşsizliğe çözüm sektörler arası geçiş olmalı, System.String[]

TÜİK tarafından açıklanan mart ayı işsizlik rakamlarını yorumlayan İKÜ İktisat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Sinan Alçın, istihdamı artırmak için yapısal önlemlere vurgu yaptı. Özellikle genç işsizliği düşürmek için sektörler arası geçişin öneminin altını çizen Prof. Dr. Alçın, "Sanayi sektörünün işsizliği kapatacak şekilde genişlemesi gerekiyor. Pandemi döneminin en önemli özelliklerinden biri bütün dünyada yaygın ve sürekli istihdam kayıplarının olmasıdır. Türkiye'de de aynı durum geçerli" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Türkiye'de işsizlik oranı, martta geçen yılın aynı ayına göre 0,9 puan azalışla yüzde 13,2 oldu. İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) İktisat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Sinan Alçın, işsizlik rakamlarını değerlendirdi. İstihdama yönelik açıklamalar da yapan Prof. Dr. Alçın, ekonomik istikrar kalkanı paketinin önemine değinerek gençlerin potansiyelinden sanayi sektöründe yararlanılması gerektiğini dile getirdi.

Pandemi sonrası dünyada fiyat rekabetinin belirleyici olmayacağını aktaran Prof. Dr. Alçın, nitelikli ürünlerin rekabet edeceği bir ekonomik küresel görünüme gidildiğini ifade etti.

KORONAVİRÜS İSTİHDAM VERİLERİNE YANSIDI MI?

Şubat ayına göre işsizlik rakamlarında 0,4 puanlık bir düşüş olduğunu söyleyen Prof. Dr. Alçın, "Koronavirüs salgını 11 Mart'ta Türkiye'ye geldi. O dönemde güçlü işten çıkarmalar gözlemlemiştik. Bu durumun işsizlik oranlarına yeterince yansımamasının temel nedeni, istihdam oranı azalırken son bir yıl içinde işgücüne katılım oranında da azalmanın olmasıdır. Geçen yıl mart ayına göre istihdam, 1 milyon 662 bin kişi azalmış. Daha yüksek oranda işgücüne katılım da azaldığı için olumlu bir seyir ortaya çıktı. İstihdam, sanayi sektöründe 26 bin kişi artmış. Tarımda 538 bin, inşaatta 248 bin ve hizmet sektöründe istihdam edilenlerin sayısı ise 903 bin kişi azalmış" diye konuştu.

"PANDEMİ DÖNEMİNİN EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ İSTİHDAM KAYIPLARI"

Mart ayı işsizlik rakamlarının tam olarak reel ekonomideki durumu yansıtmadığını belirten Prof. Dr. Sinan Alçın, "Pandemi döneminin en önemli özelliklerinden biri bütün dünyada yaygın ve sürekli istihdam kayıplarının olmasıdır. Türkiye'de de aynı durum geçerli. Genç işsizlikte hafif bir düşüş var; yüzde 24,6. Geçen yıl aynı dönemde bu oran yüzde 25,2'ymiş. 2019'un mart ayında yüzde 23,7 iken şimdi yüzde 27,9'a kadar çıkmış durumda. Yani işgücüne katılmayanlar ağırlıklı olarak eğitime de devam etmiyor, evde kalıyorlar. İş arama sürelerinde 1-2 ay iş arayanlar yüzde 34,2'yi oluşturuyor. Göstergeler bize hizmet sektöründe istihdam kayıplarının olduğunu işaret ediyor." ifadelerinde bulundu.

"EKONOMİK İSTİKRAR KALKANI PAKETİYLE ALINACAK ÖNLEMLER ÖNEMLİ"

Prof. Dr. Alçın, "Alınacak önlemelerin bir kısmını Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak geçtiğimiz günlerde 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' adıyla açıklamıştı. Dün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan paketle alınacak önlemler önemli. Bu önlemler arasında kısa çalışma ödeneğinin uzatılmasını, ücretsiz izin uygulamasının uzatılmasını gösterebiliriz. Bu konularda da beklentiyle uyumlu kararlar alındığını görüyoruz. Yapısal olarak sektörel geçişin sağlanması için özellikle Y ve Z kuşağı ile mevcut işsizlik rakamlarında ağırlıklı kitle oluşturan gençlerin genel olarak bilgi ve becerilerini sanayi ile buluşturmak gerekiyor. Yeni dönemin çoklu yetenekleri 21. yüzyıl yetkinliklerini içerecek biçimde sanayi sektöründe dönüşmelidir" dedi.

