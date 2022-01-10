Prof. Dr. Sipahi: İzmir'de en yüksek vaka rakamlarının yüzde 25 üzerine çıkıldı - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan 25-31 Aralık'ı kapsayan illere göre haftalık vaka sayıları verilerinde, İzmir'de 100 bin kişide görülen vaka sayısı 323,30 oldu. Bir önceki tabloda yüz binlik haritada vaka oranı 68,54 iken, güncel tabloda vaka sayısı yaklaşık 5 kat arttı. İzmir'de salgında görülen en yüksek rakamların yüzde 25 üzerine çıkıldığını belirten Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Reşat Sipahi, maksimum önleme dönülmezse hastanelerin çok zorlanacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından 25-31 Aralık'ı kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. Haritaya göre, 100 bin kişide görülen vaka sayısı İzmir'de 323,30 oldu. Bir önceki yüz binlik tabloda İzmir'de vaka oranı 68,54 iken güncel tabloda sayılar yaklaşık 5 kat arttı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Reşat Sipahi, artan vaka sayılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Sipahi, "15-20 günlük sürede salgının başından beri olan en yüksek rakamların üstüne çıkmış durumdayız. En yüksek rakamların yüzde 25 daha üzerindeyiz. Bu yükseliş sadece bizim ülkemizde değil tüm dünyada meydana geldi. Vaka sayılarının yükselmesinde 'aşılı rahatlığı' etkili oldu. Artık Covid-19 dünyamızda yokmuş gibi davranır olduk. Bunu azaltmamız gerekiyor. Maksimum önleme geri dönmemiz lazım. Aksi halde hastaneler çok fazla zorlanacak" dedi.