"İŞSİZLİĞİ AŞAĞI ÇEKMEK İÇİN SEKTÖRLER ARASI GEÇİŞ OLMALI"

Sektörel geçisin sağlanması gerektiğine vurgu yapan Prof. Dr. Alçın, "Hizmet sektöründeki istihdam kaybının yerine konulması mümkün gözükmüyor. O yüzden sanayi sektörünün işsizliği kapatacak şekilde genişlemesi gerekiyor. Buna yönelik adımlar atılmalıdır." dedi.

"PANDEMİ SONRASI FİYAT REKABETİ BELİRLEYİCİ OLMAYACAK"

Pandemi sonrası dünyada fiyat rekabetinin belirleyici olmayacağını aktaran Prof. Dr. Alçın, "Bunun yerine nitelikli ürünlerin birbiriyle rekabet ettiği bir ekonomik küresel görünüme doğru ilerliyoruz. Buraya hazırlıklı olunabilmesi için de gençlerin potansiyelinden sanayide yararlanılmalıdır. Bunun olmadığı durumda, bütün dünyada ve Türkiye'de, hizmet alanları bir anlamda köpük olarak son 40 yılda aşırı genişlemiş durumda. Buralarda istihdam kaybının yakın dönemde yerine konulmasını beklememek gerekiyor." diye konuştu.

İSTİHDAM İÇİN YAPISAL ÖNLEM ŞART

Yapısal önlemlerin istihdam piyasası açısından oldukça önemli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Sinan Alçın, "Açıklanması düşünülen paket içerisinde yer aldığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ifade edilen bir diğer uygulama da emeklilik sigortası. Ücretsiz izin döneminde sadece sağlık sigortası yatırıldı. Fakat bu ücretsiz izinde geçirilen 3 aylık süre içerisinde belki bir 3 ay daha geçirilecek süre emeklilik hesabına katılmıyor. Sanırım bununla ilgili bir uygulama yapılacak. Eğer öyle bir uygulama hayata geçerse en azından ücretsiz izin döneminde bin 170 lirayla geçinme durumuyla karşı karşıya olan yurttaşlar, bu süreci en azından emekliliklerinde saydırabilecekleri bir süre olarak hesaplayabilecek" şeklinde konuştu.


Sinan Alçın, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 03:33 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Prof. Dr. Sinan Alçın: İşsizliğe çözüm sektörler arası geçiş olmalı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, turizm tesislerinin açılışı için 1 Temmuz'u işaret etti Son Dakika: Fed, faiz oranlarını yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı Kilosu 50 liraya çıkan yer fıstığı, üreticiyi sevindirdi Kaz Dağları'nın altın mantarı köylünün gelir kapısı oldu İstihdam Kalkanı Paketi ile 25 yaş altı ve 50 yaş üstünün işsizlik sorununa çözüm geliyor Turizmcilerin gözü kulağı bu haberde! Avrupalılar yasak kalkar kalkmaz Türkiye'yi tercih etti Son Dakika: THY'nin yurt dışı uçuşları yarın başlıyor Güne düşüşle başlayan dolar, 6,79'dan işlem görüyor 2022'de devreye alınacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'yle çifte maaş alınacak Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 375 liradan işlem görüyor Elektrik ve doğal gaz faturalarına afet ertelemesinde gecikme maliyetini Bakanlık karşılayacak Aselsan, yerli solunum cihazlarının üretimi için 31 milyon dolarlık sözleşme imzaladı 2022'de devreye girecek yeni emeklilik sistemiyle kıdem tazminatı fonu kurulacak Zara'nın sahibi İnditex, tarihinde ilk kez zarar etti Yerli İHA'mız TB2, 200 bin saat uçarak rekor kırdı
İngiltere Premier Lig'de bir kişide koronavirüse rastlandı İngiltere Premier Lig'de bir kişide koronavirüse rastlandı         
21:34
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, turizm tesislerinin açılışı için 1 Temmuz'u işaret etti Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, turizm tesislerinin açılışı için 1 Temmuz'u işaret etti         
21:24
Ünlü boksörler Tyson Fury ile Anthony Joshua dev maç için anlaştı Ünlü boksörler Tyson Fury ile Anthony Joshua dev maç için anlaştı         
21:19
Ukraynalı futbolcu Yarmolenko'nun menajeri: Fenerbahçe iddiaları saçmalık Ukraynalı futbolcu Yarmolenko'nun menajeri: Fenerbahçe iddiaları saçmalık         
21:03
Son Dakika: Fed, faiz oranlarını yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı Son Dakika: Fed, faiz oranlarını yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı         
21:00
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tedbiri bırakırsak ikinci dalgada tablo çok daha ağır olabilir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tedbiri bırakırsak ikinci dalgada tablo çok daha ağır olabilir         
20:58
Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan kentte bir konteynerde çok sayıda ceset bulundu Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan kentte bir konteynerde çok sayıda ceset bulundu         
20:43
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan DSÖ'ye 65 yaş eleştirisi: Türkiye'nin başarısını yeni fark ediyorlar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan DSÖ'ye 65 yaş eleştirisi: Türkiye'nin başarısını yeni fark ediyorlar         
20:41
Eski Galatasaraylı Gomis'den Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım: Fener ağlama Eski Galatasaraylı Gomis'den Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım: Fener ağlama         
20:30
Bakan Koca, 1 Haziran sonrası vaka sayılarının arttığı 3 bölgeyi tek tek sıraladı Bakan Koca, 1 Haziran sonrası vaka sayılarının arttığı 3 bölgeyi tek tek sıraladı         
20:14
Fenerbahçe ile Mauricio Isla'nın yolları ayrıldı Fenerbahçe ile Mauricio Isla'nın yolları ayrıldı         
20:01
Son Dakika: Türkiye'de 10 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 922 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 10 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 922 yeni vaka tespit edildi         
19:56
Almanya Bundesliga'da maske takma zorunluluğu kaldırıldı Almanya Bundesliga'da maske takma zorunluluğu kaldırıldı         
19:39
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Uyarıya rağmen usulüne uygun maske takmayanlara ceza verilsin Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Uyarıya rağmen usulüne uygun maske takmayanlara ceza verilsin         
19:35
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs yaş ortalaması yeni vakalarda 36, vefatlarda da 71 oldu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs yaş ortalaması yeni vakalarda 36, vefatlarda da 71 oldu         
19:12
Çiftçi, çalışmaya gittiği tarlasında ölü bulundu Çiftçi, çalışmaya gittiği tarlasında ölü bulundu         
18:53
Arda Turan, Galatasaray'a transferiyle ilgili konuştu: Fatih Terim ne derse o olur Arda Turan, Galatasaray'a transferiyle ilgili konuştu: Fatih Terim ne derse o olur         
18:51
Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor         
18:39
Nişan töreninde 6 kişi koronavirüse yakalandı, köy karantina altına alındı Nişan töreninde 6 kişi koronavirüse yakalandı, köy karantina altına alındı         
18:35
Asansör yapılan Cennet Mağarası'yla ilgili eleştirilere belediyeden yanıt geldi Asansör yapılan Cennet Mağarası'yla ilgili eleştirilere belediyeden yanıt geldi         
18:34
İtalya Kupası'nda yarı final ve finalde uzatmalar kaldırıldı İtalya Kupası'nda yarı final ve finalde uzatmalar kaldırıldı         
18:33
2022'de devreye alınacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'yle çifte maaş alınacak 2022'de devreye alınacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'yle çifte maaş alınacak         
18:30
Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Semih Özsoy, PFDK'ya sevk edildi Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Semih Özsoy, PFDK'ya sevk edildi         
18:14
Eymen'in ölümüne neden olan hemşirenin, trafik kurallarını hiçe sayan görüntüleri tepki çekti Eymen'in ölümüne neden olan hemşirenin, trafik kurallarını hiçe sayan görüntüleri tepki çekti         
18:01
BM yaptırımlarını delen Kim Jong-Un, kum ihraç ederek milyonlarca dolar kazanıyor BM yaptırımlarını delen Kim Jong-Un, kum ihraç ederek milyonlarca dolar kazanıyor         
17:55
Ağabey, uyuşturucu krizi geçiren kardeşini göğsünden vurdu Ağabey, uyuşturucu krizi geçiren kardeşini göğsünden vurdu         
17:53
Beşiktaş, eski teknik direktörü Abdullah Avcı için TFF'ye gidiyor Beşiktaş, eski teknik direktörü Abdullah Avcı için TFF'ye gidiyor         
17:51
Mısır'da gelinle damat, koronavirüsten korunmak için düğün törenine dozerle katıldı Mısır'da gelinle damat, koronavirüsten korunmak için düğün törenine dozerle katıldı         
17:37
Ford ve Volkswagen iş birliği anlaşması imzaladı Ford ve Volkswagen iş birliği anlaşması imzaladı         
17:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile Libya ve Suriye'yi görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile Libya ve Suriye'yi görüştü         
17:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2020 21:48:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Prof. Dr. Sinan Alçın: İşsizliğe çözüm sektörler arası geçiş olmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]